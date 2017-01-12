Безработица по Гройсману: соцсети о новых заявлениях премьера

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новый 2017-й год для украинского премьера Владимира Гройсмана начался с громких заявлений, ставших причиной изрядной шумихи в СМИ и соцсетях. В ходе первого в этом году заседания правительства премьер заявил, что "не намерен содержать безработных".

Гройсман всего-то призвал изменить форму работы Госслужбы занятости и перейти от содержания безработных к созданию новых рабочих мест. Однако в соцсетях эта фраза вызвала немалую обеспокоенность.

Вопрос содержания безработных задел многих украинцев — не все однозначно восприняли слова премьера. Добавило жару в горячие обсуждения еще одно заявление Гройсмана: Кабмин намерен контролировать выплату предприятиями новой минимальной зарплаты.

В соцсетях побаиваются, что такой шаг правительства может "превратить страну в армию стукачей и завистников".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook