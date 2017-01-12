Любит – не любит? Politico: Украина охладевает к ЕС

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Для Украины безвизовый режим с ЕС – это волнующая и символическая тема, демонстрирующая реальное достижение "майдана", пишет Politico. В конце декабря глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что это вопрос будет решен в считанные недели. Однако, отмечает издание, многие в этом сомневаются.

"Эта неуверенность помогает подпитывать разочарование украинцев в Евросоюзе. Минувший год не оправдал их надежд в отношении Брюсселя. Но с учетом "возрождающейся России" возникают опасения, что 2017-й может оказаться даже хуже", — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что большинство жителей Украины все еще мечтают о вступлении в европейский блок и предпочитают его другим политическим организациям, включая возглавляемый Москвой Евразийский союз. Но их "первоначальная эйфория, наступившая после революции, их страстное увлечение ЕС неизменно увядает", пишет Politico.

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"Я думаю, украинцы с меньшим воодушевлением относятся к ЕС, это очевидно", — заявила директор киевского Института мировой политики Алена Гетманчук.

По ее словам, разочарование вызвано тем, что некоторые члены ЕС не выполнили своих обещаний.

"Для Киева отношения с ЕС в 2016 году напоминали "американские горки", и речь идет не только о неопределенности с безвизовым режимом. В апреле жители Нидерланд проголосовали против знакового соглашения об установлении более тесных экономических связей между Украиной и европейским блоком", — говорится в публикации.

Голландский референдум стал тревожным сигналом для Андрея Волкова, участвовавшего в украинской революции и полагавшего, что отстаивает европейские ценности. Его разочарование вызвано тем, что некоторые члены ЕС не выполнили своих обещаний, пишет американская газета.

"Я думал о Нидерландах, как о стране, которая помогает другим, и в первую очередь Украине, потому что в катастрофе MH17 погибло много голландцев, — рассуждает Волков. — Это был неприятный сюрприз. Я думал, что они нас поддержат".

"Беспокойство усиливает тот факт, что в европейских столицах растет движение, ратующее за отмену санкций и улучшения отношений с Россией. Это "вселяет ужас в сердца" украинцев, которые рассчитывают на поддержку Брюсселя", — говорится в статье.

"Украинцы винят в ситуации не только чиновников ЕС. Многие чувствуют, что их подводит и собственное правительство. Они говорят, что блок помогал бы стране охотнее, если бы Киев провел реформы и одолел "хроническую коррупцию". Многие осознали, как мало было сделано в этом направлении, после публикации в интернете деклараций о доходах украинских чиновников. Оказалось, что на государственной службе им удалось стать владельцами огромных состояний", — продолжает Politico. TOBIAS SCHWARZ / AFP Безвиз для Украины – "за" и "против": мнения немецких депутатов

"В недавнем докладе Еврокомиссии отмечается, что за последние два года Киев провел "беспрецедентное" количество реформ. Но в документе также говорится, что правительство не должно ограничиваться "принятием законов и созданием организаций", чтобы изменения вступили в полную силу", — известно из публикации.

"К сожалению, ЕС не готов нас принять в качестве своего участника, а мы не готовы им стать", — считает оппозиционер Андрей Артеменко.

На его взгляд, Украина должна прежде всего навести порядок в собственном доме.

Представители Евросоюза продолжают настаивать, что их преданность Украине остается неизменной.

"У вас здесь много друзей, и я обещаю, что о вас не забудут", — заверил Петра Порошенко председатель Европейского совета Дональд Туск на встрече в ноябре.

И тем не менее чувство разочарования довлело над Киевом в дни новогодних праздников.

"Дмитрий Золотко один из тех, кто считает себя обманутым. По его мнению, ЕС поначалу выполнял свои обещания, но позже забыл об Украине", — говорится в статье.

"Они кормили нас обещаниями, и говорили, что остальное будет потом, — говорит киевлянин. — Если бы они действительно хотели, то уже давно выполнили бы свои обещания давным-давно".