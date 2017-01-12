Зачем козе баян? Социальные медиа вновь обсуждают Пашинского

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новогоднее "приключение" со стрельбой народного избранника от "Народного фронта" Сергея Пашинского стало, пожалуй, самым громким скандалом в начале нового 2017-го года. В канун Нового года нардеп подстрелил человека. Этот факт подтвердил сам Пашинский, объяснив, что именно так был вынужден защищаться от нападения.

Однако Вячеслав Химикус (человек, которого подстрелил нардеп) и его супруга, утверждают иное: нападал сам Пашинский, угрожая пистолетом.

В прокуратуре Пашинского допросили только спустя 10 дней после инцидента — нардеп летал в Австрию на каникулы. Нардеп считает, что поступил правильно, применив боевое оружие, и уверен, что поступил бы так же, если бы подобная ситуация повторилась. Об этом говорится и в сообщении нардепа, опубликованном на его страничке в Facebook.

"Если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно", – полагает Пашинский.

Правда, далеко не все украинцы разделяют убеждение депутата. О чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook