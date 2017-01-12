Голливудский финал? Полемика Трампа со звездами кино

Владимир Матвеев

Продолжение целенаправленных действий глобалистов, либералов против избранного президента США Дональда Трампа – не просто не восприятие неординарной личности Трампа, а организованные выступления оппозиции, которая намерена еще больше критиковать "не своего президента" и расшатывать расколотое американское общество.

Уходящий президент США Барак Обама с либералами пытаются заложить "противопехотные мины" вокруг определенных результатов своей политической деятельности, для того, чтобы протаскивать свои законы, затрудняющие реализацию идей и программы избранного президента США Дональда Трампа и соратников, ориентированных на новый курс.

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Поворот США к неоизоляционизму и протекционистской политике отстаивания американских национальных интересов приводит не только к протестам либералов внутри страны, а и к последующему глобальному конфликту. Помимо реакции против глобализации, президентство Трампа предвещает конец "Американского мира", установленного после Второй мировой войны.

Трамп стал президентом также благодаря тому, что экономические последствия глобализации и технологические изменения с существенной автоматизацией заводов лишает американцев рабочих мест в традиционной промышленности.

Избранный президент избрал эффективную стратегию, апеллируя к рабочему классу и его интересам, и одержал победу. Во время коррекции идеологических координат "правый" Трамп оказался выразителем интересов рабочего класса; его также поддержали и американцы, относимые к среднему классу.

С точки зрения американского среднего класса, Демократическая партия США давно превратилась в выразителя интересов афроамериканцев, иностранных иммигрантов, сексуальных меньшинств, либеральной интеллигенции и финансового капитала. Однако интересы указанных групп населения чужды большинству американцев.

За Хилари Клинтон голосовали граждане США, не так давно получившие американское гражданство, а Трампа поддерживали рожденные в США граждане. Согласно опросам, Клинтон на выборах поддержали 74 процента национальных меньшинств. Белый рабочий класс в штатах так называемого "Ржавого пояса" не простил демократам того, что про него забыли.

Одним из отрядов либеральных оппонентов Трампа являются представители Голливуда, которые продолжают весьма активно критиковать, дискредитировать Трампа, по вопросам, не относящимся непосредственно к его основной программе.

По мнению Трампа, вполне закономерен тот факт, что он подвергается "нападкам со стороны либерально настроенных киношников".

Так, актриса Мерил Стрип, получившая награду за заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это, по словам актрисы, "разбило ей сердце", передает ВВС. Имени Трампа она не упомянула.

В телефонном интервью газете New York Times Трамп назвал актрису "поклонницей Хиллари [Клинтон]" и заявил, что не удивлен такой реакцией со стороны "либеральных людей кинематографа".

"В сотый раз повторяю, что я никогда не передразнивал репортера-инвалида (и никогда бы этого не сделал), а просто указал ему на его угодничество, когда он переделал историю 16-летней давности ради того, чтобы изобразить меня в плохом свете. Еще один пример нечестных СМИ!" — написал Трамп в Твиттере.

Заявления помощников Трампа о том, что новая администрация планирует отменить около трех четвертей исполнительских указов нынешней администрации Обамы, еще больше активизирует оппозицию курсу президента Трампа и может привести к массовым акциям и протестам по расшатыванию ситуации в США.

Так, на следующий день после инаугурации новоизбранного президента США, 21 января, во многих городах, в частности в Вашингтоне пройдут демонстрации "Марш женщин", пишет Ace Showbiz.

Участие в демонстрациях примут и звезды – певица Кэти Перри, актрисы Скарлетт Йохансон, Америка Феррера, Джулианна Мур и Эми Шумер.

Йоханссон считает "атакой" на репродуктивные права женщин нежелание Трампа и его администрации продолжать финансировать организацию Planned Parenthood, к которой относятся сотни американских клиник, где, в частности, проводят операции по прерыванию беременности.

К ним намерены присоединится Джулианна Мур, Фрэнсис Макдорманд, Шер и другие, которые примут участие в марше против программы избранного президента США.

Перед уходом Барака Обамы его администрация наштамповала немало законов, идущих вразрез с заявлениями и программой новоизбранного президента США Трампа, что затруднит реализацию планов его команды.

Во вторник уходящий президент Обама выступил в Чикаго с прощальным обращением к стране. В ней он не затронул поражения на президентских выборах Клинтон, которая вела кампанию под лозунгами сохранения его политического наследства.

Однако, подчеркнул, что "после двух шагов вперед следует шаг назад", и призвал сограждан к политической активности, обращаясь к 14-тысячной аудитории, передает Радио Свобода.

Победа Трампа, которого связывают с курсом США на "неоизоляционизмом", приведет к US–Exit из глобального либерального проекта, сопровождаемый острой политической борьбой разных политсил в США за власть и сферы влияния.

Доллар США дорожает к мировым валютам в преддверии пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Экономисты Morgan Stanley предполагают, что быстрое изменение фискальной политики может стать фактором, который изменит текущие тренды безработицы и инфляции. При этом тон инаугурационной речи Трампа 20 января станет индикатором того, насколько слаженно новая администрация сможет сотрудничать с Конгрессом при реализации ключевых пунктов его плана, сообщает investing.com

Барак Обама провел на посту президента США максимально допустимые по американским законам два срока по четыре года. 20 января пройдет инаугурация нового американского президента Дональда Трампа.