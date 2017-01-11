Хорошо начали, вяло продолжили, плохо кончили... Обмен пленными: хронология

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Вслед за тем как Надежда Савченко взяла на себя роль активного переговорщика с ополченцами, вокруг темы обмена пленными с новой силой разгорелись конфликты, хотя, казалось, что переговорный процесс как-то да сдвинулся с мертвой точки.

Следует отметить, что обмен пленными, который еще в 2014 году проходил пусть и хаотично, но довольно активно, с марта 2015 года фактически забуксовал. Стороны то обвиняли друг друга в нарушениях условий обмена, то не могли согласовать списки.

Читайте также: Процесс обмена пленными в зоне АТО напоминает хаос – Мусиенко

После того как переговорный процесс был фактически монополизирован государством и стал частью договоренностей в высших политических кругах — минских соглашений, кроме громких заявлений о готовности обмена "всех на всех" дело дальше не пошло. Последний крупный обмен пленными прошел 21 февраля 2015 года.

Хронология процесса

В 2014 году переговорный процесс по обмену пленными был еще довольно хаотичным и в некоторой мере демонстративным, хотя проходил довольно активно. Начиналось все довольно прозаично, с демонстративных "парадов" пленных, а также взаимных резких обвинений. В ДНР периодично заявляли о прекращении обмена, но спустя время он возобновлялся.

Первые договоренности об обмене пленными были достигнуты 5 сентября 2014 года на заседании контактной группы в Минске. А уже 12 сентября вблизи Донецка под присмотром международных наблюдателей состоялся первый обмен пленными между украинской стороной и ополченцами. Президент Петр Порошенко подтвердил, что были освобождены в общей сложности 57 украинских пленных, а спустя два дня, 14 сентября, еще 73 военных.

Новый обмен прошел 20-21 сентября 2014 года. С каждой стороны было передано в общей сложности по 66 пленных. Однако уже 26 сентября 2014 года ДНР заявила о прекращении обмена пленными в одностороннем порядке. Причиной решения стали якобы нарушения условий обмена пленными со стороны украинских властей. Как заявляли в "Минобороны" ДНР, из переданных украинскими властями 174 человек только 30 являлись "бойцами армии Новороссии". При этом в СНБО жаловались, что ополченцы все время меняют условия обмена.

Вместе с тем уже 28 сентября 2014 года обмен возобновился. В 30 километрах к северу от Донецка украинская сторона передала представителям ДНР 60 пленных. Ополченцы в свою очередь отдали 30 силовиков.

В СБУ тогда с гордостью рапортовали, что лишь за две недели из плена были освобождены 468 граждан.

В то же время Порошенко и вовсе поручил до конца 2014 года освободить всех пленных в Донбассе. "Требую четкой, скоординированной работы между Службой безопасности и Министерством иностранных дел по ускорению возврата наших домой. Задача ставится такая, что к Рождеству все, кто есть в списках, а их сегодня более 600, должны вернуться домой", — заявлял президент.

Впрочем его поручение так и осталось нереализованным.

Читайте также: Обмен пленными на Донбассе: доносы, невиновные "террористы" и ужас в семьях

После очередного раунда переговоров в Минске, 26 декабря 2014 года в 35 километрах от Донецка украинские военные передали 222 пленных, а ополченцы – 145. Обмен длился более двух часов и стал самым крупным с начала переговорного процесса. Украинскую сторону в этом процессе представлял лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, со стороны ополченцев – "министр обороны" ДНР Владимир Кононов.

Начали за здравие… закончили обещаниями

Однако, несмотря на успешное переговорное завершение 2014 года, в начале 2015 процесс обмена пленными застопорился.

11-12 февраля 2015 года в Минске состоялась встреча в "нормандском формате" на высшем уровне. Переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины продолжались около 16 часов. Практическим итогом переговоров в Минске стали два документа. Первый — Комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, — приняла контактная группа по урегулированию ситуации в Украине. Помимо собственно прекращения огня и отвода всех тяжелых вооружений обеими сторонами, минский документ подразумевал проведение конституционной реформы в Украине, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, обмен пленными в формате "всех на всех" и амнистию участников конфликта на юго-востоке Украины. Вторым документом стала Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".

После переговоров в Минске, 21 февраля 2015 года состоялся второй крупный обмен — 139 украинских военных обменяли на 36 ополченцев. Но, по сути, он стал и последним, поскольку дальше громких заявлений об обмене "всех на всех" дело не пошло.

В апреле 2015 года представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма констатировал, что обмен пленными остановлен.

"Практически сегодня на государственном уровне нет единой команды, которая бы занималась этой важной для людей проблемой", — заявлял Кучма 6 апреля. По его словам, обменом пленных и заложников в настоящее время занимаются только волонтеры.

А в июне 2015 отсутствие прогресса по освобождению пленных в Донбассе признал и президент Петр Порошенко.

Переговорный тупик

После этого в Минске не раз поднимали тему освобождения пленных, но каких-то существенных результатов так и не удалось достичь.

Если обмены и возобновлялись, то были единичными и неравноценными. Самым крупным, например, стал обмен с ДНР в августе 2015 по схеме "12 на 12", а также в октябре 2014 — с ЛНР в городе Счастье по формуле "11 на 9".

Смотрите также: Обмен пленными в районе города Счастье

23 марта 2016 года в Минске стороны переговоров договорились выработать "дорожную карту" по обмену пленными, которая пока в процессе согласования.

25 мая 2016 года после долгих прений произошел обмен российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева на украинскую летчицу Надежду Савченко, осужденную в России. Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным, а спецназовцы — президентом Петром Порошенко.

Читайте также: Формула обмена пленными в Донбассе "всех на всех" не работает — ДНР

С лета 2016 года Украина вела переговоры об освобождении заложников на Донбассе по формуле "25 на 50", однако в ДНР это предложение отклонили, заявив, что об обмене можно разговаривать только после принятия Киевом закона об амнистии. В то же время украинская сторона настаивает, что амнистия касается иного пункта минских соглашений и не связана с освобождением людей.

После того как Савченко взяла на себя роль активного переговорщика с ополченцами, тема обмена пленными стала одной из самых обсуждаемых на политической повестке дня. Так, 11 декабря 2016 года СМИ буквально взорвала информация о том, что депутат Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главами ЛДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По словам Савченко, цель визита была благая — удалось договориться об обмене пленными. Украинская сторона должна выдать 226 человек, а ополченцы — 52. По ее словам, именно такое количество живых является подтвержденным.

Однако поездки Савченко в Донбасс и ее заявления о необходимости переговоров с ополченцами вызвали взрыв особого общественного возмущения. А ВО "Батькивщина" даже исключила Савченко из своей фракции.

Публикация Савченко списков пленных в Донбассе у себя в Facebook породила новый виток скандала, который вновь застопорил переговорный процесс.

По материалам из открытых источников интернет