Хроника 10 января: списки Савченко, допрос Пашинского, прощальная речь Обамы

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 10 января, Кабмин ограничил полномочия правления "Нафтогаза", стало известно, что Рада ошибочно ликвидировала налоговую милицию, а НАПК проверяет декларацию Петра Порошенко из-за бизнеса в РФ. В этот же день президент США Барак Обама выступил с прощальной речью, а Даниэль Ортега в четвертый раз вступил в должность президента Никарагуа. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Савченко опубликовала список пленных в Донбассе

Народный депутат Украины Надежда Савченко во вторник опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что СБУ была против обнародования этих списков. По словам Савченко, родственники пленных со стороны Киева не были против публикации. Она считает, что как депутат Рады неподотчетна СБУ. В СБУ пообещали выяснить, откуда у Савченко списки пленных. galinfo.com.ua Фотоитоги 10 января: разрушенный памятник полякам, снегопады в Стамбуле, "Золотой глобус"

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Рада ошибочно ликвидировала налоговую милицию

Раздел "Налоговая милиция" исключен из Налогового кодекса, сообщила народный депутат Татьяна Острикова ("Самопомич"). По ее словам, в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли. Однако Острикова уточнила, что налоговая милиция де-факто не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы.

НАПК проверяет декларацию Порошенко из-за бизнеса в РФ

Бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Национальное агентство по противодействию коррупции Украины (НАПК) проверяет электронную декларацию президента Петра Порошенко в связи с наличием у него бизнеса в России. Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Порошенко. В состав корпорации входят фабрики в Украине, в Литве, Венгрии и России.

"Премия" для Бальчуна: офис "Укрзализныци" забросали деньгами

Активисты во вторник провели акцию протеста под офисом "Укрзализныци" в Киеве с требованием прекратить коррупцию в государственной структуре. Они забросали главный вход гривневыми и долларовыми купюрами, а также подожгли файеры. Как заявили представители организации "Национальный спротив", приглашенные из Польши менеджеры "Укрзализныци" "грабят Украину, имитируя проведение реформ".

Кабмин ограничил полномочия правления "Нафтогаза"

Полномочия правления НАК "Нафтогаз" ограничены Кабинетом министров в новой редакции устава компании. Согласно данным СМИ, все директора дочерних предприятий "Нафтогаза" с 31 декабря должны быть членами правления в обязательном порядке. Ранее "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение о привлечении кредита под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа.

Госкино запретило к показу российский сериал с участием Фреймут

Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Отель" ("Отель "Элеон"). В 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Допрос Пашинского

Народного депутата от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского во вторник допрашивали в прокуратуре по поводу стрельбы 31 декабря. После допроса Пашинский заявил, что предоставил необходимые пояснения прокуратуре. В канун Нового года нардеп подстрелил человека. Этот факт подтвердил сам Пашинский, объяснив, что именно так был вынужден защищаться от нападения. Однако Вячеслав Химикус (человек, которого подстрелил нардеп) и его супруга, утверждают иное: нападал сам Пашинский, угрожая пистолетом.

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В МИД Украины ожидают безвиз до лета

Евросоюз может принять окончательное решение по безвизу с Украиной до начала выборов во Франции — весной 2017 года, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Также она информировала, что Украина должна провести еще три реформы в 2017 году, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Госзакупки, фитосанитария и ACAA – направления, на которых должна сосредоточиться Украина, подчеркнула Зеркаль.

Этническая украинка Фриланд возглавила МИД Канады

Этническая украинка Христя Фриланд, занимавшая пост министра международной торговли Канады, назначена министром иностранных дел, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ранее Христя Фриланд занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters, где была управляющим директором и редактором потребительских новостей.

Прощальная речь Барака Обамы

Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго, в которой пообещал "гладкую" передачу власти Дональду Трампу. Во время выступления Обама назвал РФ и Китай американскими соперниками, при этом выразив мнение, что они "не сравнятся с США". Также он заявил, что готов поддержать реформу здравоохранения, которая будет лучше, чем та, которую он провел на посту главы государства. Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.

Ортега в четвертый раз вступил в должность президента Никарагуа

Даниэль Ортега во вторник в четвертый раз вступил в должность президента Никарагуа, чтобы руководить страной до 2022 года. В этот раз Ортега пришел к президентству не один, а вместе с супругой Росарио Мурильо, которая вступает в должность вице-президента. На выборах в ноябре 2016 года Ортега победил в первом туре, набрав более 72% голосов. При этом Ортега имеет и поддержку большинства депутатов в парламенте страны (71 из 92 депутатов).

Именно 10 января в 49 году до н. э. Юлий Цезарь пересек с войском легендарный Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны. В этот же день в 1863 году в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км). Помимо этого 10 января 2001 года состоялся первый выход в свет Wikipedia как части "Нупедии". Через 5 дней Wikipedia становится самостоятельным сайтом.