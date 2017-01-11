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Хроника 10 января: списки Савченко, допрос Пашинского, прощальная речь Обамы

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Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (99)

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Накануне нардеп Надежда Савченко опубликовала список пленных в Донбассе, Сергея Пашинского допросили в прокуратуре по поводу стрельбы, Госкино запретило к показу российский сериал с участием Ольги Фреймут, а этническая украинка возглавила МИД Канады.
Сергей Пашинский. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 10 января, Кабмин ограничил полномочия правления "Нафтогаза", стало известно, что Рада ошибочно ликвидировала налоговую милицию, а НАПК проверяет декларацию Петра Порошенко из-за бизнеса в РФ. В этот же день президент США Барак Обама выступил с прощальной речью, а Даниэль Ортега в четвертый раз вступил в должность президента Никарагуа. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Савченко опубликовала список пленных в Донбассе

Народный депутат Украины Надежда Савченко во вторник опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что СБУ была против обнародования этих списков. По словам Савченко, родственники пленных со стороны Киева не были против публикации. Она считает, что как депутат Рады неподотчетна СБУ. В СБУ пообещали выяснить, откуда у Савченко списки пленных.

Разрушение памятника погибшим полякам в Гуте Пеняцкой
galinfo.com.ua
Фотоитоги 10 января: разрушенный памятник полякам, снегопады в Стамбуле, "Золотой глобус"

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Рада ошибочно ликвидировала налоговую милицию

Раздел "Налоговая милиция" исключен из Налогового кодекса, сообщила народный депутат Татьяна Острикова ("Самопомич"). По ее словам, в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли. Однако Острикова уточнила, что налоговая милиция де-факто не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы.

НАПК проверяет декларацию Порошенко из-за бизнеса в РФ

Бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Национальное агентство по противодействию коррупции Украины (НАПК) проверяет электронную декларацию президента Петра Порошенко в связи с наличием у него бизнеса в России. Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Порошенко. В состав корпорации входят фабрики в Украине, в Литве, Венгрии и России.

"Премия" для Бальчуна: офис "Укрзализныци" забросали деньгами

Активисты во вторник провели акцию протеста под офисом "Укрзализныци" в Киеве с требованием прекратить коррупцию в государственной структуре. Они забросали главный вход гривневыми и долларовыми купюрами, а также подожгли файеры. Как заявили представители организации "Национальный спротив", приглашенные из Польши менеджеры "Укрзализныци" "грабят Украину, имитируя проведение реформ".  

Премия для Бальчуна. Офис Укрзализныци забросали деньгами. Видео
EverydayInUa/Youtube
"Премия" для Бальчуна. Офис "Укрзализныци" забросали деньгами

Кабмин ограничил полномочия правления "Нафтогаза"

Полномочия правления НАК "Нафтогаз" ограничены Кабинетом министров в новой редакции устава компании. Согласно данным СМИ, все директора дочерних предприятий "Нафтогаза" с 31 декабря должны быть членами правления в обязательном порядке. Ранее "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение о привлечении кредита под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа.

Госкино запретило к показу российский сериал с участием Фреймут

Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Отель" ("Отель "Элеон"). В 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Допрос Пашинского

Народного депутата от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского во вторник допрашивали в прокуратуре по поводу стрельбы 31 декабря. После допроса Пашинский заявил, что предоставил необходимые пояснения прокуратуре. В канун Нового года нардеп подстрелил человека. Этот факт подтвердил сам Пашинский, объяснив, что именно так был вынужден защищаться от нападения. Однако Вячеслав Химикус (человек, которого подстрелил нардеп) и его супруга, утверждают иное: нападал сам Пашинский, угрожая пистолетом.

Пашинский: пьяная нечисть терроризирует всю страну
канал "112 Украина"
Пашинский: пьяная нечисть терроризирует всю страну

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В МИД Украины ожидают безвиз до лета

Евросоюз может принять окончательное решение по безвизу с Украиной до начала выборов во Франции —  весной 2017 года, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Также она информировала, что Украина должна провести еще три реформы в 2017 году, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Госзакупки, фитосанитария и ACAA – направления, на которых должна сосредоточиться Украина, подчеркнула Зеркаль.

Этническая украинка Фриланд возглавила МИД Канады

Этническая украинка Христя Фриланд, занимавшая пост министра международной торговли Канады, назначена министром иностранных дел, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ранее Христя Фриланд занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters, где была управляющим директором и редактором потребительских новостей.

Прощальная речь Барака Обамы

Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго, в которой пообещал "гладкую" передачу власти Дональду Трампу. Во время выступления Обама назвал РФ и Китай американскими соперниками, при этом выразив мнение, что они "не сравнятся с США". Также он заявил, что готов поддержать реформу здравоохранения, которая будет лучше, чем та, которую он провел на посту главы государства. Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп

Прощальная речь Барака Обамы. Видео
Канал на Youtube Радіо Свобода онлайн
Прощальная речь Барака Обамы. (Русский перевод)

Ортега в четвертый раз вступил в должность президента Никарагуа

Даниэль Ортега во вторник в четвертый раз вступил в должность президента Никарагуа, чтобы руководить страной до 2022 года. В этот раз Ортега пришел к президентству не один, а вместе с супругой Росарио Мурильо, которая вступает в должность вице-президента. На выборах в ноябре 2016 года Ортега победил в первом туре, набрав более 72% голосов. При этом Ортега имеет и поддержку большинства депутатов в парламенте страны (71 из 92 депутатов).

Именно 10 января в 49 году до н. э. Юлий Цезарь пересек с войском легендарный Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны. В этот же день в 1863 году в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км). Помимо этого 10 января 2001 года состоялся первый выход в свет Wikipedia как части "Нупедии". Через 5 дней Wikipedia становится самостоятельным сайтом. 

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