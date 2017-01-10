Украинцы адаптировались к трудностям и порвали отношения с властью - эксперт

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Опираясь на данные социологических исследований, можно сделать вывод, что в прошедшем году украинцы адаптировались к трудностям, но при этом перестали реагировать на важные раздражители. При этом произошел окончательный разрыв между обществом и властью. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко.

По словам эксперта, новостью для него стал вывод социологов, выявивших, что "на уровне индивидуального самоощущения граждан все в стране не настолько плохо, как на уровне рефлексии тех, кто представляет корпус политэкспертов".

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"У меня такого ощущения нет, но нет и оснований не доверять социологам. Таким образом, на уровне семей, домохозяйств — все еще не настолько плохо. Хотя статистика цен, статистика инфляции, статистика тарифов и статистика субсидий нам говорят о том, что экономика домохозяйств сворачивается, замораживается, тем не менее, произошла определенная адаптация общества в целом и общественных субъектов, прежде всего, семей, к тому положению, в котором они пребывают… Лишь бы не было хуже", — сказал Матвиенко, отметив, что тут он прибегает к трактовке результатов соцсследований "с некоторыми допущениями".

При этом, по мнению политолога, в прошедшем году произошел окончательный и бесповоротный разрыв между обществом и властью — он "уже такой, что его невозможно сшить".

"Общество и власть отделились друг от друга навсегда, власть начала жить абсолютно своей жизнью", — отметил Матвиенко. Он добавил, что это проявляется, например, в том, что премьер (Владимир Гройсман — Ред) "отчитывается о колоссальных успехах своего правительства", говорит о росте экономики, но — "этот рост инфляционный, этот рост не сказался на благосостоянии, благосостояние падает".

Матвиенко подчеркнул, что общество перестало адекватно реагировать даже на сильные раздражители.

"Общество настолько оцепенело, что у нас не было реакции на электронное декларирование. Декларирование состоялось, фактически, состоялось признание в преступлениях, когда люди, которые всю жизнь были на государственной службе и на выборных должностях, задекларировали миллионные наличные богатства, а вопрос, где они взяли эти деньги… НАБУ нам не дает ответа на этот вопрос", — сказал он.

По словам политолога, в сложившейся ситуации политический успех президента Петра Порошенко, которому удалось сконцентрировать в своих руках максимальные полномочия ("правительство его, парламент его…"), имеет и обратную сторону: "он (Порошенко — Ред.) теперь стал не только носителем власти, он в глазах общества стал ответственным за все, вместо того, чтобы разделить ответственность, он всю перетянул ее на себя".

"То есть, к большому сожалению, зло персонифицировалось", — сказал Матвиенко.

Эксперт напомнил, что, по данным социологических исследований, уровень "уровень недоверия к институтам, к президенту и парламенту, является уже неимоверно высоким".

"Но, снова-таки, общество все равно находит какие-то позитивные моменты в деятельности власти и, очевидно, не готово системно ставить вопрос о ее замене", — отметил политолог, добавив, что идея досрочных парламентских и президентских выборов "не находит подавляющей поддержки в обществе".

Напомним, по словам гендиректора Киевского международного института социологии (КМИС) Владимира Паниотто, 86% граждан говорят о том, что руководство страны ведет Украину в неправильном направлении, хорошим экономическое положение считает лишь 1% украинцев, плохим — почти 90%. Президенту доверяют 14%, не доверяют около 70%. Верховной Раде — еще хуже, ей доверяют 5%, не доверяют 82%.

Социолог отметил, что, согласно результатам исследований, в прошедшем году немного выросли индексы индивидуального и общественного благополучия. По словам Паниотто, "как всегда, индекс индивидуального благополучия намного выше общественного, то есть люди считают, что всем плохо, а им — хорошо".