О чем пишут в мире: сближения самолетов РФ и США, "свои" в Белом доме

РИА Новости Украина

Пилоты США "уступают дорогу" пилотам РФ в Сирии. Пилоты ВВС США заявили об "опасных сближениях" с российскими истребителями в небе над Сирией, при этом американские пилоты предпочитают "уступать дорогу" российским самолетам, чтобы избежать столкновений, пишет издание Wall Street Journal.

Издание утверждает, что, несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, сближения самолетов продолжаются. Американские летчики обвиняют российских пилотов в незнании правил безопасного расхождения летательных средств, либо неспособности или нежелании соблюдать их.

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"Они крайне редко дают устный ответ. Крайне редко уходят в сторону. Мы их пропускаем. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас", — цитирует газета генерал-майора Чарльза Коркорана.

При этом, как пишет издание, командующие ВВС США опасаются, что инциденты могут вызвать новый виток напряженности между Москвой и Вашингтоном в урегулировании сирийского конфликта.

"Когда разбивается самолет, по статистике, крушение скорее происходит из-за какой-либо механической неполадки, а не из-за того, что судно кто-то сбил. Но при неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", — приводит издание слова полковника ВВС США Дэниэла Мэннинга.

"Свои" в Белом доме. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер будет назначен старшим советником президента, сообщают на первых полосах издания Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Politico и другие.

По данным газеты New York Times, Трамп назвал своего родственника "огромной ценностью и пользующимся доверием в ходе предвыборной и переходной кампаний советником". Отмечается, что он будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком.

Адвокат семьи Кушнера Джейми Горелик заявила, что он уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы. При этом свою дочь Иванку Трамп не пригласил работать в Белый дом, она также уйдет с руководящих постов в компании своего отца и займется размещением троих детей в школе в Вашингтоне, куда она переедет с мужем.

Новые санкции США против россиян. Минфин США в понедельник на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщают мировые СМИ, в частности New York Times, Washington Post, Figaro, Deutsche Welle.

Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин. Кроме того, минфин сообщает, что за связи с запрещенной в США террористической группировкой "Хезболлах" в список санкций включены гражданин Ливана Али Дамуш и гражданин Ирана Мустафа Мугние.

New York Times приводит мнение американского специалиста по правам человека и демократии Дэвида Крамера, который считает этот шаг сигналом, что уходящая администрация все еще намерена пополнять санкционный список и надеется, что то же будет делать новый президент США.

США стреляют по иранским катерам. Военный корабль США сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранских катеров в Ормузском проливе, пишет газета Washington Post, Washington Times, New York Times.

По данным издания Washington Post, инцидент произошел в минувшее воскресенье, когда четыре катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали на высокой скорости приближаться к эсминцу Mahan, сопровождавшему другие американские суда.

Сообщается, что катера приблизились к эсминцу на расстояние 800 метров. Отмечается, что предупредительная стрельба была открыта, после того как иранские корабли не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США. Всего было произведено три выстрела. Газета приводит слова капитана ВМС США Джеффа Дэйвиса, который назвал инцидент "небезопасным и непрофессиональным взаимодействием".

Голливудский любитель марихуаны сдался властям. Любитель марихуаны, изменивший в новогоднюю ночь знаменитую надпись "Голливуд" в Лос-Анджелесе на слово Hollyweed, что можно перевести на русский, как "святая марихуана", сдался полиции, сообщает издание Los Angeles Times.

По данным газеты, 30-летний Закари Коул Фернандес сам в сопровождении адвоката прибыл в отделение полиции в Голливуде. Ему предъявили обвинение в незначительном правонарушении. Спустя два часа он был отпущен на свободу под залог в тысячу долларов.