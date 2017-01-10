Хроника 9 января: жертвы непогоды, взрыв в Сумах, смерть консула РФ в Афинах

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 9 января, в Сумах произошел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие; во время взрыва в Ровно погиб один человек. Снежная непогода стала причиной смерти многих украинцев, из-за экстремальных холодов и в Европе погибли десятки людей. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Жертвы непогоды

В результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан, сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Помимо этого во Львовской области от переохлаждения погибли два человека, а в Одесской области от переохлаждения погиб пограничник. Также "Украинское Дунайское пароходство" заявило, что на Дунае сложилась сложная ледовая обстановка из-за резкого похолодания и понижением температуры воды в реке: движение судов парализовано практически на всем протяжении реки.

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В Днепре из-за снега обвалился купол парка развлечений

В понедельник, 9 января, около 12 часов дня в Днепре рухнул купол развлекательного центра "Правда-парк" на Слобожанском проспекте. В администрации парка рассказали, что купол обвалился под весом снега. "К счастью, в данное время года эта зона не работает. Поэтому никто не пострадал", — отметили в администрации. По словам представителя парка, в связи с происшествием, скорее всего, будут выполнены ремонтные работы по укреплению купола.

ОБСЕ зафиксировала танки ВСУ вне мест хранения отведенной техники

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и зенитно-ракетный комплекс ВСУ вне мест, предназначенных для хранения отведенной техники, сообщил представитель пресс-службы СММ ОБСЕ. В частности, по информации представителя СММ ОБСЕ, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения зафиксировали два танка Т-64 на неподвижных транспортерах недалеко от города Константиновка в 60-ти километрах севернее Донецка.

АТО в Донбассе можно завершить за 4-5 месяцев

Ситуацию в Донбассе можно разрешить за несколько месяцев, заявил народный депутат Сергей Тарута. По мнению нардепа, если будет жесткая позиция, жесткая позиция администрации Трампа, без сдачи, а с учетом интересов Украины, "то и Россия играться больше не будет". "Для этого нужно очень серьезно на сегодняшний день выстроить отношения с новой администрацией президента Трампа… и вести переговоры с европейскими коллегами, тогда появляется большой шанс", — заявил нардеп.

Во Львовской области уничтожен памятник погибшим полякам

Польша направит МИД Украины ноту в связи с разрушением памятника полякам, погибшим от рук украинских националистов, во Львовской области, сообщил польский посол в Киеве Ян Пекло. Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле.

В Ровно в помещении магазина прогремел взрыв: есть жертвы

В понедельник, 9 января, в Ровно в помещении магазина, который находится на ремонте, прогремел взрыв. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальном помещении многоэтажки изуродованное взрывом тело. В Нацполиции предположили, что, вероятно, причиной взрыва стала граната. Личность погибшего установлена. Им оказался 26-летний житель Ровно, ранее судимый за имущественные преступления.

Взрыв в жилом доме в Сумах

Взрыв произошел в многоквартирном доме в Сумах в понедельник, пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа. "В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы", — говорится в сообщении.

В Греции умер консул РФ в Афинах

В Афинах скончался 55-летний российский консул Андрей Маланин. В посольстве России подтвердили факт кончины консула. Позже в греческой полиции, которая ведет расследование сообщили, что консул РФ скончался по естественным причинам. По информации СМИ, дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь. Отмечалось, что дверь была закрыта на ключ изнутри.

Парламент Венесуэлы объявил Мадуро оставившим свой пост

Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей. За это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования. Депутаты действовали в рамках 233 статьи Конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.

Экстремальные холода в Европе: десятки погибших

Необычайные холода в Европе в сочетании со снежными бурями, начавшимися в прошлые выходные, привели к гибели как минимум 38 человек. 20 человек замерзли в Польше, температура там опустилась ниже минус 30 градусов. Шестеро погибли в Чехии, четверо из них – в столице. Температура здесь доходила до минус 34 градусов. В Болгарии штормовые ветры и снегопад блокировали дороги и привели к отключению электричества в 75 тысячах домов.

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Именно 9 января 1923 года Хуан де ла Сиерва совершил первый полет на автожире собственного изобретения. В этот же день в 1932 году в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики обнаружили богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки.