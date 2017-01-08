МВД катится в бездну: в 2017 году пан или пропал

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Этот год стал показательным в работе МВД и в объявленной министром Аваковым, и его командой так называемой реформы. Дилетанты в руководстве завалили все, что могли. Преступный мир готов им сказать "спасибо".

Реформа МВД

Руководство МВД продолжило реформу ведомства. В итоге МВД ждало масштабное сокращение сотрудников под эгидой "замены милиции на полицию". Благодаря аттестации сотрудников милиции старые кадры ушли со службы, и сегодня МВД испытывает кадровый голод. По всей Украине из штата в 130 000 человек должно было остаться 118 000 полицейских и 12 000 гражданских госслужащих, но получился некомплект — недобор 18 875 полицейских и 1 497 госслужащих. Фактически на службе 109 628 человек: 99 125 полицейских и 10 503 служащих. На самом деле с учетом больничных и отпусков еще меньше.

На работу уже набирают по объявлениям с улицы, но очередь не стоит, так как зарплата сотрудников Нацполиции остается на прежнем уровне в отличие от патрульной полиции, где в среднем получают зарплату 10 тысяч гривен.

Новая патрульная

За год работы патрульной службы они побывали в порядка 600 ДТП, среди которых были и со смертельным исходом. На счету новых патрульных пять смертей граждан Украины. Пассажира автомобиля BMW, 17-летнего подростка Михаила Медведева патрульные полицейские зверски расстреляли в ночь с 6-го на 7-е февраля в г. Киеве. Водитель иномарки не подчинялся требованиям остановиться, и полиция пустилась в погоню. Полицейский Сергей Олейник стал фигурантом дела об убийстве.

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Всего в итоге 439 разбитых автомобилей "Приус" из 14 тысяч всего числящихся в Нацполиции. В новой полиции уже не хватает 2 тысячи человек — кого уволили за кражу, взятку, употребление и торговлю наркотиками, кого за превышение служебных полномочий, а кто-то ушел сам. В народе их прозвали "пластмассовые" — ничего не знают, не умеют, и учиться не хотят.

Грузинские реформаторы

Нельзя не вспомнить о большом вкладе в так называемую реформу, а, по сути, развале работы МВД, гостей из солнечной Грузии. На заре реформ в заместителях у Авакова появилась Эка Згуладзе с помощницей Хатией Деканоидзе, которая после увольнения Згуладзе заняла должность главы созданной Нацполиции. Но каждой хватило на полгода, год. Из МВД реформаторши ушли с багажом знаний и денег. Обе грузинки, освоив выделенные на реформирование миллионы долларов.

Рост преступности

Как отметили в МВД, рост преступлений по стране составил 30-50%. А раскрытие – 10%. Грузинские реформаторы, раскрывать преступления – это не обязательно в работе полиции. Главное — доверие население. Так до сих пор остается неизвестным, кто и за что подложил бомбу в машину радиоведущего и журналиста Павла Шеремета. Кто хладнокровно расстрелял директора фирмы CAPAROL в Украине Павла Зможного. Так до сих пор и не известно, почему в Княжичах под Киевом бойцы спецподразделения "КОРД" открыли огонь по приехавшему на вызов автомобиль ГСО МВД, где погибли пять человек, включая одного "кордовца". А, кроме убийств, остаются нераскрытыми огромное количество краж, грабежей, разбойных нападений, изнасилований и так далее.

Глава МВД

Если у сотрудников МВД дела весь год шли плохо, то у самого главы ведомства – чудесно. Аваков задекларировал 571 тыс. долларов, 30 тыс. евро наличных средств. В украинской валюте у Авакова в общей сложности более 2,1 млн гривен как наличных средств, так и на счетах в банках. Кроме того, у Авакова две квартиры в Харькове (657,90 кв. м и 70,90 кв. м) и одна в Чугуеве (39,30 кв. м). Глава МВД владеет 100% капитала в итальянской компании Avitalia s.r.l. стоимостью 8 млн 832 тыс. гривен, 99,99% капитала в ООО "Трастовая компания Авакова" (в стадии ликвидации) стоимостью 205 тыс. 478 гривен.

Также Аваков указал в декларации картины, часы (Jaeger LeCoultre, Rolex и Vacheron Constantin) и серию коллекций (оружия, марок, монет), итальянскую мебель, драгоценности и ювелирные изделия. Задекларировал произведения искусства: у него имеются целые коллекции различных картин в общей численности 78 единиц и гравюры. Коллекцию вин.

При этом в апреле 2016 года при подаче бумажной декларации его доходы были намного скромнее. Он задекларировал 1 млн 678 тыс. 414 гривен доходов в 2015 г. Из этой суммы 228 тыс. 414 гривен составила зарплата главы МВД, а 1 млн 450 тыс. гривен – доход от продажи личных ценных вещей и произведений искусства. Глава МВД задекларировал 9 млн 37 тыс. 478 гривен взносов в уставный капитал обществ, предприятий, организаций (в том числе за границей – 8 млн 832 тыс. гривен).

Будет еще хуже

Все это только верхушка айсберга. На самом деле ситуация много хуже, чем кажется, отмечает адвокат Тятьяна Монтян.

"МВД полностью угробили. Правоохранительные органы в стране отсутствуют как таковые. Остались личные собачки Авакова. Ярче всего они себя продемонстрировали в Княжичах, где погибли пятеро полицейских. После этого говорить о какой-то реформе могут только умственно отсталые. По хорошему счету, Авакова нужно отдать под трибунал. Все выделяемое на реформу оседает в карманах постмайданных лидеров, для чего Майдан и затеивался. Ничего другого никто не планировал", — отмечает адвокат.

По прогнозам Монтян, в следующем году станет еще хуже. Полиция не работает так, как должна работать. Преступления не раскрываются, если кто-то из злодеев сам не попадается случайно в руки полиции.

"МВД не нужны люди, которые умеют работать и знают, что делать. Никакой милиции больше нет, полиции тоже. Есть клоуны, от которых пользы ноль целых ноль десятых, которые занимаются грабежами, разбоями, отжатием бизнеса. И это еще не предел, силовые органы и дальше будут падать в бездну", – считает Татьяна Монтян.

Все худшее, что могло произойти в правоохранительных органах, уже произошло. И никто не заинтересован в исправлении ситуации, потому что, по мнению адвоката, нынешние руководители пришли с одной целью – грабить и разворовывать.