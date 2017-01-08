Хроника 7 января: газовые риски, призыв СБУ к Савченко, конфуз Геращенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Печерский суд Киева разрешил задержать экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по "церковному делу", Украина получила 10,5 млн грн долга за водоснабжение Луганской области, Дональд Трамп прокомментировал хакерские атаки и совместную работу США и РФ.

Главные события минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине растет потребление газа, резко снижаются запасы в хранилищах

В связи с ростом потребления газа из-за январских морозов, запасы в хранилищах Украины уменьшились до 12 миллиардов кубов, сообщае пресс-служба "Укртансгаза".

По данным компании, планируемый рост потребления газа в январе в 1,7–2 раза больше по сравнению с декабрем, что поставило сложную задачу перед руководством Украины.

СБУ призывает Савченко не публиковать списки пленных и пропавших без вести

Служба безопасности Украины (СБУ) собирается провести работу с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко с целью не допустить обнародования списков пленных и пропавших без вести силовиков, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Он отметил, что опубликование таких списков навредит процессу освобождения пленных. Ранее Савченко заявила, что в ближайшее время обнародует списки пленных и пропавших без вести украинских силовиков.

"Церковное дело": суд разрешил задержать Януковича и Захарченко

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко.

Суд также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции. Следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Конфуз Геращенко: первый вице-спикер ВР перепутала Россию с Евросоюзом

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко попала в неловкую ситуацию, перепутав Россию и Евросоюз, сообщает издание "Вести".

Геращенко в своем аккаунте в Facebook написала, что санкции обошлись России в 17,5 млрд евро в 2015 году, сопроводив свое высказывание ссылкой на новость. В последней же наоборот, говорилось о том, что Евросоюз потерял от введения санкций 17,6 млрд евро.

Нападение собак под Киевом: над хозяином едва не совершили самосуд

Разъяренные жители села Кучаков в Киевской области пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак, которые загрызли насмерть участника АТО Владимира Томилина, сообщила в Facebook пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

Украина получила 10,5 млн грн долга за водоснабжение Луганской области

В Украине впервые уплачена часть долга за водоснабжение населению, проживающему в неподконтрольных Киеву районах Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"6 января 2017 года коммунальному предприятию Попаснянский районный водоканал была уплачена часть долга в сумме 10,5 млн гривен за водоснабжение неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что в расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на контролируемой Украиной территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.

Плотницкий: в 2017 г удастся достичь компромисса по конфликту в Донбассе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что в будущем году удастся достичь компромисса в вопросе конфликта в Донбассе. Об этом он заявил журналистам на праздничных мероприятиях в честь Рождества Христова в Луганске.

Глава ЛНР подчеркнул, что уже наблюдаются предпосылки к урегулированию конфликта мирным путем.

В ДНР ограничили ввоз продуктов — ОБСЕ

В ДНР ограничили ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 кг на одного человека. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, представитель пограничной службы Украины сообщил ОБСЕ, что в ноябре 2016 года максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории, был увеличен с 50 до 75 кг на одного человека. Однако позже на блокпосту ДНР наблюдатели зафиксировали несколько автомобилей в очереди на въезд и выезд.

"Вооруженный представитель ДНР рассказал миссии, что каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные ДНР районы", — говорится в сообщении.

На Бориспольской трассе в Киеве разбились сразу пять автомобилей

В Киеве на Бориспольской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было разбито пять автомобилей.

Отмечается, что авария произошла неподалеку от остановки Малая Александровка, в направлении Борисполя. По данным СМИ, авто серьезно повреждены. По меньшей мере один человек получил травмы.

Трамп прокомментировал хакерские атаки и совместную работу США и РФ

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки, совершенные ранее против американских компьютерных систем, не повлияли на результаты выборов в стране. Заявление распространил штаб Трампа после его встречи с представителями спецслужб США, расследующими хакерские атаки.

Также Трамп не исключил совместной работы США и РФ "на благо всего мира», заявив, что к обострению отношений с Россией стремятся только глупцы. По словам Трампа, Российская Федерация будет уважать США больше, чем сейчас, когда он вступит в должность.

Взрыв в сирийском Аазазе: ранены 110 человек — источник

Количество раненых в результате взрыва в сирийском Аазазе превысило сто человек. Об этом сообщили агентству Sputnik собственные источники.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщало о 60 погибших и 50 раненых. Как сообщили источники Sputnik, число погибших не изменилось, число раненых увеличилось до 110 человек. По их данным, погибшие и раненые — боевики оппозиционной группировки "Ахрар аш-Шам".

Заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом их судебного органа. Аазаз контролируется сирийской оппозицией и находится недалеко от турецкой границы на севере Сирии. Об ответственности за теракт пока не заявила ни одна из террористических группировок.

Известно имя террориста, атаковавшего клуб в Стамбуле

Полиция Турции пришла к выводу, что теракт в ночном клубе Reina в центре Стамбула совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный также под кличкой Абу Мухаммед Хорасан, сообщила газета Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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