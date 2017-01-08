С верой и надеждой. Главные религиозные события 2016 года

РИА Новости Украина

В 2016 году состоялась первая в истории встреча патриарха Московского и папы Римского, сорвалось проведение долгожданного Всеправославного собора, а российские мусульмане так и не объединились в единый муфтият, несмотря на многочисленные разговоры об этом. В России остро обсуждали целесообразность запрета абортов, контроля за проповедниками и ловли покемонов в храмах. Теракты в Европе и США вызвали беспрецедентный рост исламофобиии, а в Украине продолжилось давление на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Гавана

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском 12 февраля в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване подверглась критике со стороны некоторых верующих, опасавшихся отступления глав церквей от вероучительных догматов. Однако, как потом неоднократно поясняли, например, в Русской православной церкви (РПЦ), необходимость встретиться была продиктована бедственным положением христиан в мире, особенно на Ближнем Востоке. О богословских вопросах речь даже не заходила.

По итогам двухчасовой беседы была принята совместная декларация, в которой отражено мнение главы самой крупной христианской деноминации – Римско-католической церкви (РКЦ, 1,2 млрд. последователей) и предстоятеля самой крупной из поместных православных церквей (более 120 млн. верующих). Затем папа Франциск направился в Мексику, а патриарх продолжил поездку по странам Латинской Америки, в рамках которой предстоятель РПЦ впервые в истории посетил Антарктиду, где встретился с российскими полярниками и отслужил в русском деревянном храме на станции Беллинсгаузен. Особенную популярность в интернете приобрели фотографии патриарха с пингвинами.

Некоторые из заявленных целей встречи уже достигнуты. Так, мировая общественность впервые серьезно заговорила о непростом положении христиан в мире. В частности, сенат США признал геноцидом уничтожение христиан боевиками запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

"Местные христиане разных конфессий, в том числе представители церквей дохалкидонской традиции, отмечали, что они восприняли встречу в Гаване как знак надежды, придавший импульс их взаимодействию на местном и межрегиональном уровне", - так охарактеризовал последствия беседы религиозных лидеров глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Стоит отметить, что тема непростого положения христиан в мире, в том числе и в странах Европы, поднималась и на встрече патриарха Кирилла с королевой Елизаветой II и духовным лидером англикан архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, а также на встрече с президентом Франции Франсуа Оландом и кардиналом Парижским.

Собор

А вот еще одному историческому событию так и не суждено было состояться. Более полувека православный мир готовился к проведению Собора всех поместных церквей – такого не было уже более тысячи лет. В январе в швейцарской деревне Шамбези главы 14 автокефальных православных церквей договорились о месте, дате Собора, о его регламенте и обсуждаемых документах, тем самым, казалось бы, окончательно устранив существенные препятствия для исторического собрания. Церкви условились провести Всеправославный собор на острове Крит с 18 по 26 июня.

Но за три недели до исторического события синод Болгарской церкви принял решение отказаться от участия в Соборе, затем к ней присоединились Антиохийская, Сербская и Грузинская церкви. Их не устроил регламент собрания, согласно которому, рассматриваемые на Соборе документы нельзя будет менять, даже несмотря на то, что их тексты вызвали немало нареканий в церквах.

Русская церковь, которая является крупнейшей и влиятельнейшей в православном мире, пыталась спасти ситуацию, предложив провести экстренное предсоборное совещание предстоятелей. Но Константинопольский патриархат, который был инициатором проведения Собора и "принимающей стороной", дал понять, что утвержденные в Шамбези решения не будут подвергаться пересмотру.

В итоге Синод РПЦ принял решение не участвовать в Соборе. Совещание все же прошло в срок, в нем приняли участие десять поместных церквей (Сербская церковь передумала и все же поехала на Крит). Собор на Крите придал принятым документам статус обязательных и для тех церквей, которые на него не приехали. Некоторые отсутствовавшие церкви – например, Болгарская – не согласились с такой риторикой, а Русская церковь до сих пор так и не сформировала своего официального отношения к собранию на Крите и его решениям. Ее представители заявляют, что пока еще изучает документы Критского собора, не признавая за ним статуса всеправославного.

Исламофобия

В 2016 году Европа так и не нашла ответ на главный вопрос – что делать с многочисленными беженцами? При этом весь мир стал свидетелем терактов в Париже, Руане, Ницце, Брюсселе и Берлине. Худшие прогнозы экспертов оправдались – вместо решения проблемы европейские страны ответили на теракты беспрецедентным ростом исламофобии и антисемитизма.

Эта тема активно обсуждалась на различных международных площадках. Так, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал ситуацию с исламофобией в Европе самой тревожной за всю историю. Рост неприязни к мусульманам наблюдался, в частности, после референдума о Brexit.

Аналогичная ситуация была и в США, где предвыборные обещания Трампа ограничить въезд в страну мусульманам стали одним из лейтмотивов предвыборной гонки.

На этом фоне проживающие в Европе евреи, как неоднократно заявлял глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, "чувствуют себя, будто на рельсах, а на них с двух сторон с растущей скоростью несутся два поезда — радикальный исламизм с одной стороны и праворадикальный антисемитизм с другой". В связи с этим он допустил в обозримом будущем массовый отток иудеев из Европы.

Крестный ход РИА Новости | Перейти в фотобанк Украина: журналистам мстят за освещение Крестного хода?

Основанная афонским монахом Антонием Киево-Печерская обитель должна была стать в этом году конечным пунктом Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину. Основной целью шествия митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий назвал прекращение вооруженного конфликта в стране.

Крестный ход на востоке Украины начался 3 июля в Святогорской лавре, а на западе — 9 июля в Почаевской. 27 июля, накануне Дня крещения Руси и памяти святого князя Владимира, эти два крестных хода должны были встретиться в Киеве на Владимирской горке. Но с самого начала шествия его участники подвергались нападениям и провокациям со стороны радикалов.

Давление на участников хода совершалось и в информационном пространстве. Украинские политики заявляли, что крестный ход организован российскими спецслужбами, а глава униатов Святослав Шевчук сравнил Всеукраинский крестный ход с "живым щитом из гражданских лиц" и предупредил, что "если из среды участников этого крестного хода будут исходить антиукраинские лозунги и провокации, это станет концом Московского патриархата на Украине". В Московском патриархате пояснили, что подобные слова негативно сказываются на выстраивании диалога православных и католиков, особенно в свете договоренностей в Гаване.

Во Всеукраинском крестном ходе приняли участие, как минимум, 80 тысяч человек. Такая массовая поддержка единственной легитимной православной церкви в стране – УПЦ МП, а также всенародное одобрение ее позиции о скорейшем прекращении вооруженного конфликта, по всей видимости, стало неожиданностью для украинских властей.

Миротворческая деятельность УПЦ МП проявилась также в освобождении украинского пленного Тараса Колодия, захваченного 21 января 2015 года в аэропорту Донецка. Митрополит Онуфрий попросил патриарха Кирилла оказать содействие в этом вопросе. Глава РПЦ обратился к руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате в декабре ко дню святого Николая Колодия освободили. Владыка Онуфрий, напомнив, что благодаря УПЦ помимо Колодия были освобождены 15 военнопленных, пообещал в дальнейшем предпринимать все возможное для освобождения всех украинских военнопленных.

Но давление на Украинскую церковь не стало слабее. Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект, обязывающий религиозные организации, которые якобы управляются из России, заключать специальный договор с Киевом. В противном случае они будут объявлены незаконными. В УПЦ МП его назвали нарушающим конституцию в части предоставления права на свободу мировоззрения и вероисповедания. Того же мнения придерживались и эксперты Рады, однако, несмотря на их негативный отзыв, профильный комитет украинского парламента — по вопросам культуры и духовности – поддержал законопроект.

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Помимо этого, Киев попытался обратить полемику Москвы и Константинополя по поводу статуса Собора на Крите в свою пользу, направив патриарху Константинопольскому Варфоломею официальную просьбу предоставить Украинской церкви автокефальный статус. Несмотря на то, что по украинской конституции государство не имеет права вмешиваться в дела церкви, президент страны Петр Порошенко заявлял, что создание независимой церкви не ограничит свободу вероисповедания. С подобной просьбой к патриарху Варфоломею в 2008 году обращался и президент Виктор Ющенко. Как и тогда, в 2016 году, Киеву дали понять, что вопрос о предоставлении автокефалии не может, согласно канонам, решаться без участия "Церкви-матери" — РПЦ.