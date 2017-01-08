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С верой и надеждой. Главные религиозные события 2016 года

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Уходящий год в религиозной сфере был богат на значимые события, которые оказали и будут в дальнейшем оказывать существенное влияние на мировую и российскую повестку дня.
Крестный ход УПЦ КП
РИА Новости Украина Евгений Котенко

РИА Новости Украина

В 2016 году состоялась первая в истории встреча патриарха Московского и папы Римского, сорвалось проведение долгожданного Всеправославного собора, а российские мусульмане так и не объединились в единый муфтият, несмотря на многочисленные разговоры об этом. В России остро обсуждали целесообразность запрета абортов, контроля за проповедниками и ловли покемонов в храмах. Теракты в Европе и США вызвали беспрецедентный рост исламофобиии, а в Украине продолжилось давление на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Гавана

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском 12 февраля в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване подверглась критике со стороны некоторых верующих, опасавшихся отступления глав церквей от вероучительных догматов. Однако, как потом неоднократно поясняли, например, в Русской православной церкви (РПЦ), необходимость встретиться была продиктована бедственным положением христиан в мире, особенно на Ближнем Востоке. О богословских вопросах речь даже не заходила.

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском
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ФОТО. Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла

По итогам двухчасовой беседы была принята совместная декларация, в которой отражено мнение главы самой крупной христианской деноминации – Римско-католической церкви (РКЦ, 1,2 млрд. последователей) и предстоятеля самой крупной из поместных православных церквей (более 120 млн. верующих). Затем папа Франциск направился в Мексику, а патриарх продолжил поездку по странам Латинской Америки, в рамках которой предстоятель РПЦ впервые в истории посетил Антарктиду, где встретился с российскими полярниками и отслужил в русском деревянном храме на станции Беллинсгаузен. Особенную популярность в интернете приобрели фотографии патриарха с пингвинами.

Некоторые из заявленных целей встречи уже достигнуты. Так, мировая общественность впервые серьезно заговорила о непростом положении христиан в мире. В частности, сенат США признал геноцидом уничтожение христиан боевиками запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

"Местные христиане разных конфессий, в том числе представители церквей дохалкидонской традиции, отмечали, что они восприняли встречу в Гаване как знак надежды, придавший импульс их взаимодействию на местном и межрегиональном уровне", - так охарактеризовал последствия беседы религиозных лидеров глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Стоит отметить, что тема непростого положения христиан в мире, в том числе и в странах Европы, поднималась и на встрече патриарха Кирилла с королевой Елизаветой II и духовным лидером англикан архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, а также на встрече с президентом Франции Франсуа Оландом и кардиналом Парижским.

Вселенский Патриарх Варфоломей I (в центре) и другие патриархи в ходе Всеправославного собора на Крите
Associated Press Holy and Great Council
Собор одобрил текст о миссии православной церкви в мире

Собор

А вот еще одному историческому событию так и не суждено было состояться. Более полувека православный мир готовился к проведению Собора всех поместных церквей – такого не было уже более тысячи лет. В январе в швейцарской деревне Шамбези главы 14 автокефальных православных церквей договорились о месте, дате Собора, о его регламенте и обсуждаемых документах, тем самым, казалось бы, окончательно устранив существенные препятствия для исторического собрания. Церкви условились провести Всеправославный собор на острове Крит с 18 по 26 июня.

Но за три недели до исторического события синод Болгарской церкви принял решение отказаться от участия в Соборе, затем к ней присоединились Антиохийская, Сербская и Грузинская церкви. Их не устроил регламент собрания, согласно которому, рассматриваемые на Соборе документы нельзя будет менять, даже несмотря на то, что их тексты вызвали немало нареканий в церквах.

Русская церковь, которая является крупнейшей и влиятельнейшей в православном мире, пыталась спасти ситуацию, предложив провести экстренное предсоборное совещание предстоятелей. Но Константинопольский патриархат, который был инициатором проведения Собора и "принимающей стороной", дал понять, что утвержденные в Шамбези решения не будут подвергаться пересмотру.

В итоге Синод РПЦ принял решение не участвовать в Соборе. Совещание все же прошло в срок, в нем приняли участие десять поместных церквей (Сербская церковь передумала и все же поехала на Крит). Собор на Крите придал принятым документам статус обязательных и для тех церквей, которые на него не приехали. Некоторые отсутствовавшие церкви – например, Болгарская – не согласились с такой риторикой, а Русская церковь до сих пор так и не сформировала своего официального отношения к собранию на Крите и его решениям. Ее представители заявляют, что пока еще изучает документы Критского собора, не признавая за ним статуса всеправославного.

Архиепископ Афинский Иероним в ходе Всеправославного собора на Крите
Associated Press Holy and Great Council
ФОТО. Всеправославный собор на Крите

Исламофобия

В 2016 году Европа так и не нашла ответ на главный вопрос – что делать с многочисленными беженцами? При этом весь мир стал свидетелем терактов в Париже, Руане, Ницце, Брюсселе и Берлине. Худшие прогнозы экспертов оправдались – вместо решения проблемы европейские страны ответили на теракты беспрецедентным ростом исламофобии и антисемитизма.

Эта тема активно обсуждалась на различных международных площадках. Так, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал ситуацию с исламофобией в Европе самой тревожной за всю историю. Рост неприязни к мусульманам наблюдался, в частности, после референдума о Brexit.

Аналогичная ситуация была и в США, где предвыборные обещания Трампа ограничить въезд в страну мусульманам стали одним из лейтмотивов предвыборной гонки.

На этом фоне проживающие в Европе евреи, как неоднократно заявлял глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, "чувствуют себя, будто на рельсах, а на них с двух сторон с растущей скоростью несутся два поезда — радикальный исламизм с одной стороны и праворадикальный антисемитизм с другой". В связи с этим он допустил в обозримом будущем массовый отток иудеев из Европы.

Крестный ход

Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Украина: журналистам мстят за освещение Крестного хода?

Основанная афонским монахом Антонием Киево-Печерская обитель должна была стать в этом году конечным пунктом Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину. Основной целью шествия митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий назвал прекращение вооруженного конфликта в стране.

Крестный ход на востоке Украины начался 3 июля в Святогорской лавре, а на западе — 9 июля в Почаевской. 27 июля, накануне Дня крещения Руси и памяти святого князя Владимира, эти два крестных хода должны были встретиться в Киеве на Владимирской горке. Но с самого начала шествия его участники подвергались нападениям и провокациям со стороны радикалов.

Давление на участников хода совершалось и в информационном пространстве. Украинские политики заявляли, что крестный ход организован российскими спецслужбами, а глава униатов Святослав Шевчук сравнил Всеукраинский крестный ход с "живым щитом из гражданских лиц" и предупредил, что "если из среды участников этого крестного хода будут исходить антиукраинские лозунги и провокации, это станет концом Московского патриархата на Украине". В Московском патриархате пояснили, что подобные слова негативно сказываются на выстраивании диалога православных и католиков, особенно в свете договоренностей в Гаване.

Во Всеукраинском крестном ходе приняли участие, как минимум, 80 тысяч человек. Такая массовая поддержка единственной легитимной православной церкви в стране – УПЦ МП, а также всенародное одобрение ее позиции о скорейшем прекращении вооруженного конфликта, по всей видимости, стало неожиданностью для украинских властей.

Миротворческая деятельность УПЦ МП проявилась также в освобождении украинского пленного Тараса Колодия, захваченного 21 января 2015 года в аэропорту Донецка. Митрополит Онуфрий попросил патриарха Кирилла оказать содействие в этом вопросе. Глава РПЦ обратился к руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате в декабре ко дню святого Николая Колодия освободили. Владыка Онуфрий, напомнив, что благодаря УПЦ помимо Колодия были освобождены 15 военнопленных, пообещал в дальнейшем предпринимать все возможное для освобождения всех украинских военнопленных.

Крестный ход УПЦ КП
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Крестный ход. Все должны извлечь уроки из происшедшего - политолог

Но давление на Украинскую церковь не стало слабее. Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект, обязывающий религиозные организации, которые якобы управляются из России, заключать специальный договор с Киевом. В противном случае они будут объявлены незаконными. В УПЦ МП его назвали нарушающим конституцию в части предоставления права на свободу мировоззрения и вероисповедания. Того же мнения придерживались и эксперты Рады, однако, несмотря на их негативный отзыв, профильный комитет украинского парламента — по вопросам культуры и духовности – поддержал законопроект.

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Помимо этого, Киев попытался обратить полемику Москвы и Константинополя по поводу статуса Собора на Крите в свою пользу, направив патриарху Константинопольскому Варфоломею официальную просьбу предоставить Украинской церкви автокефальный статус. Несмотря на то, что по украинской конституции государство не имеет права вмешиваться в дела церкви, президент страны Петр Порошенко заявлял, что создание независимой церкви не ограничит свободу вероисповедания. С подобной просьбой к патриарху Варфоломею в 2008 году обращался и президент Виктор Ющенко. Как и тогда, в 2016 году, Киеву дали понять, что вопрос о предоставлении автокефалии не может, согласно канонам, решаться без участия "Церкви-матери" — РПЦ.

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