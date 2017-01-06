В первые дни нового года Украина пережила шок: курс, "Приват" и ФЛП

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Год столетия двух революций Украина встречает с повышенными налогами, прямыми и косвенными, и пониженными источниками доходов. Главный депозитный банк страны, "ПриватБанк", докапитализирован на более чем 100 миллиардов гривен, но валютные депозиты почти не возвращает.

Счастливые обладатели валютных вкладов могут получить вместо иностранных денежных знаков облигации, стоимость которых индексируется по текущему курсу.

"Приват" и буря в обменных пунктах РИА Новости Украина Евгений Котенко Как национализация "Привата" повлияет на курс гривны. Мнение эксперта

В конце 2016 года Минфин докапитилизировал "ПриватБанк" на 107 миллиардов гривен. "В декабре министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций "ПриватБанка" в объеме 107 миллиардов гривен, и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

О проблемах с выплатой валютных депозитов уже сообщил экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

"Сейчас клиенты столкнулись с тем, что получить валюту было вообще невозможно. По моей информации, сейчас она выдается под заявку, а не в автоматическом режиме. С гривной проблем нет, учитывая получение рефинансирования от НБУ, а по валюте — есть", — сообщил Блинов.

"Когда есть проблема с выдачей денег, усиливается паника. Если остальные сервисы "Привата" работают, то по валюте такой истории нет, и это тоже дополнительно нагнетает ситуацию. И у многих экономистов есть понимание, что как пройдет национализация банка и, сложатся отношения бывших собственников банка с властью, от этого будет зависеть и обменный курс", — добавил эксперт.

Наличный обменный курс вошел в Новый год на отметке 28 гривен за доллар. С одной стороны, спрос на доллар — это отголоски национализации "Привата": вкладчики проблемных банков стремятся побыстрее поместить спасенные из небытия гривны в более надежную валюту. С другой — рынок подыгрывает паническим настроениям населения, и ежедневное обновление курса как бы призывает покупать доллары сегодня, потому что завтра они будут, но дороже.

Экономист Виктор Скаршевский считает, что главный риск для гривны в том, что сумма докапитализации может быть монетизирована в виде выплат банка держателям депозитов.

"Что касается "Приватбанка", то главный риск в том, что сумма докапитализации может быть монетизирована. Насколько я знаю, там есть проблемы с валютой, а часть облигаций являются индексными, и это уже программирует девальвацию. Так уже было, когда в августе — сентябре 2016 года проводились выплаты индексированных ОВГЗ, которые продавали при курсе 8 гривен за доллар, а выплачивались при курсе 26 гривен. Здесь будет не такая большая разница, в 2-3 гривны, но почему бы, не заработать? Если эта сумма будет монетизирована, она попадет на валютный рынок и девальвационная модель сработает так, как срабатывала последние несколько лет. Это основной риск", - считает Скаршевский.

Тем временем безналичный валютный рынок пока не обновляет рекордные минимумы. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара четверг, 5 января, на уровне 2669,23 за 100 долларов, и этот курс не отличается от предновогоднего.

По словам Блинова, ситуация с обменным курсом немного успокоится, и по итогам января может быть небольшое укрепление, но промежуток этот будет коротким. "К 10 января можно ждать укрепление, а к 15 января, в зависимости от того как будет развиваться ситуация с "Приватом", можно будет более предметно говорить. Но курс обязательно будет расти весь январь и большую часть февраля, потому что предложение валюты будет крайне низким до начала марта. Традиционно, валюта по новым контрактам еще не заходит, и первые месяцы года всегда очень скудные по долларовому предложению", — пояснил экономист.

Налоги против бизнеса фото автора Экономика Украины топчется в болоте. Эксперт о ВВП и курсе гривны на 2017 год

Начало года по уже недоброй традиции отмечено ростом фискальной нагрузки как на бизнес, так и на население. В случае с ростом налогов для плательщиков единого налога — физлиц-предпринимателей — можно говорить о двукратном росте налогового бремени. Единый налог и единый социальный взнос выросли в два раза, и по итогам года объем выплат увеличится более чем в два раза, по оценкам экспертов.

"Первая группа упрощенной системы налогообложения, они уплачивали совокупно единого налога и ЕСВ вместе за год, например, за 2016 — 5451 гривен, в 2017 году им придется заплатить 6144 гривен, т.е. где-то на 700 гривен для первой группы и ЕСВ и единый будут теперь дороже", — отметила глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова.

По ее словам, основной удар пришелся на вторую группу, которая заплатит в 2017 году на 9 тысяч гривен больше: вместо 6144 грн — больше 17 тыс. гривен.

Многие упрощенцы уже отреагировали на инициативу депутатов и правительства: за несколько дней конца декабря 2016 года было закрыто свыше 10 тысяч регистраций физлиц-предпринимателей, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Open-Data-Bot. Больше всего ФЛП закрылось в Киевской области — около 1,5 тысяч. Дальше идет Харьков и Днепр.

По мнению Виктора Скаршевского, последствия закрытия регистрации физлиц-предпринимателей пока сложно оценить.

"Как говорится, как новый год встретишь, так его и проведешь. Повышение налогов для малого бизнеса приведет к отказу части людей от предпринимательства и дополнительной нагрузке на расходную часть бюджета. Многие, закрыв свой бизнес, обратятся за субсидией, и возникнет дополнительная нагрузка на бюджет", - отметил Скаршевский.

В настоящее время, считает эксперт, последствия массового закрытия ФЛП пока сложно прогнозировать.

"Данные по закрытию физлиц-предпринимателей (за неделю 10 тысяч), это незначительное сокращение на фоне миллиона зарегистрированных. Неизвестно, будет ли продолжаться эта тенденция такими темпами. Очереди, которые были по снятию с регистрации, очевидно, связаны с пустышками, которые действительно не работают", - добавил экономист.

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Год начинается не самым лучшим образом: налоги растут, а доходы, наоборот. Владельцы валютных вкладов в "Привате" тоже, вероятно, называют бывших и новых владельцев банка не самыми хорошими словами. А остальные к ним присоединятся, когда гривна будет исполнять курсовые пике. Новый год так хорошо начался, что хочется вернуть старый.