Хроника 5 января: правительство хочет бороться с бедностью, в армию призовут офицеров запаса

Дарья Егорова, РИА новости Украина

Президент Украины обиделся на бизнесмена Виктора Пинчука за интервью The Wall Street Journal и отказался посетить "украинский ланч" в Давосе. Премьер-министр Гройсман собирается бороться с бедностью повышением зарплат и пенсий. Ряды вооруженных сил пополнят 4 тысячи офицеров запаса — выпускников военных кафедр. Нардеп Надежда Савченко уверена, что войну в Донбассе можно было закончить за два месяца. Подробнее - в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

В Украине в четверг вступил в силу закон о Высшем совете правосудия. Документом определяется, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе.

Гройсман: если не закупать газ за границей, доллар будет 18,5 грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что курс доллара не будет превышать отметку 18,5 гривен, если Киев перестанет покупать газ за валюту. Ранее Гройсман заявлял, что Украина за пять лет планирует нарастить собственную добычу газа на 7 миллиардов кубометров, что позволит Киеву отказаться от импорта газа и добиться энергонезависимости.

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Гройсман: борьба с бедностью — самый большой вызов для Кабмина

Преодоление бедности населения Украины является самым большим вызовом для Кабинета министров, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ". Повышение оплаты труда государственных служащих, пенсионеров и других малозащищенных слоев населения может стать основой для улучшения социально-экономического состояния страны, добавил глава правительства.

Ответ АП на статью Пинчука: страх и слабость подогревают аппетиты России

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев категорически отвергает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным предпринимателем Виктором Пинчуком для решения конфликта на Донбассе в статье "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией", которая была опубликована в The Wall Street Journal.

Порошенко не посетит "украинский ланч" Пинчука в Давосе — СМИ

Президент Петр Порошенко не посетит традиционный "украинский ланч" в Давосе (Швейцария), который готовит фонд Виктора Пинчука, сообщает LB.ua со ссылкой на источники в МИД Украины. Решение принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

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Полторак: размер "боевой" надбавки за участие в АТО увеличится

"С 1 января президент Украины принял решение, и мы значительно повышаем надбавки за участие в Антитеррористической операции. Так ранее военнослужащий, который находится в районе столкновения, дополнительно получал 4 тыс. гривен, а с 1 января он будет получать 6 тыс. гривен. Военнослужащий, который находится не на линии столкновения, но в зоне проведения антитеррористической операции, получал 1,2 тыс. гривен, сейчас он будет получать вдвое больше – 2,4 тыс. гривен", — сказал Поторак в эфире "5 канала".

Генштаб анонсировал призыв в ВСУ выпускников военных кафедр

В 2017 году в ряды Вооруженных сил Украины будут призываться офицеры запаса, окончившие военные кафедры вузов, сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк. "Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч", — приводит слова Андрусяка InfoResist.

Савченко: войну в Донбассе можно было бы закончить за два месяца

Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что вооруженный конфликт на востоке Украины можно было бы завершить за два месяца. Также Савченко заявила, что настоящими причинами любых войн, в том числе и конфликта на востоке Украины, являются полезные ископаемые и геополитика.

Нацполиция анонсировала увеличение штата сотрудников

В ближайшее время будет увеличен штат Национальной полиции Украины, в конце января начнется дополнительный набор в подразделения правоохранительной структуры. Об этом сообщает в четверг департамент коммуникации Нацполиции со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Константина Бушуева. По его словам, в конце января начинается процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.

Трамп удивлен утечкой доклада спецслужб по кибератакам в прессу

Избранный президент США Дональд Трамп удивлен тому, что информация из секретного доклада спецслужб о кибератаках во время выборов стала доступна сначала СМИ. Также Трамп недоумевает, как возможно было подготовить доклад без изучения серверов Демпартии, которые, как сообщается, взломали хакеры из РФ, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Теракт в Стамбуле: полиция задержала 40 человек

Власти Турции установили личность террориста, совершившего нападение в ночном клубе в Стамбуле, сообщают западные СМИ, со ссылкой на заявление главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Имя преступника и данные о нем пока не раскрываются. В рамках спецоперации по поиску организаторов теракта полиция задержала в Измире 40 человек, подозреваемых в связях с ИГ.

Охранник едва не застрелил Елизавету II во время ночной прогулки – СМИ

Королеву Великобритании Елизавету II едва не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы, пишет газета Independent. О данном происшествии рассказал бывший караульный.

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Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды

В Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр. С пятницы ожидается резкое снижение температуры, 6-7 января ожидается резкое снижение температуры ночью до 13-19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза), днем до 11-17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем до 6-13° мороза.