Хроника 4 января: Ле Пен под запретом, уголовное дело по Луценко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В среду, 4 января, Кириленко предложил вернуть в Украину прах Бандеры и Петлюры, Пашинский улетел на отдых в Альпы, задержан подозреваемый в двойном убийстве под Одессой. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко разрешил досрочно увольняться из армии контрактникам

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы". Реализация этого закона позволяет нормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продолжением и освобождением граждан с военной службы. В частности, даст возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

Кириленко предложил вернуть в Украину прах Бандеры, Петлюры и Коновальца

В Украину следует вернуть прах лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, председателя Директории Украинской народной республики (УНР) Симона Петлюры, а также украинского военного и политического деятеля Евгения Коновальца, заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Кириленко отметил, что история с писателем Александром Олесем, тело которого принудительно эксгумировали из-за неуплаты ренты за место на кладбище, вновь ставит в повестку дня создание нацпантеона.

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НАБУ открыло дело в связи с назначением Луценко за взятку — Кузьмин

НАБУ открыло уголовное дело о коррупции в связи с назначением Юрия Луценко генпрокурором. Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Ренат Кузьмин. Кузьмин заявил, что передаст детективам НАБУ оригинал письма депутата Рады Александра) Онищенко, в котором тот признается в передаче взяток депутатам за назначение генпрокурора.

Пашинский улетел на отдых в Альпы — СМИ

Народный депутат Сергей Пашинский ("Народный фронт"), который 31 декабря прострелил ногу мужчине в ходе конфликта, 2 января улетел из Украины в Альпы, сообщает "Страна". Нардеп был замечен в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Он сел в самолет до Вены (Австрия), а там совершил короткий перелет до Инсбрука.

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СБУ направила письмо в МИД с просьбой запретить Ле Пен въезд в Украину

Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет на въезд в страну кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Ранее Марин Ле Пен заявила, что считает присоединение Крыма к РФ законным. Как заявили в команде кандидата в президенты Франции, Марин Ле Пен в любом случае не имела ни малейшего намерения отправляться в Украину.

Разведслужбы США заявили о доказательствах причастности РФ к кибератакам

Разведслужбы США заявляют, что им удалось получить "неопровержимые доказательства" причастности РФ к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома. Доклад, содержащий в себе доказательства российского вмешательства, должен был быть представлен президенту США Бараку Обаме в минувший вторник, однако он по-прежнему находится в работе.

Задержан иностранец, убивший двоих человек под Одессой — полиция

Сотрудники правоохранительных органов в среду задержали "гражданина соседнего государства", убившего в новогоднюю ночь мужчину и женщину в селе Прилиманское Овидиопольского района Одесской области. Подозреваемый сообщил правоохранителям, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя. Досудебное расследование продолжается.

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В Донецке прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел днем в Куйбышевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала и местного рынка. В результате инцидента был уничтожен микроавтобус, припаркованный на одной из стоянок. Обстоятельства ЧП выясняются.

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На Закарпатье сошли две лавины: движение транспорта заблокировано

Схождение двух лавин в результате снегопада произошло в Закарпатской области. Одна из лавин сошла на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересница и Ш. Луг, вторая — на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между населенными пунктами с. Ольшаны, Хустского района и с. Мерешор Межгорского района.