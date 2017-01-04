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Бортник об обещаниях "вернуть Донбасс силой": фантазеры опаснее врагов

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Донбасс: блокада и пиар (158)

(обновлено: )20920
Обещания "вернуть Донбасс" под контроль Киева в ближайшее время можно рассматривать как самопиар и как попытку "партии ястребов" напомнить о себе, заодно отвлекая общественное внимание от политических провалов, считает политолог Руслан Бортник.
Руслан Бортник
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал предполагаемую дату возобновления Киевом контроля над утраченными территориями Донбасса. По его мнению, это случится до середины 2018 года – при условии сохранения поддержки со стороны Запада.

Сенатор США Джон Маккейн во время совместного с президентом Украины Петром Порошенко визитом в Мариуполь заявил о будущей "победе", которая, по его мнению, будет достигнута в 2017 году.

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Комментируя для РИА Новости Украина высказывания Джона Маккейна и Георгия Туки, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что возвращение неподконтрольных украинскому правительству территорий возможно только как результат выполнения достигнутых в Минске договоренностей.

"Это возможно только в результате реализации минских соглашений. Другие сценарии, как то – военный сценарий, сценарий распада России и все остальное, я считаю пока что фантастикой, причем, не научной", – сказал эксперт.

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Политолог напомнил, что многие из тех, кто сегодня рассказывает публике сюжеты из такой "ненаучной фантастики", еще в 2014-2015 годах "пророчили скорый распад РФ, низложение Путина и так далее".

"Эти люди, я считаю, для Украины опаснее даже явных врагов, потому что они дезориентируют общество, отвлекают его, заставляют фантазировать вместо того, чтобы заниматься реальными делами и искать реальные решения проблем в то время, когда гибнут люди, в то время, как у нас деградируют и государство, и общество", – сказал Бортник.

По его мнению, такая риторика имеет несколько целей: во-первых, это самопиар политиков и чиновников, выступающих с соответствующими заявлениями, во-вторых – "это попытка украинской "партии ястребов" показать, что без них разрешение проблем на Донбассе невозможно, что их интересы необходимо учитывать".

"И, конечно, это попытка выдать желаемое за действительное. На фоне глубоких провалов экономических, на фоне глубочайших провалов политических, внешнеполитических – это попытка сбить фокус общественного внимания и нарисовать какую-то победу в будущем, за что не придется отвечать", – резюмировал Бортник.

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