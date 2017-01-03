Стрельба Пашинского. На Банковой воспользуются ситуацией

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского в канун Нового года ударили бутылкой по голове, а сам нардеп после этого ранил мужчину. Пашинский уверяет, что это была самооборона и он стрелял в нападавшего на него мужчину уже после удара бутылкой по голове. Пострадавший в свою очередь говорит, что нардеп целился ему в грудь, а удар бутылкой спас мужчину от смерти, и пуля попала в ногу.

Политический эксперт, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев уверен, что ситуация с Пашинским стала наглядной иллюстрация того, что в Украине существует сословное правосудие.

"В Украине действует правосудие для сильных мира сего и для простых смертных. Как говорили в старину: "С сильным не дерись, с богатым не судись". В данном случае, мы видим, как, по сути, бытовой инцидент засверкал всеми гранями и пороками украинского правосудия. Показательным примером в этом плане стала массовая раздача оружия главой МВД Арсеном Аваковым высокопоставленным чиновникам. Более двух тысяч "стволов" получили приближенные министра и соратники по "Народному фронту". При чем это было огнестрельное оружие, которое простым смертным попросту недоступно — боевые пистолеты, автоматические винтовки. Одним из таких людей оказался и господин Пашинский", – отмечает политолог.

По словам Золотарева, всю полноту вины за произошедшее попытаются полностью повесить на вторую сторону.

"Виноватым в итоге окажется обычный человек, который пострадал в результате конфликта с народным депутатом. Тем не менее воспользоваться этой ситуацией могут в конкурентных Пашинскому кругах — представители Администрации президента не прочь умерить аппетиты и амбиции "Народного фронта". Судя по сюжетам телеканалов, которые пока еще принадлежат олигархам, там тоже не прочь "подкузьмить" Пашинского. Выпутаться из этой истории будет непросто. Как минимум, это обернется для Пашинского и "Народного фронта" большими репутационными потерями. Не исключено, что в отношении депутата могут возбудить вполне реальное уголовное дело. Не в силу того, что идет борьба за справедливость и желание защитить права простого украинца, а потому что политическая ситуация складывается так, что Пашинский может попасть под раздачу", — подытожил он.