Хроника 2 января: под Львовом сгорел музей УПА, EX.UA вернулся

Фото со страницы музея в Facebook

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 2 января, в зоне АТО существенно обострилась ситуация: позиции военных в Донбассе обстреляли по всем направлениям. В этот же день во время массовых бунтов бразильских заключенных погибли 60 человек, а во время нескольких взрывов в Багдаде — более 40 человек. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Позиции военных в Донбассе обстреляли по всем направлениям

В Донбассе продолжаются обстрелы позиции военных, за прошедшие сутки обстрелы велись по всем направлениям, сообщает пресс-центр АТО. Всего за минувшие сутки произошло 32 обстрела. Помимо этого В одной из войсковых частей близ Марьинки Донецкой области в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Дело Пашинского: полиция взяла за основу версию нардепа

Полиция в расследовании скандального инцидента с участием народного депутата ("Народный фронт") Сергея Пашинского взяла за основу версию нардепа, который утверждает, что применил огнестрельное оружие ради самообороны. Инцидент произошел 31 декабря: нардеп ранил незнакомого мужчину, а тот ударил его бутылкой по голове. При этом и Пашинский и пострадавший расходятся в версиях произошедшего: Вячеслав Химикус, которого ранил нардеп, утверждает, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а сразу целился в грудь.

Во Львовской области дотла сгорел музей УПА

В ночь на 2 января в селе Басовка Львовской области сгорел музей "Крыивка подпольной типографии УПА". Об этом сообщается на странице музея в Facebook. По информации СМИ, "вероятной причиной пожара является умышленный поджог". Директор музея Иван Попович уверен, что возгорание не могло возникнуть под землей. Он подозревает, что неизвестные залили горючую жидкость через одну из отдушин и подожгли.

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Масштабный пожар в банном комплексе Запорожья ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Масштабный пожар в банном комплексе в Запорожье

Пожар произошел в двухэтажном банном комплексе Запорожья. На момент возгорания в помещении бане находилось 27 посетителей и 2 человек обслуживающего персонала, сообщили в ГСЧС. В результате слаженных действий спасатели ликвидировали пламя и предотвратили его распространение на другие помещения комплекса. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Файлообменник EX.UA возобновил работу на новом домене

Украинский ресурс-файлообменник ЕX.UA перезапустился на новом домене, говорится в сообщении компании. Отмечается также, что для первых 100 тысяч украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит 1 доллар за 1ТБ в месяц. Как сообщалось, 16 ноября файлообменник ЕX.UA объявил о прекращении работы из-за нового закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Массовые беспорядки в Польше

Выходцу из Туниса предъявлены обвинения в убийстве жителя польского Элка, после которого в городе 1 января начались массовые беспорядки. По данным полиции, в беспорядках принимали участие порядка 200-300 человек. Когда на место прибыли полицейские, агрессивно настроенные люди начали бросать петарды и камни в сторону правоохранителей, повредив несколько полицейских автомобилей.

Обрушение жилого дома в Казахстане

Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе троих детей. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

Массовые бунты бразильских заключенных

В ходе бунта в тюрьме бразильского города погибли 60 человек. По данным местных СМИ, бунт в тюрьме произошел в воскресенье вечером и продолжался более 17 часов. Его удалось подавить лишь в понедельник утром. Второй инцидент произошел в понедельник вечером в другой тюрьме города Манаус. В пенитенциарном учреждении, где содержались более 1500 задержанных, хотя тюрьма предназначена лишь для 568 человек, были слышны звуки стрельбы. Сведений о пострадавших и сбежавших заключенных нет.

Атака смертников в иракском городе Самарра

При атаке смертников на полицейский участок в иракском городе Самарра погибли семь человек. Об этом сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия". По данным СМИ, двое смертников подорвали себя на входе в полицейский участок, после чего группа террористов смогла ворваться внутрь здания. Как сообщил иракский телеканал "Ас-Сумария", силовикам удалось уничтожить нападавших. В городе введен комендантский час.

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Три взрыва в Багдаде: погибли более 40 человек Видеоканал Natanael Ejercitado на Youtube Появилось видео взрыва в Багдаде

Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в густонаселенном районе иракской столицы. Взрыв унес жизни более 40 человек, более 60 получили ранения. После первого инцидента в МВД Ирака подтвердили информацию о втором взрыве рядом с больницей в том же районе, в результате которого погибли еще 11 человек. Третий взрыв прогремел рядом с больницей в центральной части Багдада, сообщается о семерых погибших или пострадавших.

Полиция продолжает поиски турецкого террориста

В ночь на вторник турецкая полиция провела спецоперацию в Стамбуле по поиску террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь. Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Во время теракта погибли 39 человек, 69 ранены. По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В настоящий момент полиция продолжает устанавливать личность террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Именно 2 января 1839 года Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны. В этот же день в 1959 году была запущена первая автоматическая межпланетная станция "Луна-1".