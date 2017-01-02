ТОП главных событий уходящего года в Украине

РИА Новости Украина
Уходящий год в Украине ознаменовался рядом важных событий: в стране произошла смена правительства, грузинские "реформаторы" покинули свои должности, Надежда Савченко вернулась на родину. Страну всколыхнул ряд громких убийств, которые не расследованы.
Смена Кабина и е-декларации
Самым громким событием года в украинской политике стала отставка премьер-министра Арсения Яценюка и назначение на эту должность бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана. Формальной причиной смены правительства стала его неудовлетворительная работа и отсутствие поддержки среди населения, при этом ряд аналитиков связывали отставку с личным конфликтом между президентом Петром Порошенко и премьером Яценюком.
По данным соцопросов, правительство Гройсмана не пользуется большей поддержкой населения, чем предшественники, а возможной причиной этому могут быть непопулярные решения Кабмина о повышении тарифов на энергоносители до рыночного уровня.
Правительство, удовлетворяя условие МВФ в части предоставления Киеву финансовой помощи, подняло тарифы на газ, горячую воду и отопление почти в два раза. Помимо падения рейтингов Гройсмана, решение вызвало волну негодования среди населения. В течение года в правительственном квартале не единожды проходили митинги с требованием пересмотреть тарифы.
Не меньший резонанс, со стороны, как населения Украины, так и международных партнеров страны вызвал процесс обнародования украинскими чиновниками электронных деклараций о доходах. Их подача госчиновниками высшего ранга завершилась в конце октября, остальные госслужащие должны будут заполнить электронную декларацию уже в следующем году. Во многих представленных политиками декларациях были указаны миллионные суммы наличных денег, предметы искусства, коллекции часов и прочие ценности.
Международные партнеры призвали власти страны проверить законность задекларированных средств, а президент Порошенко заявил, что госслужащим придется объяснить происхождение ценностей. В результате проверок деклараций Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло десять уголовных дел в отношении чиновников.
Криминал, убийства, возвращение Савченко
Уходящий год также запомнится рядом трагических событий, среди которых убийства журналиста Павла Шеремета и адвоката Юрия Грабовского.
Шеремет, который около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, сотрудничая с украинскими медиа. Он погиб в Киеве в результате взрыва автомобиля, на котором ехал на работу. Следствие за полгода так и не продвинулось в расследовании смерти журналиста, главной версией считают месть.
Не менее резонансным стало убийство Грабовского, который представлял в суде интересы россиянина Александра Александрова, задержанного украинскими силовиками в ходе конфликта в Донбассе. Грабовский исчез в начале марта, а тело его было найдено спустя почти месяц. По подозрению в убийстве адвоката были задержаны двое молодых мужчин, а главная версия следствия — убийство на бытовой почве. При этом коллеги адвоката уверены, что его смерть является следствием профессиональной деятельности.
Несколько месяцев спустя подзащитный Грабовского Александров вместе с россиянином Евгением Ерофеевым, с которым они были задержаны в Донбассе, после длительного судебного процесса был помилован. Одновременно было объявлено о помиловании Надежды Савченко, которую суд в РФ приговорил к 22 годам колонии, признав виновной в причастности к убийству на юго-востоке Украины российских журналистов. Савченко почти два года провела в российских СИЗО, а после помилования президентом России была отправлена в Киев. В тот же день в Россию вылетели помилованные Александров и Ерофеев.
За время заключения Савченко стала в Украине почти "национальным героем", но после прибытия на родину начала выступать с все более противоречивыми заявлениями, постепенно становясь самой скандальной персоной украинской политики.
Еще одним фигурантом политических скандалов в уходящем году стал бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В ноябре он заявил об уходе в отставку с должности главы Одесской области, обвинив высшее руководство Украины в поощрении коррупции. Саакашвили сообщил о создании новой политической силы, а также о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.
После отставки Саакашвили в Украине произошел так называемый "грузинский демарш", в рамках которого о своих отставках с занимаемых должностей заявили глава Национальной полиции Хатия Деконаидзе и глава полиции Одесской области Гиоргий Лордкипанидзе.
Евровидение и декомунизация
Самым резонансным культурным событием года стала победа украинской певицы Джамалы на международном песенном конкурсе "Евровидение". По правилам конкурса, Украина как страна-победитель обязана предоставить площадку для проведения "Евровидения" в 2017 году.
Организаторы конкурса долгое время не могли выбрать город для его проведения, и в прессе постоянно появлялись сообщения о возможном его переносе в другую страну. Власти Украины регулярно опровергали слухи, утверждая, что деньги на мероприятие имеются, а площадка будет готова в кратчайшие сроки. Тем не менее, слухи о невозможности проведения "Евровидения" не в Киеве появляются в некоторых изданиях и по сей день.
Среди культурных событий уходящего года можно также отметить завершение процесса "декоммунизации", вызвавшего немало споров. Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует в Украине с мая 2015 года. За это время в стране было демонтировано более тысячи памятников Ленину и переименована почти тысяча населенных пунктов. Вместе с тем, по оценкам Института национальной памяти, который следит за выполнением закона, в небольших населенных пунктах и на территориях предприятий все еще есть памятники коммунистическим вождям и названные в их честь улицы.
ЧАЭС и ЗСТ
В 2016 году был завершен процесс накрытия четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС новой защитной аркой, что стало одним из важнейших событий, и не только для Украины. Новая постройка должна заменить старый саркофаг, возведенный сразу после взрыва энергоблока в 1986 году. Строительством арки занимался международный консорциум Novarka, общая смета строительства составила около 1,5 миллиарда евро.
Киев заявлял, что арка, которая надвигалась на энергоблок, является самой большой передвижной конструкцией из когда-либо построенных. Следующей задачей украинских властей в длительном процессе ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и превращения Чернобыльской атомной электростанции в безопасную зону является демонтаж старого укрытия и поиск прогрессивных технологий обращения с расплавленными материалами.
Другим важным событием в экономике стало начало действия Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, после чего Россия заявила, что вынуждена приостановить свой договор о ЗСТ с Киевом в связи с экономическими рисками. До вышеуказанного решения РФ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в Россию без взимания пошлин.
Киев заверяет, что объем украинского экспорта товаров в страны ЕС в связи с действием ЗСТ в первом полугодии вырос на 6,7%, при этом доля России в экспорте Украины уменьшилась за шесть месяцев до 9,2% против 12,6% за аналогичный период 2015 года. По данным министерства экономического развития и торговли Украины, Киев продолжает наращивать экспорт товаров в страны ЕС, а положительный прирост демонстрирует большинство отраслей. В министерстве прогнозируют такой рост и в дальнейшем.
В то же время эксперты отмечают, что на фоне приостановки договора о ЗСТ с Россией украинский экспорт рухнул чуть ли не вдвое, а самое перспективное направление ― рынок стран СНГ и особенно РФ ― для украинских поставщиков теперь закрыто.