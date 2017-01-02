ТОП главных событий уходящего года в Украине

РИА Новости Украина

Уходящий год в Украине ознаменовался рядом важных событий: в стране произошла смена правительства, грузинские "реформаторы" покинули свои должности, Надежда Савченко вернулась на родину. Страну всколыхнул ряд громких убийств, которые не расследованы.

Смена Кабина и е-декларации

Самым громким событием года в украинской политике стала отставка премьер-министра Арсения Яценюка и назначение на эту должность бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана. Формальной причиной смены правительства стала его неудовлетворительная работа и отсутствие поддержки среди населения, при этом ряд аналитиков связывали отставку с личным конфликтом между президентом Петром Порошенко и премьером Яценюком.

Украинское фото Назначение Владимира Гройсмана главой Кабмина

По данным соцопросов, правительство Гройсмана не пользуется большей поддержкой населения, чем предшественники, а возможной причиной этому могут быть непопулярные решения Кабмина о повышении тарифов на энергоносители до рыночного уровня.

Правительство, удовлетворяя условие МВФ в части предоставления Киеву финансовой помощи, подняло тарифы на газ, горячую воду и отопление почти в два раза. Помимо падения рейтингов Гройсмана, решение вызвало волну негодования среди населения. В течение года в правительственном квартале не единожды проходили митинги с требованием пересмотреть тарифы.

Не меньший резонанс, со стороны, как населения Украины, так и международных партнеров страны вызвал процесс обнародования украинскими чиновниками электронных деклараций о доходах. Их подача госчиновниками высшего ранга завершилась в конце октября, остальные госслужащие должны будут заполнить электронную декларацию уже в следующем году. Во многих представленных политиками декларациях были указаны миллионные суммы наличных денег, предметы искусства, коллекции часов и прочие ценности.

Международные партнеры призвали власти страны проверить законность задекларированных средств, а президент Порошенко заявил, что госслужащим придется объяснить происхождение ценностей. В результате проверок деклараций Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло десять уголовных дел в отношении чиновников.

Криминал, убийства, возвращение Савченко

Уходящий год также запомнится рядом трагических событий, среди которых убийства журналиста Павла Шеремета и адвоката Юрия Грабовского.

Sergei SUPINSKY / AFP На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет

Шеремет, который около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, сотрудничая с украинскими медиа. Он погиб в Киеве в результате взрыва автомобиля, на котором ехал на работу. Следствие за полгода так и не продвинулось в расследовании смерти журналиста, главной версией считают месть.

Не менее резонансным стало убийство Грабовского, который представлял в суде интересы россиянина Александра Александрова, задержанного украинскими силовиками в ходе конфликта в Донбассе. Грабовский исчез в начале марта, а тело его было найдено спустя почти месяц. По подозрению в убийстве адвоката были задержаны двое молодых мужчин, а главная версия следствия — убийство на бытовой почве. При этом коллеги адвоката уверены, что его смерть является следствием профессиональной деятельности.

Несколько месяцев спустя подзащитный Грабовского Александров вместе с россиянином Евгением Ерофеевым, с которым они были задержаны в Донбассе, после длительного судебного процесса был помилован. Одновременно было объявлено о помиловании Надежды Савченко, которую суд в РФ приговорил к 22 годам колонии, признав виновной в причастности к убийству на юго-востоке Украины российских журналистов. Савченко почти два года провела в российских СИЗО, а после помилования президентом России была отправлена в Киев. В тот же день в Россию вылетели помилованные Александров и Ерофеев.

За время заключения Савченко стала в Украине почти "национальным героем", но после прибытия на родину начала выступать с все более противоречивыми заявлениями, постепенно становясь самой скандальной персоной украинской политики.

Еще одним фигурантом политических скандалов в уходящем году стал бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В ноябре он заявил об уходе в отставку с должности главы Одесской области, обвинив высшее руководство Украины в поощрении коррупции. Саакашвили сообщил о создании новой политической силы, а также о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.

После отставки Саакашвили в Украине произошел так называемый "грузинский демарш", в рамках которого о своих отставках с занимаемых должностей заявили глава Национальной полиции Хатия Деконаидзе и глава полиции Одесской области Гиоргий Лордкипанидзе.

Евровидение и декомунизация

Самым резонансным культурным событием года стала победа украинской певицы Джамалы на международном песенном конкурсе "Евровидение". По правилам конкурса, Украина как страна-победитель обязана предоставить площадку для проведения "Евровидения" в 2017 году.

Организаторы конкурса долгое время не могли выбрать город для его проведения, и в прессе постоянно появлялись сообщения о возможном его переносе в другую страну. Власти Украины регулярно опровергали слухи, утверждая, что деньги на мероприятие имеются, а площадка будет готова в кратчайшие сроки. Тем не менее, слухи о невозможности проведения "Евровидения" не в Киеве появляются в некоторых изданиях и по сей день.

Среди культурных событий уходящего года можно также отметить завершение процесса "декоммунизации", вызвавшего немало споров. Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует в Украине с мая 2015 года. За это время в стране было демонтировано более тысячи памятников Ленину и переименована почти тысяча населенных пунктов. Вместе с тем, по оценкам Института национальной памяти, который следит за выполнением закона, в небольших населенных пунктах и на территориях предприятий все еще есть памятники коммунистическим вождям и названные в их честь улицы.

ЧАЭС и ЗСТ

В 2016 году был завершен процесс накрытия четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС новой защитной аркой, что стало одним из важнейших событий, и не только для Украины. Новая постройка должна заменить старый саркофаг, возведенный сразу после взрыва энергоблока в 1986 году. Строительством арки занимался международный консорциум Novarka, общая смета строительства составила около 1,5 миллиарда евро.

SERGEI SUPINSKY / AFP Арка над объектом "Укрытие"на ЧАЭС

Киев заявлял, что арка, которая надвигалась на энергоблок, является самой большой передвижной конструкцией из когда-либо построенных. Следующей задачей украинских властей в длительном процессе ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и превращения Чернобыльской атомной электростанции в безопасную зону является демонтаж старого укрытия и поиск прогрессивных технологий обращения с расплавленными материалами.

Другим важным событием в экономике стало начало действия Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, после чего Россия заявила, что вынуждена приостановить свой договор о ЗСТ с Киевом в связи с экономическими рисками. До вышеуказанного решения РФ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в Россию без взимания пошлин.

Киев заверяет, что объем украинского экспорта товаров в страны ЕС в связи с действием ЗСТ в первом полугодии вырос на 6,7%, при этом доля России в экспорте Украины уменьшилась за шесть месяцев до 9,2% против 12,6% за аналогичный период 2015 года. По данным министерства экономического развития и торговли Украины, Киев продолжает наращивать экспорт товаров в страны ЕС, а положительный прирост демонстрирует большинство отраслей. В министерстве прогнозируют такой рост и в дальнейшем.

В то же время эксперты отмечают, что на фоне приостановки договора о ЗСТ с Россией украинский экспорт рухнул чуть ли не вдвое, а самое перспективное направление ― рынок стран СНГ и особенно РФ ― для украинских поставщиков теперь закрыто.