Хроника 31 декабря: Порошенко и сенаторы США на передовой, новогодний теракт в Стамбуле

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В Украине и во всем мире наступил Новый год 2017 год. Накануне президент Украины Петр Порошенко с сенаторами США посетил командный пункт военных в Широкино, "Нафтогаз" получил 500 миллионов долларов кредита, а Совбез ООН поддержал резолюцию РФ по Сирии. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине и в мире наступил 2017 год

В Украине и во всем мире наступил Новый год 2017 год. Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины с Новым годом. По словам главы державы, легко еще не будет, но и худшее в экономике – позади. " Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям. Нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев", — заявил президент.

Порошенко и сенаторы США в Широкино

Накануне президент Украины Петр Порошенко с сенаторами США прибыл на командный пункт военных в Широкино, чтобы поздравить их с Новым годом. Как уточнил Порошенко в своем Twitter, в Широкино его сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар. Позже Порошенко в ходе визита в Донецкую область наградил сенатора США Джона Маккейна "украинским наградным оружием". Кроме того президент передал служащим Донецкого пограничного отряда новый бронированный катер и автомобили.

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Луценко сообщил, что Украине вернули "2181 Ватикан"

В 2016 году Генеральной прокуратурой в ходе судебных процессов было возвращено государству 94 тысячи гектар земли. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко. Возвращенные такого количества земли Луценко сравнил с территориями некоторых государств. "Это две Андорры, почти три Мальты, шесть Лихтенштейнов, шестнадцать Сан-Марино, четыреста восемьдесят Монако, две тысячи сто восемьдесят один Ватикан", — написал он.

"Нафтогаз" получил 500 миллионов долларов кредита

"Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение о привлечении кредита под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа. Ранее Минфин Украины заявил, что правление Всемирного банка одобрило выделение "Нафтогазу" гарантий на кредит на 500 миллионов долларов, этих денег хватит на отопительный сезон. ВБ рассчитывает, что этих средств будет достаточно для закупки "Нафтогазом" газа в течение двух лет.

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Украина поддержала резолюцию СБ ООН по Сирии

Украина поддержала резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии. Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. Перемирие в Сирии довольно хрупкое, так как поступают сообщения о продолжающихся боевых действиях. Делегация объясняет мотивы голосования одной причиной − "из-за акцента документа на режиме прекращения огня", так как Украина поддерживает попытки положить конец кровопролитию и облегчить страдания сирийского народа.

Теракты в Багдаде

Два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в оживленном торговом районе ас-Синак. Погибли, по последним данным, 28 человек, ранения получили не менее 54 человек. Полиция не смогла сразу установить обстоятельства взрыва. Первоначально сообщалось о заложенных на месте бомбах, но позднее силы безопасности сообщили о двух террористах-смертниках, устроивших атаку.

Новогодний теракт в Стамбуле

Во время нападения на ночной клуб в Стамбуле погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Среди погибших — 16 иностранцев. Злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. По информации СМИ, один из нападавших был ликвидирован, поиски другого террориста продолжаются. Однако позже губернатор Стамбула заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

Решающая стадия битвы за Мосул

Битва за освобождение города Мосул от террористической группировки "Исламское государство" вошла в решающую стадию, заявил из штаба командования операцией премьер-министр и верховный главнокомандующий Ирака Хайдер аль-Абади. Операция по освобождению Мосула от захватившего его в 2014 году ИГ продолжается с октября этого года. В конце декабря иракские военные при поддержке коалиции во главе с США начали новое наступление по нескольким направлениям.

Именно 31 декабря 1899 принято считать началом эфемеридного времени (года). Эфемеридное время, ET — равномерная шкала времени, основанная на определении секунды которое не зависит от изменяющейся скорости вращения Земли. В 1956 году Генеральной конференцией по мерам и весам (CGPM) это определение было рекомендовано к использованию, а в 1960 году эфемеридная секунда была принята за базовую единицу времени в Международной Системе единиц. И только в 1967 году в СИ было введено другое определение секунды, основанное на атомных часах.