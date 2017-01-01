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Новогоднее застолье: в соцсетях обсудили праздничное меню

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Привет, год 2017! (8)

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А что у вас на Новый год? Как правило, задавая такой вопрос, украинцы в первую очередь интересуются праздничным меню и коронным блюдом. В этом году меню стало скромней. Что поделать — кризис… Что же осталось столах?
Праздничный стол
RIA News Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

Тимур Громов, РИА Новости Украина 

Новогоднее застолье в Украине планируют за много дней до начала праздников и уделяют этому процессу немало времени. Экономический кризис в стране слегка подкорректировал список праздничных блюд. Но только слегка. Украинцы не собираются особо экономить на хлебосольном мероприятии. По крайней мере — не все.

Согласно подсчетам украинских журналистов, новогодний стол с традиционными праздничными блюдами в этом году обойдется в среднем в 657 гривен. Журналисты выбрали самые простые блюда и продукты для застолья: курицу, салат Оливье, сырную нарезку, бутерброды с икрой, оливки, маринованные грибы, бутылку шампанского, а также фрукты и коробку конфет. Что же нового на праздничном столе украинцев? Ответов на этот вопрос в соцсетях немало.

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Тwitter
Скриншот с сайта Тwitter
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

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