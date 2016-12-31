Хроника 30 декабря. Стрельба в Киеве, убийство посла Греции, давка на фестивале в Австралии

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В пятницу, 30 января в Киеве начал работу ночной наземный транспорт, полиция задержала «овидиопольского убийцу», а СБУ запретила въезд в Украину еще одному российскому актеру. Об этих и других новостях пятницы в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Стрельба в центре Киева

В результате стрельбы в центре Киева на улице Эспланадной, что около метро "Дворец спорта", пострадали мужчина и женщина, сообщила пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило в Печерское управление полиции в 19:25. На месте сотрудники полиции установили, что неизвестный позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров для мобильных телефонов. Злоумышленник требовал отдать ему деньги, а получив отказ, осуществил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину. После этого он исчез. Потерпевшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Порошенко вручил государственные награды сенаторам США Маккейну и Грэму

Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды сенаторам США Джону Маккейну и ЛиндсиГрэму, которые находятся с официальным визитом в Киеве. Глава государства наградил сенатора Маккейна орденом Свободы, сенатора Грэма — орденом Ярослава Мудрого за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США, сообщает пресс-служба гаранта.

"Для Украины очень важно иметь традиционную двухпартийную поддержку Конгресса США. Мы надеемся, что эта поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Мы обязательно должны продолжить прилагать усилия по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с минскими договоренностями. А политика международных санкции против России должна сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", — сообщил Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент также проинформировал американских сенаторов о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

Посла Греции в Бразилии убил любовник его жены

Бразильский полицейский признался в том, что зарезал греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса по поручению супруги дипломата Франсуазы де СоузаОливейры, это подтвердило следствие, сообщило в пятницу агентство Рейтерс. По данным агентства, полиция заключила под следствие супругу посла и ее любовника, 29-летнего сотрудника полиции СержиуМорейра, а также его двоюродного брата, который их "прикрывал" и помогал переносить тело убитого. Морейра признался в содеянном. В четверг бразильские СМИ, ссылаясь на чиновников посольства Греции в Бразилиа, сообщили, что 59-летний Амиридис исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным Globo, жена Амиридиса рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они жили, и пропал. Затем стало известно, что в сгоревшей машине пропавшего посла полиция Бразилии нашла неопознанное тело. По данным Globo, у машины те же номерные знаки и характеристики, что и у арендованного послом автомобиля, его обнаружили в муниципалитете Нова-Игуасу, где пропал посол. Для установления личности погибшего будет проведена экспертиза. Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере.

В пятницу в Киеве начал работу ночной наземный транспорт

В пятницу, 30 декабря, с 23:00 в Киеве начал курсировать ночной наземный транспорт, сообщила пресс-секретарь КП "Киевпасстранс" Анна Бондарь.

"Сегодня в 23:00 на свой первый рейс выходят ночные маршруты. Их 4. Это первые ночные маршруты, полноценные, которые будут курсировать в столице на постоянной основе. Благодаря инициативе киевлян, которые подали петицию, набравшую 10 тысяч голосов, их внедрили", — рассказала она. Интервал движения транспорта составит 1 час. Проезд в ночном транспорте на первых порах будет стоить 3 гривны, но со временем подорожает.

"Некоторое время мы будем изучать спрос наших пассажиров, на каких остановках наибольший пассажиропоток. После того, как мы точно будем все понимать, мы пересмотрим стоимость проезда", — добавила Анна Бондарь.

Полиция задержала "овидиопольского убийцу"

Задержан овидиополец Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и попытке теракта. Подозреваемого задержали в районе села Роксоланы и сейчас везут в Овидиопольский райотдел. Как сообщалось, мужчина накануне жестоко убил женщину и ее дочь в Овидиополе Одесской области, после чего скрылся с места преступления на грузовике. По данным полиции, злоумышленник отрезал у своих жертв головы и пытался устроить в помещении пожар. В полиции также сообщали, что подозреваемый планировал наехать на толпу людей на грузовике.

СБУ запретила въезд в Украину еще одному российскому актеру

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца в фильме "Военный корреспондент", показанном в РФ, сообщил глава Национального совета по телерадиовещанию Юрий Артеменко.

Он отметил, что Цапник планирует участвовать в "новогоднем огоньке" на "Интере", поэтому он обратился в СБУ с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности.

В СБУ уточнили, что запретили Цапнику на пять лет въезд в Украину. "Если Ян Цапник действительно принимает участие в "новогоднем огоньке" на "Интере", надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", — написал Артеменко на своей странице в Facebook.

Порошенко подписал законы по поддержке самолетостроения

Президент Петр Порошенко подписал законы, направленные на поддержку отечественной самолетостроительной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" и закон "О развитии самолетостроительной промышленности" по поддержке самолетостроительной отрасли" направлены на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства по сравнению с импортом иностранных самолетов. Документ, в частности предусматривает отмену льготных условий ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 30 000 кг и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест.

"Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года и дополнение перечня таких товаров", — говорится в сообщении.

Также президент подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли". Законом предоставляются субъектам самолетостроения, подпадающих под действие норм статьи 2 Закона Украины "О развитии самолетостроительной промышленности", налоговые льготы для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшения финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов.

В Австралии 60 человек пострадали в давке на музыкальном фестивале

По меньшей мере 60 человек в возрасте около 20 лет получили ранения в результате давки на музыкальном фестивале FallsFestival в австралийском городе Лорне, сообщает газета Age.

Как пишет издание, 19 человек из 60 получили серьезные повреждения, в частности травмы позвоночника, головы и лица. По данным полиции, давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив LondonGrammar. По данным газеты, разъяренные родители пострадавших отправили сообщения организаторам фестиваля в социальной сети Facebook для получения подробной информации, так как не могли связаться с детьми, но пока не получили ответ.

Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по блицу

Украинская шахматистка Анна Музычук одержала победу на чемпионате мира по блицу, который проходил в Дохе (Катар), передает Р-Спорт. По итогам 17 туров Музычук набрала 13 очков и на полбалла опередила россиянку Валентину Гунину. Третье место заняла еще одна россиянка — Екатерина Лагно, в активе которой тоже 12,5 балла. Россиянки Дарья Чарочкина (10,5), Александра Костенюк (10) и Алина Кашлинская (9,5) заняли места с 6 по 8-е. Ранее в Дохе Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам (рапиду).