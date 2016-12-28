О чем пишут в мире: смерть "принцессы Леи", премьер Японии – в Перл-Харборе

РИА Новости Украина

"Принцесса Лея" скончалась. Все ведущие мировые СМИ (New York Post, Wall Street Journal, Washington Post, Independent, Telegraph, Guardian, Daily Mail и др.) пишут о кончине голливудской актрисы Керри Фишер, известной по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны".

Накануне стало известно, что госпитализированная после сердечного приступа Фишер, скончалась на 61-м году жизни в больнице Лос-Анджелеса.

"С глубокой печалью Билли Лоерд (дочь актрисы – ред.) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром в 8.55 (18.55 вторника по киевскому)", – сообщил представитель семьи Саймон Холс.

"Ее любил весь мир, и ее будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит вас за ваши молитвы", — сообщил Холс от имени Лоерд.

Одним из первых на известие о кончине актрисы отреагировал актер Марк Хэмилл, сыгравший в "Звездных войнах" брата принцессы Леи джедая Люка Скайуокера.

"Нет слов, опустошен", — написал он на своей странице в Twitter рядом с их совместной фотографией.

"Спасибо всем, кто оценил талант моей любимой и удивительной дочери. Я благодарна вам за ваши мысли и молитвы, которые теперь ведут ее к ее следующей остановке", - приводят издания слова матери Фишер актрисы Дебби Рейнольдс.

Санкции США против РФ. США уже на текущей неделе могут огласить санкции против РФ по обвинениям во "вмешательстве в американские выборы", пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Согласно официальным лицам в США, администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер, чтобы наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года, включая экономические санкции и порицание по дипломатической линии. Официальные лица говорят, что администрация заканчивает проработку деталей этих мер, которые также, как ожидается, будут включать скрытые операции и, вероятно, операции в киберпространстве. Объявление о публичных мерах может состояться уже на этой неделе", – говорится в публикации.

По данным газеты, санкционная часть пакета мер будет представлена в виде видоизмененного исполнительного указа президента США от 2015 года. Этот указ дает президенту полномочия реагировать на кибератаки, но не упоминает конкретно о выборах.

По утверждению газеты, угроза использования этих мер помогла США в прошлом добиться от руководства КНР уступок в сфере кибербезопасности. Указ от апреля 2015 года предполагает ввод санкций против тех людей, которых США сочтут ответственными за вред, нанесенный компьютерным сетям и критической инфраструктуре. Процесс голосования к этой инфраструктуре не относится.

Подобные санкции позволяют президенту США замораживать активы частных лиц и организаций, запрещать американским гражданам коммерческие отношения с ними.

Визит Абэ в Перл-Харбор. Мировые СМИ (New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Politico, USA Today, Washington Times, Los Angeles Times, Daily Mail, Deutsche Welle, Parisien, Figaro, Monde и другие) пишут об историческом визите премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Перл-Харбор — место японской бомбардировки базы на Гавайях в 1941 году.

"Это исторический жест, он говорит о силе примирения, союза между американским и японским народом, напоминает о том, что даже самые глубокие раны войны могут уступить место дружбе и долгому миру", — сказал Обама, выступая вместе с Абэ в Перл-Харборе.

Как отмечает газета USA Today, хотя Абэ стал первым премьером Японии, посетившим Перл-Харбор, он не стал приносить извинения за события 75-летней давности.

"Со времени Перл-Харбора прошло 75 лет. Японию и Америку, которые вели лютую войну, связали крепкие и глубокие союзнические отношения. Этот союз направлен на преодоление трудностей, он открывает завтрашний день, это "союз надежды". Нас соединил дух толерантности, сила примирения. Я вместе с президентом Обамой здесь, в Перл-Харборе взываю к людям мира о силе примирения. Ненависть прошла, нас объединили общие ценности, Япония воспитала дружбу и доверие и именно сейчас должна донести до мира важность толерантности. Союз Америки и Японии — это "союз надежды", — сказал японский премьер.

Читайте также: Блокада Донбасса и отключение света по всей стране: почему власть против

ИГ может быть уничтожено через три месяца. Газеты Hill, Independent, Daily Mail обратили свое внимание на заявление премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади о том, что на уничтожение террористической группировки "Исламское государство" требуется три месяца.

"Условия указывают на то, что Ираку нужно три месяца, чтобы устранить ИГ", - заявил он.

Как пишет газета Hill, таким образом Аль-Абади отреагировал на сделанное накануне заявление генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда, командующего войсками международной коалиции во главе с США, о том, что на освобождение сирийской Ракки и иракского Мосула и ликвидацию остатков террористической группировки ИГ уйдет два года.

"Американцы были очень пессимистичны", — приводит издание слова иракского премьера.

"Они говорили об очень долгом периоде, но большие успехи наших храбрых и доблестных бойцов сократили (этот срок — ред.)", — добавил он.

Обвинения граждан КНР в США. Власти США предъявили обвинения трем гражданам КНР в торговле конфиденциальной корпоративной информацией, полученной при помощи хакерских атак на серверы американских юридических фирм. Об этом пишет ряд зарубежных изданий, среди них Financial Times, Bloomberg, USA Today, Wall Street Journal, Boston Globe и другие.

Согласно материалам суда Нью-Йорка, в сговоре с целью вторжения в компьютерные сети, мошенничества с использованием электронных средств и продажи внутренней информации обвиняются жители Макао Ят Хун (Iat Hong), Чинь Хун (Chin Hung) и выходец из городского округа Чанша в КНР Бо Чжэн (Bo Zheng). В воскресенье Ят Хун был задержан в Гонконге.

По данным прокуратуры, с апреля 2014 года они при помощи хакерских операций получали инсайдерскую информацию двух юридических фирм в США. Кроме того, их целями также были электронные почты партнеров фирм, которые работали в области слияний и поглощений.

Как отмечает газета USA Today, при помощи полученной информации обвиняемые, по данным прокуратуры, купили акции как минимум пяти компаний до официальных объявлений об их продаже, получив таким образом выгоду в четыре миллиона долларов.

"Это дело должно послужить предупреждением для юридических компаний по всему миру: вы являетесь и будете являться целью для кибератак, потому что у вас есть ценная информация для потенциальных преступников", — приводит издание FT заявление прокурора из Нью-Йорка Прита Барара (Preet Bharara).