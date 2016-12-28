Contra Magazin: пять самых важнейших событий 2017 года

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

В предстоящем году в нескольких странах состоятся выборы и пять из них имеют большое политическое значение для дальнейшей судьбы Европы и всего мира, пишет австрийское издание Contra Magazin. "2016-ый год уже преподнес несколько сюрпризов на президентских выборах на Филиппинах (Дутерте), в США (Трамп) и в Австрии (Ван-дер-Беллен, после второго тура).

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Немалые волнения породил референдум по вопросу членства Соединенного Королевства в Европейском Союзе, а также многих удивила отставка премьер-министра Рензи благодаря провалу референдума в Италии. Но 2017-ый год также припас немало волнительных политических моментов", — продолжает автор статьи — австрийский писатель и журналист Марко Майер.

Нидерланды

"15 марта голландцы будут выбирать новый парламент. Одним из самых вероятных победителей, вероятно, будет Партия за свободу (ПВВ) под руководством Герта Вилдерса. Согласно последним опросам, ПВВ может рассчитывать на 36 мест в парламенте и стать сильнейшей партией. Как показывают предварительные опросы, правая либеральная Народная партия под руководством премьер-министра Марка Рютте (согласно опросам — 23 места) останется далеко позади", — говорится в статье.

"Консервативная партия Христианско-демократический призыв, Зеленые и лево-либеральные Демократы66 могут получить соответственно по 14 мест. Вилдерс, кроме всего прочего, хочет положить конец наплыву мусульман и провернуть выход Нидерландов из ЕС. Тем не менее, ПВВ еще предстоит найти партнера для создания коалиции, если она захочет реализовать эти планы, а это будет непросто", — полагает автрийский журналист.

Франция

"Во Франции, 23 апреля должны состояться президентские выборы, которые, как ожидается, выльются во второй тур (7 мая). Весьма вероятно, что ни один из кандидатов не сможет набрать абсолютное большинство в первом туре голосования. Первый тур почти никто не обсуждает, зато уже активно называют самых вероятных кандидатов на второй тур: лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и кандидат от консерваторов Франсуа Фийон", — продолжает автор статьи.

"Социалисту Эммануэлю Макрону шансы на победу почти не светят. Тем не менее, он был бы предпочтительным противником для Ле Пен в перспективе, так как она вряд сможет выстоять против Фийона. Но и Ле Пен, и Фийон в качестве президентов будут представлять собой в ЕС сильный противовес Меркель, приспешнице трансатлантического надзирателя, потому что оба кандидата считаются лояльными России и, следовательно, могут пробить брешь в существующей политике санкций", — пишет Марко Майер.

Иран

"19 мая в шиитском Иране состоятся президентские выборы, в которых снова будет участвовать действующий президент Хассан Рухани, который считается умеренным и реформистским лидером. Но победа не достанется ему легко, так как недавнее частичное снятие санкций еще не привело к улучшению уровня жизни населения, и многие люди уже начинают терять терпение. Но Иран является очень важной державой на региональном уровне, которая играет существенную роль в Ираке, Сирии и Йемене. В частности, главную роль играет конфликт с суннитской Саудовской Аравией. Если на смену Рухани придет более консервативный кандидат, то это приведет к значительному увеличению напряженности в регионе", — говорится в публикации.

Германия

"Осенью, а именно 22 октября, пройдут выборы в Германии. Христианско-демократический союз Германии, во главе с Ангелой Меркель, на выборах, вероятно, уже не сможет захватить полное большинство, в то время как евроскептическая Альтернатива для Германии может пройти в Бундестаг даже с двузначным результатом и таким образом стать третьей по влиятельности политической силой. Кроме того, в гонке еще будет участвовать Свободная демократическая партия, которая, как и Альтернатива для Германии, потерпела неудачу на последних выборах, не преодолев пятипроцентный барьер", — продолжает австрийский журналист.

"Красно-красно-зеленая" коалиция, которая состоит из СДПГ, Партии Левых и Зеленых, может рассчитывать всего на 43 процента голосов. Так что у коалиции мало шансов захватить власть. Вместо этого после выборов в Германии, возможно, мы будем наблюдать создание коалиции из заклятых соперников, так называемой "Багамской коалиции", состоящей из Христианско-демократического союза, Свободной демократической партии и Альтернативы для Германии", — отметил Майер.

Китай

"Также осенью (вероятно, в октябре / ноябре) Народная Китайская Республика будет формировать свое новое правительство. Скорее всего, как ожидается, президент Си Цзиньпин, пойдет на второй срок. Однако особенно значительные изменения ожидаются в Постоянном комитете ЦК Политбюро и в общем составе Политбюро, потому что многие его члены достигли пенсионного возраста", — говорится в статье.

"Международные политические эксперты предполагают, что Си может активно способствовать продвижению своих соратников и союзников в высшие государственные органы в целях продвижения своих целей по восстановлению страны. В частности, он может также назначить своего потенциального преемника, который продолжит начатые Си дела даже после его выхода на пенсию", — продолжает автор публикации.

"Как мы видим, предстоящий год готовит нам несколько вполне острых политических моментов. Интересные с точки зрения глобальной политики выборы также будут проводиться в Индии (президентские), в Аргентине и Норвегии (парламентские). В Аргентине, например, речь идет о том, сможет ли дружественный США президент Макри захватить большинство в парламенте. А, может быть, к власти придут Перонисты и создадут неугодное американцам правительство, из-за чего США будет трудно вернуть страну "на путь истинный". Кроме того, есть предположения, что всеобщие выборы в Австрии будут проведены в следующем году, а не в 2018-ом как планировалось ранее. Изменение в планах связано с тем, что в альпийской республике нарастает напряжение между двумя коалиционными партиями СПА и АНП", — подытожил свою статью Марко Майер.