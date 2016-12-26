Аналитика и комментарии
RSS

Гори, секонд-хенд, гори! Соцсети о пожаре в Киеве

Тема:

Масштабный пожар на рынке в Киеве (16)

(обновлено: )29911
В столице становится жарко. После недавних скандальных погромов киевских МАФов горожан постигла очередная трагедия: пожар на одном из рынков. Многие уже нашли общие корни этих бед и поделились соображениями в соцсетях. Что же пишут об этом украинцы?
Пожар на рынке в Киеве 25 декабря 2016 года
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина 

Предновогодний Киев не особо радует горожан и гостей столицы праздничным настроением. На то есть масса причин: помимо общегосударственных экономических проблем киевлянам приходится переживать еще и стихийные торговые невзгоды. Вот и в это воскресенье, 25 декабря, на столичном рынке возле станции метро "Лесная", вспыхнул сильный пожар. В результате пожара погибла женщина. 

Киевляне, пережившие не один скандальный снос городских МАФов, пожар на рынке причислили к этому же списку: обвиняют во всем городские власти. К тому же, по словам местных торговцев, слухи о готовящемся здесь пожаре гуляли несколько дней, а сам инцидент не случайность, а поджог.   

Минувшему столичному пожару в соцсетях посвящено немало комментариев. И многие из них сводятся к общему знаменателю примерно такого содержания: "Время гневных постов закончилось, по крайней мере для Киева! Это уже беспредел с явным перебором! То, что они творят, не лезет ни в какие ворота!"

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Продолжаются поиски тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
Крушение российского Ту-154 над Черным морем
Год 2016, уходи! Итоги
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
"ПриватБанк" - национализация или рейдерство