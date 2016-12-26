Гори, секонд-хенд, гори! Соцсети о пожаре в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Предновогодний Киев не особо радует горожан и гостей столицы праздничным настроением. На то есть масса причин: помимо общегосударственных экономических проблем киевлянам приходится переживать еще и стихийные торговые невзгоды. Вот и в это воскресенье, 25 декабря, на столичном рынке возле станции метро "Лесная", вспыхнул сильный пожар. В результате пожара погибла женщина.

Киевляне, пережившие не один скандальный снос городских МАФов, пожар на рынке причислили к этому же списку: обвиняют во всем городские власти. К тому же, по словам местных торговцев, слухи о готовящемся здесь пожаре гуляли несколько дней, а сам инцидент не случайность, а поджог.

Минувшему столичному пожару в соцсетях посвящено немало комментариев. И многие из них сводятся к общему знаменателю примерно такого содержания: "Время гневных постов закончилось, по крайней мере для Киева! Это уже беспредел с явным перебором! То, что они творят, не лезет ни в какие ворота!"

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook