Гройсман разбушевался: назвал депутатов лузерами и раскритиковал политиков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Пятницу, 23 декабря премьер-министр Владимир Гройсман провел весьма продуктивно. День для него начался с Верховной Рады, куда глава Кабмина пришел на час вопросов к правительству. Правда, по ходу процедуры не всегда было понятно, кто перед кем отчитывается — депутаты перед Гройсманом или наоборот.

Лузеры из ВР

В Верховной Раде глава правительства отчаянно настаивал на том, чтобы нардепы уже в первые пленарные дни нового года рассмотрели законопроект о спецконфискации.

"Я считаю и настаиваю на том, чтобы мы к этому вопросу вернулись в первые дни работы парламента в январе месяце. Должны собраться – я готов принять в этом непосредственное участие – обсудить каждую статью этого закона и принять важное решение, которое позволит эти деньги вернуть. Хватит на этом вопросе спекулировать. Сколько можно говорить о законах, не читая их?" — возмущался он.

Гневной тирадой Гройсман не ограничился, что требуя от Рады конфискации денег "злочинной власти", назвал народных избранников "лузерами".

"На словах все только и говорят, что любят Украину и украинцев. А на деле не могут принять необходимые решения. Я таких людей называю политическими лузерами", — заявил он, обращаясь к депутатам.

Политическая пурга

В похожем ключе премьер-министр решил общаться и со студентами Национального технического университета Украины КПИ. Несмотря на то, что главной темой встречи должны были стать результаты работы правительства по реализации реформ в 2016 году, а также приоритеты работы на 2017 год, Гройсман снова прибегнул к методу громких заявлений.

Украинское фото Владимир Гройсман

"Сегодня 70% украинцев не верят власти. Возможно, это нормально, потому что все устали от многочисленных обещаний, каких-то разговоров. И я сам устал. Потому что иногда, когда я чувствую, что слышу политическую… пургу, понимаю, что под словами политиков, которые в принципе должны обращаться откровенно к украинским гражданам, нет хотя бы искренности. Они сами не верят в то, что говорят. Они просто так говорят, потому что думают, что люди любят ушами", — заявил Гройсман.

Дипломы не нужны

Попытавшись отделить себя от мутного болота украинской политики, Гройсман решил взять на себя миссию гуру и научить молодых студентов уму-разуму. Так, из разговора с премьером выяснилось, что студенты чуть ли не штаны протирают, просиживая в душных аудиториях — их дипломы никому не нужны.

"Ни вам, ни мне ваш диплом не нужен, — заявил глава Кабмина. — Вам, вашим родителям и мне нужны ваши знания и ваш успех. И когда вы придете на работу после окончания университета просто с дипломом, вас могут не взять. Если вы придете на работу с дипломом, который подтверждает качество знаний, которыми вы обладаете, вы будете успешны".

Первый миллион

Любопытно, что у самого Гройсмана аж четыре диплома о высшем образовании и все они получено заочно.

Видимо, в качестве намеченных итогов года Гройсман поделиться с молодежью рецептами личного успеха и рассказал о том, как нажил имущества на 8 миллионов гривен.

"С 1995 по 2005 годы я занимался предпринимательством. И был достаточно успешным. А потом в 2005 году, так сложилась моя жизнь, что в 27 лет баллотировался на пост винницкого городского головы", — объяснил Владимир Борисович в духе известного анекдота о том, как один еврей продавал яблоки, а потом неожиданно получил наследство от своей бабушки.

О наболевшем

Справедливости ради стоит отметить, что без разговора о делах насущных также не обошлось. Так, Гройсман заверил студентов, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом будет внедрен в 2017 году. Правда, о точной дате говорить пока не стоит.

"Я считаю, что визовый режим — это абсолютное прошлое…", — уверенно заявил премьер-министр.

Все хорошо, по словам Гройсмана, будет и с экономикой. Владимир Борисович ожидает, что рост ВВП по итогам 2016 года составит 1,5% и рассчитывает, что положительная динамика сохранится в 2017 году.

А вот с украинскими дорогами все не так гладко.

"Мы имеем 94-97% украинских дорог, которые находятся в ужасном состоянии, — признался он. — Десятки лет никто должного внимания этому не уделял. Это не только качественная дорога, по которой мы с вами ездим. Это наши логистические возможности, перемещение товаров, соединения государств".