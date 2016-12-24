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Гройсман разбушевался: назвал депутатов лузерами и раскритиковал политиков

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Предновогодняя пора — время подводить итоги. Но если одни политики делают это посредством не всегда приятного для них общения с представителями СМИ, то другие - с низшими по рангу и студентами.
Владимир Гройсман
Украинское фото

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Пятницу, 23 декабря премьер-министр Владимир Гройсман провел весьма продуктивно. День для него начался с Верховной Рады, куда глава Кабмина пришел на час вопросов к правительству. Правда, по ходу процедуры не всегда было понятно, кто перед кем отчитывается — депутаты перед Гройсманом или наоборот.

Лузеры из ВР

В Верховной Раде глава правительства отчаянно настаивал на том, чтобы нардепы уже в первые пленарные дни нового года рассмотрели законопроект о спецконфискации.

Гройсман о дипломах
Канал "112 Украина" в Youtube
Гройсман - студентам: ни вам, ни мне ваш диплом не нужен

"Я считаю и настаиваю на том, чтобы мы к этому вопросу вернулись в первые дни работы парламента в январе месяце. Должны собраться – я готов принять в этом непосредственное участие – обсудить каждую статью этого закона и принять важное решение, которое позволит эти деньги вернуть. Хватит на этом вопросе спекулировать. Сколько можно говорить о законах, не читая их?" — возмущался он. 

Гневной тирадой Гройсман не ограничился, что требуя от Рады конфискации денег "злочинной власти", назвал народных избранников "лузерами".

"На словах все только и говорят, что любят Украину и украинцев. А на деле не могут принять необходимые решения. Я таких людей называю политическими лузерами", — заявил он, обращаясь к депутатам. 

Политическая пурга

В похожем ключе премьер-министр решил общаться и со студентами Национального технического университета Украины КПИ. Несмотря на то, что главной темой встречи должны были стать результаты работы правительства по реализации реформ в 2016 году, а также приоритеты работы на 2017 год, Гройсман снова прибегнул к методу громких заявлений. 

Украинское фото
Владимир Гройсман

"Сегодня 70% украинцев не верят власти. Возможно, это нормально, потому что все устали от многочисленных обещаний, каких-то разговоров. И я сам устал. Потому что иногда, когда я чувствую, что слышу политическую… пургу, понимаю, что под словами политиков, которые в принципе должны обращаться откровенно к украинским гражданам, нет хотя бы искренности. Они сами не верят в то, что говорят. Они просто так говорят, потому что думают, что люди любят ушами", — заявил Гройсман.

Дипломы не нужны

Попытавшись отделить себя от мутного болота украинской политики, Гройсман решил взять на себя миссию гуру и научить молодых студентов уму-разуму. Так, из разговора с премьером выяснилось, что студенты чуть ли не штаны протирают, просиживая в душных аудиториях — их дипломы никому не нужны.

"Ни вам, ни мне ваш диплом не нужен, — заявил глава Кабмина. — Вам, вашим родителям и мне нужны ваши знания и ваш успех. И когда вы придете на работу после окончания университета просто с дипломом, вас могут не взять. Если вы придете на работу с дипломом, который подтверждает качество знаний, которыми вы обладаете, вы будете успешны".

Первый миллион

Гройсман проводит встречу со студентами КПИ. Видео
Видеоканал Кабінет Міністрів України на Youtube
Гройсман на встрече со студентами КПИ

Любопытно, что у самого Гройсмана аж четыре диплома о высшем образовании и все они получено заочно.

Видимо, в качестве намеченных итогов года Гройсман поделиться с молодежью рецептами личного успеха и рассказал о том, как нажил имущества на 8 миллионов гривен.

"С 1995 по 2005 годы я занимался предпринимательством. И был достаточно успешным. А потом в 2005 году, так сложилась моя жизнь, что в 27 лет баллотировался на пост винницкого городского головы", — объяснил Владимир Борисович в духе известного анекдота о том, как один еврей продавал яблоки, а потом неожиданно получил наследство от своей бабушки.  

О наболевшем

Гройсман перед голосованием за бюджет-2017: Я не дам делать дураков из народных депутатов. Видео
Видеоканал 112 Украина на Youtube
Гройсман - "Батькивщине": я всегда говорил, что вы профессиональные бездари

Справедливости ради стоит отметить, что без разговора о делах насущных также не обошлось. Так, Гройсман заверил студентов, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом будет внедрен в 2017 году. Правда, о точной дате говорить пока не стоит.

"Я считаю, что визовый режим — это абсолютное прошлое…", — уверенно заявил премьер-министр.

Все хорошо, по словам Гройсмана, будет и с экономикой. Владимир Борисович ожидает, что рост ВВП по итогам 2016 года составит 1,5% и рассчитывает, что положительная динамика сохранится в 2017 году.

А вот с украинскими дорогами все не так гладко. 

"Мы имеем 94-97% украинских дорог, которые находятся в ужасном состоянии, — признался он. — Десятки лет никто должного внимания этому не уделял. Это не только качественная дорога, по которой мы с вами ездим. Это наши логистические возможности, перемещение товаров, соединения государств".

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