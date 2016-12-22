Нацбанк: мечты и реальность. Эксперт об основах денежно-кредитной политики НБУ

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Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Национальный банк Украины обнародовал основные направления денежно-кредитной политики НБУ на 2017 год и среднесрочную перспективу.

Помимо планов в 2017 году выдержать годовой уровень инфляции на уровне 8% ± 2 п.п (декабрь к декабрю предыдущего года), регулятор намерен с помощью инструментов инфляционного таргетирования достичь к 2020 году уровня инфляции в 5%±1 п.п.

Тем не менее показатель инфляции зависит не столько от инфляционного таргетирования, сколько от стабильности гривны и внешнеэкономической конъюнктуры, считает экономист Виктор Скаршевский.

"Это просто декларация, чтобы вселить уверенность, что инфляции не будет, как и тезис, что показатель не будет пересматриваться. Если инфляция будет 15%, а цель — не пересмотрена, ну и пусть, экономика все равно будет жить своей жизнью. Сама цель достигнуть инфляции не выше 5% в год, то в Украине была дефляция даже без инфляционного таргетирования, при этом не было никаких действий по сокращению инфляции от Нацбанка или других органов", — подчеркнул Скаршевский.

По его словам, само название "денежно-кредитная политика" подразумевает наличие не только денег, но и кредитов, а их нет.

"Если посмотреть на статистику нескольких последних лет, то кредиты в экономику не то что увеличиваются, они уменьшаются как в номинальном выражении, так и с учетом цен. Банковскую систему и реальную экономику настолько довели девальвацией гривны, что доля проблемных кредитов банков более 50%, если оценивать их по методологии МВФ", — добавил экономист.

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"Если смотреть на перспективы экономики до 2020 года, то до этого момента в Украине может еще произойти государственный дефолт. В течение 2018 — 2020 годов резко увеличиваются выплаты по внешнему долгу, Украине нужно будет выплатить за три года 22 миллиарда долларов основной суммы и процентов, а резервы НБУ составляют 15 миллиардов долларов. При этом, прямые иностранные инвестиции в Украину не идут, а внешние рынки для украинских товаров закрыты. Если будет дефолт либо очередная реструктуризация, будет очередная девальвация гривны и рост цен, ни о каких целевых показателях 5% не будет и речи", — считает Скаршевский.