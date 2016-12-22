Все это плохо пахнет. В соцсетях обсудили погром в Умани

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Как правило, небольшой украинский городок Умань вспоминают накануне еврейского Нового года Рош Ха-Шана, однако сегодня о нем заговорили и в преддверии общепринятого новогоднего праздника. Причиной послужил "кровавый" погром в синагоге, где находится могила рабби Нахмана. Погромщики ворвались в здание синагоги и забросали помещение кусками свинины, облили все красной краской и водрузили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой. В осквернении синагоги традиционно обвиняют украинских националистов.

Однако в соцсетях далеко не все поддерживают версию антисемитизма: "Это похоже на постановочное нападение для запугивания. Там, в Умани, давно идет борьба двух бизнес-группировок хасидов из США и Израиля за миллионные потоки обслуживания паломников…".

Ежегодно на могилу цадика Нахмана в Умань приезжают десятки тысяч хасидов. Считается, что если встретить Новый год (Рош Ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым. Большинство украинцев и жителей Израиля оценили погром в синагоге примерно так: "То, что произошло в Умани, очень похоже на спланированную провокацию".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook