Умань, синагога и оскал антисемитизма: погром, свиная голова и свастика

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Погром

Инцидент произошел в Умани Черкасской области в ночь на 21 декабря. В синагогу на могиле Рабби Нахмана ворвались неизвестные — облили помещение красной краской, бросили свиную голову со свастикой и распылили слезоточивый газ. В тот момент в синагоге какраз шла молитва.

Нескольким евреям, находившимся в здании, удалось убежать и вызвать полицейских, которые прибыли на место, когда погромщики уже покинули синагогу.

По данным израильского портала Ynet, в синагогу ворвалась группа неонацистов, которые выкрикивали антисемитские оскорбления.

Управляющий синагоги раби Исраэль Эльхадад рассказал о деталях инцидента: "Группа нацистов вошла и начала обыскивать место происшествия. Мы думали, что, возможно, они хотят помолиться, потому что иногда иностранцы также приходят и молятся там. Примерно через минуту двое из них вошли с бутылками с краской и начали распылять слезоточивый газ в сторону молящихся".

По факту нападения на синагогу полиция сперва возбудила дело по статье "хулиганство" (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса). Позже дело переквалифицировали по ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Виновникам грозит до восьми лет тюрьмы.

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Как известно, могила праведника Нахмана – одна из самых почитаемых святынь и мест паломничества.

Также следует отметить, что нападение на синагогу произошло на фоне поддержки Израилем резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, где Украину признали пострадавшей стороной.

Израиль в шоке

Первым из израильских политиков инцидент прокомментировал глава МВД Израиля, лидер партии ШАС Арье Дери, заявивший, что был шокирован сообщением об ужасающем и варварском осквернении могилы рабби Нахмана. Он сказал, что направит обращение к президенту Петру Порошенко с требованием скорейшего расследования этого инцидента и усиления охраны еврейских святынь в Умани.

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков жестко отреагировал на нападение на синагогу. По его словам, "антисемитизм — это чума, которую нужно рубить на корню".

"Но больше меня беспокоит то, что такой вопиющий акт насилия по отношению к святыням еврейского народа был совершен в момент сближения Украины и Израиля. Недавно состоялось голосование Резолюции ООН по Крыму, в котором Израиль полностью поддержал суверенитет Украины. Также, совсем скоро состоится визит премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль",— отметил Вишняков.

Тех, кому не нравится сближение двух стран, консул назвал предателями своего народа: "Это — предатели своего народа, которые должны быть наказаны по всей строгости закона".

Реакция украинских властей

Премьер Владимир Гройсман призвал Нацполицию сделать все возможное для поимки злоумышленников. Погромщиков синагоги он назвал "врагами государства".

"…если кто-то будет приближаться к религиозным сооружениям, церквям, католическим храмам, синагогам, мечетям с нечистыми мыслями – это враг нашего государства. Это враг всего украинского народа. Дорога к храму должна быть свободной во всех смыслах", – сказал Гройсман.

Премьер также обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой установить "этих подонков" и наказать их.

Сам же Аваков считает нападение на синагогу в Умани попыткой создать негативный фон для украино-израильских отношений.

"За последние 3 месяца это уже вторая попытка расшатать идею против религиозных деятелей, антисемитскую, ксенофобскую ситуацию. В октябре было нападение на раввина, гражданина Израиля. Мы будем жестко наказывать такие проявления насилия. Это больше, чем преступление, это попытка вбросить в общество совсем несвойственную нам тему. Это делается, чтобы сделать фон для украино-израильских переговоров", — сказал глава МВД.

Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование нападения на синагогу.