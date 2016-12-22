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Умань, синагога и оскал антисемитизма: погром, свиная голова и свастика

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В ночь на 21 декабря неизвестные устроили погром в синагоге в Умани: облили помещение краской, бросили свиную голову со свастикой и распылили слезоточивый газ. Инцидент вызвал обеспокоенность по поводу роста антисемитизма в Украине.
В Умани осквернили синагогу на могиле Раби Нахмана
ynetnews.com

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Погром

Инцидент произошел в Умани Черкасской области в ночь на 21 декабря. В синагогу на могиле Рабби Нахмана ворвались неизвестные — облили помещение красной краской, бросили свиную голову со свастикой и распылили слезоточивый газ. В тот момент в синагоге какраз шла молитва.  

Нескольким евреям, находившимся в здании, удалось убежать и вызвать полицейских, которые прибыли на место, когда погромщики уже покинули синагогу. 

По данным израильского портала Ynet, в синагогу ворвалась группа неонацистов, которые выкрикивали антисемитские оскорбления.  

Погром в синагоге в Умани
Канал ТСН в Youtube
Варварский погром в синагоге на могиле Рабби Нахмана в Умани

Управляющий синагоги раби Исраэль Эльхадад рассказал о деталях инцидента: "Группа нацистов вошла и начала обыскивать место происшествия. Мы думали, что, возможно, они хотят помолиться, потому что иногда иностранцы также приходят и молятся там. Примерно через минуту двое из них вошли с бутылками с краской и начали распылять слезоточивый газ в сторону молящихся". 

По факту нападения на синагогу полиция сперва возбудила дело по статье "хулиганство" (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса). Позже дело переквалифицировали по ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Виновникам грозит до восьми лет тюрьмы. 

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Как известно, могила праведника Нахмана – одна из самых почитаемых святынь и мест паломничества.

Также следует отметить, что нападение на синагогу произошло на фоне поддержки Израилем резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, где Украину признали пострадавшей стороной. 

Израиль в шоке

Нападение на синагогу в Умани
jewishnews.com.ua
Нападение на синагогу в Умани: кровь и свиная голова

Первым из израильских политиков инцидент прокомментировал глава МВД Израиля, лидер партии ШАС Арье Дери, заявивший, что был шокирован сообщением об ужасающем и варварском осквернении могилы рабби Нахмана. Он сказал, что направит обращение к президенту Петру Порошенко с требованием скорейшего расследования этого инцидента и усиления охраны еврейских святынь в Умани. 

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков жестко отреагировал на нападение на синагогу. По его словам, "антисемитизм — это чума, которую нужно рубить на корню". 

"Но больше меня беспокоит то, что такой вопиющий акт насилия по отношению к святыням еврейского народа был совершен в момент сближения Украины и Израиля. Недавно состоялось голосование Резолюции ООН по Крыму, в котором Израиль полностью поддержал суверенитет Украины. Также, совсем скоро состоится визит премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль",— отметил  Вишняков.

Тех, кому не нравится сближение двух стран, консул назвал предателями своего народа: "Это — предатели своего народа, которые должны быть наказаны по всей строгости закона".

Реакция украинских властей

В Умани устроили погром в синагоге на могиле раби Нахмана
izrus.co.il
Хроника 21 декабря: январские пенсии в декабре, кровавый погром синагоги в Умани

Премьер Владимир Гройсман призвал Нацполицию сделать все возможное для поимки злоумышленников. Погромщиков синагоги он назвал "врагами государства". 

"…если кто-то будет приближаться к религиозным сооружениям, церквям, католическим храмам, синагогам, мечетям с нечистыми мыслями – это враг нашего государства. Это враг всего украинского народа. Дорога к храму должна быть свободной во всех смыслах", – сказал Гройсман.

Премьер также обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой установить "этих подонков" и наказать их.

Сам же Аваков считает нападение на синагогу в Умани попыткой создать негативный фон для украино-израильских отношений. 

"За последние 3 месяца это уже вторая попытка расшатать идею против религиозных деятелей, антисемитскую, ксенофобскую ситуацию. В октябре было нападение на раввина, гражданина Израиля. Мы будем жестко наказывать такие проявления насилия. Это больше, чем преступление, это попытка вбросить в общество совсем несвойственную нам тему. Это делается, чтобы сделать фон для украино-израильских переговоров", — сказал глава МВД.

Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование нападения на синагогу. 

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