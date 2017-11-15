Пьяный Сейм: алкогольные пары литовской политики

РИА Новости Украина, Андрей Стариков

Депутата от правящей партии Союз крестьян и "зеленых" Литвы Линаса Бальсиса подозревают в потреблении алкоголя в рабочее время; политик ходит в парламент пьяным, обвинили коллеги Бальсиса, пишет Sputnik Литва.

"Я не абстинент, конечно, нет — я сторонник французской культуры, пью вино, с этим все нормально", — ранее отвечал депутат всем любителям принюхаться к нему на предмет алкогольных флюидов.

И вот на прошлой недели народные избранники решили дать радикальный ответ пристрастию Бальсиса. Депутат снова явился на работу пьяным, учуяли бдительные коллеги. По просьбе журналистов Бальсис прошел проверку на алкотестере. Прибор зафиксировал 1,82 промилле алкоголя в крови депутата. В литовский Сейм была вызвана полиция. Но найти Бальсиса на рабочем месте не удалось. Депутат ретировался на автомобиле.

Вице-спикер Сейма Рима Башкене поспешила пригрозить политику импичментом, использовать метод кнута. А ведь в случае Бальсиса пристрастие к алкоголю смело можно расценивать как профзаболевание.

Ранее Линас Бальсис работал пресс-секретарем Дали Грибаускайте. Быть рупором presidente — дело нелегкое, весьма сюрреалистичное. Без допинга не обойтись.

Да и в целом "закладывать за воротник" — социальная норма в Литве. Всемирная организация здравоохранения отдает литовцам мировое первенство по количеству выпитого. В этом отношении народный избранник Линас Бальсис остается максимально близок к народу.

Вот и председатель партии "Порядок и справедливость", депутат литовского Сейма Ремигиюс Жемайтайтис выступил в защиту Бальсиса.

"Осуждения коллег в адрес Линаса, а особенно высказывания Римы Башкене на телевидении и попытки изобразить себя королевой, которая может вершить судьбы, должен быть импичмент — меня как молодого человека привели в ужас. Я думаю: "Бог мой, 27 лет живу в этом правовом государстве, вроде мы должны руководствоваться законом, но вылезает какая-то женщина, спикер такой тоже слегка стукнутый, бегающий по парламенту и пытающийся что-то делать", — заявил парламентарий в эфире радиопередачи "Оппозиция", добавив, что большинство депутатов может находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Литовская политика действительно богата своими питейными традициями. Алкоголики имеются в каждой политической фракции и на различных важных госдолжностях, рассказывал экс-консерватор Наглис Путейкис, утверждая, что большая часть политиков как только могут покрывают пагубное пристрастие своих коллег.

Народные избранники нередко теряли чувство меры, превращаясь в героев курьезных историй и новостных хроник. Так, достоянием широкой литовской общественности регулярно становились нетрезвые хулиганства консерватора Эгидиюса Варейкиса.

В 2008 году патрульная служба Радвилишского районного полицейского комиссариата остановила подозрительный автомобиль. За рулем сидел депутат Варейкис. Проверка выявила в организме парламентария 1,37 промилле алкоголя.

Спустя три года с Варейкисом произошел очередной курьез. Находясь на приеме в посольстве США депутат принял лишнего, после чего благополучно заснул на диване. Примерно в это же время случился конфликт и в семье политика. В состоянии алкогольного опьянения Варейкис нанес физические повреждения собственной супруге. Был начат уголовной процесс. Но тогда семейная любовь победила любовь народного избранника приложиться к стакану: супруги смогли прийти к мировому соглашению, дело было закрыто.

Пагубная привычка депутата, однако, никуда не ушла: осеннюю парламентскую сессию 2014 года Варейкис провел на лечении от алкогольной зависимости.

Непомерное пристрастие литовских политиков к выпивке вынудило отдельных тверезых депутатов начать борьбу с пагубной привычкой коллег.

В конце 2014 парламентарии заподозрили, что председатель комитета по бюджету и финансам, социал-демократ Бронюс Брадаускас появился в здании парламента пьяным. От проверки на алкоголь политик деликатно отказался, сбежав из зала заседаний через коридор, недоступный для СМИ. После этого инцидента консерватор Кястутис Масюлис представил поправку к Уставу Сейма с предложением уравнять депутатов с работниками других профессий (в соответствии с Трудовым кодексом Литвы пьяный сотрудник не допускается до работы, а день прогула высчитывается у него из оклада – прим. АС). Такая инициатива, по мнению политика, должна была позволить парламентариев самостоятельно проверять подозрительных коллег на алкотестере. Отказ от проверки приравнивался бы к признанию вины.

Смотрите также: Все выше и выше. Как росли цены на алкоголь в Украине

"Я надеюсь, что такая поправка сделает депутатов дисциплинированнее, некоторые, наконец, прекратят злоупотреблять алкоголем. С такими невозможно договориться", – возмущался Масюлис, добавляя, что работа в Сейме в состоянии алкогольного опьянения может принести большой ущерб государству и имиджу Литвы за рубежом.

За постсоветские годы ситуация с потреблением алкоголя в Литве, как и в соседних странах Прибалтики, ухудшилась. Ощущая запрос общества на борьбу с алкоголизмом в предвыборной кампании Центристской партии Эстонии 2005 года, например, появилось обещание дать "каждой женщине — по трезвому мужчине". Литовским политическим силам впору обещать своим избирателям дать "стране — непьющих политиков". Да и "партия трезвенников" вероятно имела бы в Литве хорошие электоральные перспективы — местный избиратель как раз соскучился по свежим политпроектам.