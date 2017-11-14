Haaretz: в Украине хаотично обеляют прошлое

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Чтобы получить практический урок и посмотреть, как националисты обеляют свое неудобное прошлое, в том числе связи с нацистами, расизм, антисемитизм, причастность к Холокосту, этническим чисткам и другим проявлениям насилия в отношении граждан собственной страны, не надо ходить далеко — достаточно взглянуть на Украину. Украинский институт национальной памяти (УИНП) и его киевские покровители в правительстве Порошенко дают нам возможность изучить процесс создания националистического мифа в режиме реального времени", — пишет Джаред Макбрайд в статье для Haaretz.

"Президент Порошенко позволил националистическим активистам, таким как глава Института Владимир Вятрович, "придать нужную форму" истории Украины и исторической политике страны — ее "политике памяти". Неотъемлемой частью проводимой Институтом кампании по "декоммунизации", направленной на ликвидацию идеологического наследия советского прошлого, является одновременная героизация украинцев XX века, которые боролись за независимость Украины — причем, без учета того, насколько противоречиво и сомнительно их прошлое", — говорится в публикации.

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В частности, Вятрович и УИНП считают первоочередной задачей обеление образов украинских националистов времен Второй мировой войны, что не так-то просто, учитывая их документально подтвержденные связи с нацистами и пособничество им. Этот националистический ревизионизм призван показать, что основные националистические организации военного времени — Организация украинских националистов (ОУН) и ее военное крыло, Украинская повстанческая армия — по своей сути были многонациональными, "мультикультурными" и демократическими", — продолжает автор статьи.

РИА Новости Украина Украина в антирейтингах. Инфографика

"Неудивительно, что в этой работе по обновлению образа тех, кто был соучастником таких преступлений, как Холокост и этнические чистки, и "превращению" их в толерантных интернационалистов, самой главной проблемой оказались отношения националистов с украинскими евреями. Организаторы кампании недавно активизировали свои усилия в этом направлении по случаю ежегодного праздника "День защитников Украины", который отмечают в честь вымышленной даты основания националистической армии УПА", — пишет Джаред Макбрайд.

"Накануне праздника правительство Порошенко распространило инструкции, в которых подчеркивается необходимость "предоставления гражданам объективной информации". Но историческое дополнение, подготовленное Украинским институтом национальной памяти, делает обратное — в нем утверждается, что "евреи и белорусы также воевали в рядах" УПА и что "многие евреи" вступали в УПА добровольно, показав себя "серьезными бойцами и врачами", — продолжает автор статьи.

"В последние годы украинские СМИ много об этом пишут, всячески превознося роль одного еврея, служившего вместе с националистами. В его истории отражена та война с памятью, которую ведет Украина, и ее рьяные попытки вычеркнуть антисемитизм из своей истории военного времени", — говорится в публикации.

"Лейба-Ицко Иосифович Добровский был объявлен украинским националистом, который к тому же оказался евреем. Это было сделано в расчете на то, чтобы все поняли, что украинский национализм и еврейство — явления не взаимоисключающие. В наши дни мы назвали бы такое изменение, "доработку" фактов о Добровском "фальшивкой", дезинформацией. Но было бы полезным и поучительным проследить ее происхождение", — пишет Джаред Макбрайд.

"Легенда о Лейбе Добровском, еврее и украинском националисте, возникла не во время Второй мировой войны, а в середине 2000-х годов, когда историк и активист Владимир Вятрович впервые упомянул его имя в своей книге в 2006 году", — отмечается в публикации.

"Вятрович упомянул "еврея" из УПА, который в 1942-1943-х годах помогал писать листовки для повстанческой армии и впоследствии был арестован "советами". В 2008 году легенда о Добровском разрослась благодаря выставке "Евреи в украинском освободительном движении", организованной Службой безопасности Украины и Институтом национальной памяти при содействии Вятровича. На основании протокола об аресте Добровского из архивов СБУ, организаторы выставки особое внимание уделили его фотографии, сделанной во время процедуры опознания, и его предполагаемой роли в УПА, но никаких дополнительных подробностей не привели", — продолжает автор статьи.

"Во время октябрьского праздника в этом году его фото и краткая история часто появлялись в местных изданиях… Имя и фото Добровского стали символами толерантности и мультикультурализма, которые якобы царили в рядах украинских националистов во время Второй мировой войны. Правда, когда я все-таки прочитал материалы дела Добровского, легенда о евреях, жаждущих вступить в отряды украинских националистов, быстро испарилась", — пишет Джаред Макбрайд.

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"Добровский вырос в Киевской области, окончил юридический институт и с 1929 года был членом партии коммунистов ВКП(б). В 1941 году красноармейцем он попал в плен и, выдав себя за украинца, изменил имя, назвавшись Леонидом Дубровским. "Украинец" Добровский бежал из плена и отправился на северо-запад Украины, где случайно встретился с местными украинскими националистами, связанными с местными полицаями и коллаборационистской администрацией, в том числе с городским головой, а впоследствии — членом УПА Николаем Крыжановским. Примечательно, что Крыжановский был известен своей жестокостью по отношению к евреям", — говорится в публикации.

"В отличие от сегодняшней новой националистической легенды, Добровский фактически скрывал от своих "соотечественников"-националистов свою еврейскую национальность и не был восторженным сторонником украинского национализма. На самом деле, он боялся, что они узнают, кто он на самом деле", — продолжает автор статьи.

"На вопрос о взаимоотношениях между евреями и националистами в целом Добровский отметил, что "евреи формально не могли" вступать в ряды украинских националистов. Он боялся, что националисты расправятся с его женой и ребенком. Добровский также пытался притворяться больным, чтобы не работать на националистов и неоднократно пытался избежать общения с ними, но был вынужден продолжать свою службу", — пишет Джаред Макбрайд.

"Можно было бы спросить: неужели Вятрович и его сторонники думали, что никто никогда не прочитает протокол ареста Добровского? А они сами полностью читали протокол? Они что сами решили отмахнуться от фактов, свидетельствующих о том, что он боялся националистов, и от доказательств их жестокости, сочтя их "искажением фактов советами"?", — говорится в публикации.

"К сожалению, нам известно, что активисты-националисты не в первый раз распространяют дезинформацию о евреях и националистах. Возьмем, например, случай со Стеллой Кренцбах/Кройцбах, вымышленной еврейкой, которая, как написано в ее "автобиографии", сфабрикованной в 1950-е годы националистом-пропагандистом, благодарила "Бога и Украинскую повстанческую армию" за то, что выжила в годы войны и не стала жертвой Холокоста", — продолжает автор статьи.

"И опять же, как так вышло, что уже на протяжении почти десяти лет украинские СМИ и некоторые представители научного сообщества искренне верят заявлениям крайне (и явно) заинтересованных деятелей-националистов, даже не удосужившись проверить то, о чем те говорят? Ведь архивы открыты. В сложившейся после Майдана обстановке… этот случай должен стать поводом для переоценки того, в какой степени украинская общественность может получать доступ к реальным фактам, а не к пропаганде", — пишет Джаред Макбрайд.

"Случай с Добровским также показывает, почему нам следует перестать романтизировать украинских националистов времен Второй мировой войны. В том, что Добровский, бывший военнопленный, оказавшийся вдали от дома без связей и друзей, вступил в отряд националистов из чувства страха и для того, чтобы остаться в живых, нет ничего удивительного.

Случаи "смены" или сокрытия национальности, подвергающей ее носителя смертельной угрозе, не имеют ничего общего с мультикультурализмом и терпимостью тех, кто представляет собой угрозу. Здесь речь идет о неопровержимых фактах эксплуатации (этого случая) и, возможно — о выживании", — говорится в статье.

"Каким бы возмутительным ни был этот случай, Украина — далеко не единственная страна, которая пытается обелить свое прошлое и превознести своих сомнительных националистических лидеров. По всей Восточной Европе — будь то в Венгрии, Польше или Литве — попытки покончить с тяжелым, неприятным и зачастую антисемитским прошлым, используя честные и эффективные методы, в сегодняшнее неопределенное время приобретают огромное значение для будущего региона", — напоминает Джаред Макбрайд.