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    Haaretz: в Украине хаотично обеляют прошлое

    (обновлено: )24462
    Украина — далеко не единственная страна, которая пытается обелить свое прошлое, такое происходит по всей Восточной Европе, пишут мировые СМИ. Но кому же выгодно переписывать или стирать летописи целой страны?
    Флаг Украины
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Чтобы получить практический урок и посмотреть, как националисты обеляют свое неудобное прошлое, в том числе связи с нацистами, расизм, антисемитизм, причастность к Холокосту, этническим чисткам и другим проявлениям насилия в отношении граждан собственной страны, не надо ходить далеко — достаточно взглянуть на Украину. Украинский институт национальной памяти (УИНП) и его киевские покровители в правительстве Порошенко дают нам возможность изучить процесс создания националистического мифа в режиме реального времени", — пишет Джаред Макбрайд в статье для Haaretz.

    "Президент Порошенко позволил националистическим активистам, таким как глава Института Владимир Вятрович, "придать нужную форму" истории Украины и исторической политике страны — ее "политике памяти". Неотъемлемой частью проводимой Институтом кампании по "декоммунизации", направленной на ликвидацию идеологического наследия советского прошлого, является одновременная героизация украинцев XX века, которые боролись за независимость Украины — причем, без учета того, насколько противоречиво и сомнительно их прошлое", — говорится в публикации.

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    В частности, Вятрович и УИНП считают первоочередной задачей обеление образов украинских националистов времен Второй мировой войны, что не так-то просто, учитывая их документально подтвержденные связи с нацистами и пособничество им. Этот националистический ревизионизм призван показать, что основные националистические организации военного времени — Организация украинских националистов (ОУН) и ее военное крыло, Украинская повстанческая армия — по своей сути были многонациональными, "мультикультурными" и демократическими", — продолжает автор статьи.

    РИА Новости Украина
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    "Неудивительно, что в этой работе по обновлению образа тех, кто был соучастником таких преступлений, как Холокост и этнические чистки, и "превращению" их в толерантных интернационалистов, самой главной проблемой оказались отношения националистов с украинскими евреями. Организаторы кампании недавно активизировали свои усилия в этом направлении по случаю ежегодного праздника "День защитников Украины", который отмечают в честь вымышленной даты основания националистической армии УПА", — пишет Джаред Макбрайд.

    "Накануне праздника правительство Порошенко распространило инструкции, в которых подчеркивается необходимость "предоставления гражданам объективной информации". Но историческое дополнение, подготовленное Украинским институтом национальной памяти, делает обратное — в нем утверждается, что "евреи и белорусы также воевали в рядах" УПА и что "многие евреи" вступали в УПА добровольно, показав себя "серьезными бойцами и врачами", — продолжает автор статьи.

    "В последние годы украинские СМИ много об этом пишут, всячески превознося роль одного еврея, служившего вместе с националистами. В его истории отражена та война с памятью, которую ведет Украина, и ее рьяные попытки вычеркнуть антисемитизм из своей истории военного времени", — говорится в публикации.

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    "Лейба-Ицко Иосифович Добровский был объявлен украинским националистом, который к тому же оказался евреем. Это было сделано в расчете на то, чтобы все поняли, что украинский национализм и еврейство — явления не взаимоисключающие. В наши дни мы назвали бы такое изменение, "доработку" фактов о Добровском "фальшивкой", дезинформацией. Но было бы полезным и поучительным проследить ее происхождение", — пишет Джаред Макбрайд.

    "Легенда о Лейбе Добровском, еврее и украинском националисте, возникла не во время Второй мировой войны, а в середине 2000-х годов, когда историк и активист Владимир Вятрович впервые упомянул его имя в своей книге в 2006 году", — отмечается в публикации.

    "Вятрович упомянул "еврея" из УПА, который в 1942-1943-х годах помогал писать листовки для повстанческой армии и впоследствии был арестован "советами". В 2008 году легенда о Добровском разрослась благодаря выставке "Евреи в украинском освободительном движении", организованной Службой безопасности Украины и Институтом национальной памяти при содействии Вятровича. На основании протокола об аресте Добровского из архивов СБУ, организаторы выставки особое внимание уделили его фотографии, сделанной во время процедуры опознания, и его предполагаемой роли в УПА, но никаких дополнительных подробностей не привели", — продолжает автор статьи.

    "Во время октябрьского праздника в этом году его фото и краткая история часто появлялись в местных изданиях… Имя и фото Добровского стали символами толерантности и мультикультурализма, которые якобы царили в рядах украинских националистов во время Второй мировой войны. Правда, когда я все-таки прочитал материалы дела Добровского, легенда о евреях, жаждущих вступить в отряды украинских националистов, быстро испарилась", — пишет  Джаред Макбрайд.

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    "Добровский вырос в Киевской области, окончил юридический институт и с 1929 года был членом партии коммунистов ВКП(б). В 1941 году красноармейцем он попал в плен и, выдав себя за украинца, изменил имя, назвавшись Леонидом Дубровским. "Украинец" Добровский бежал из плена и отправился на северо-запад Украины, где случайно встретился с местными украинскими националистами, связанными с местными полицаями и коллаборационистской администрацией, в том числе с городским головой, а впоследствии — членом УПА Николаем Крыжановским. Примечательно, что Крыжановский был известен своей жестокостью по отношению к евреям", — говорится в публикации.

    "В отличие от сегодняшней новой националистической легенды, Добровский фактически скрывал от своих "соотечественников"-националистов свою еврейскую национальность и не был восторженным сторонником украинского национализма. На самом деле, он боялся, что они узнают, кто он на самом деле", — продолжает автор статьи.

    "На вопрос о взаимоотношениях между евреями и националистами в целом Добровский отметил, что "евреи формально не могли" вступать в ряды украинских националистов. Он боялся, что националисты расправятся с его женой и ребенком. Добровский также пытался притворяться больным, чтобы не работать на националистов и неоднократно пытался избежать общения с ними, но был вынужден продолжать свою службу", — пишет Джаред Макбрайд.

    "Можно было бы спросить: неужели Вятрович и его сторонники думали, что никто никогда не прочитает протокол ареста Добровского? А они сами полностью читали протокол? Они что сами решили отмахнуться от фактов, свидетельствующих о том, что он боялся националистов, и от доказательств их жестокости, сочтя их "искажением фактов советами"?", — говорится в публикации.

    "К сожалению, нам известно, что активисты-националисты не в первый раз распространяют дезинформацию о евреях и националистах. Возьмем, например, случай со Стеллой Кренцбах/Кройцбах, вымышленной еврейкой, которая, как написано в ее "автобиографии", сфабрикованной в 1950-е годы националистом-пропагандистом, благодарила "Бога и Украинскую повстанческую армию" за то, что выжила в годы войны и не стала жертвой Холокоста", — продолжает автор статьи.

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    "И опять же, как так вышло, что уже на протяжении почти десяти лет украинские СМИ и некоторые представители научного сообщества искренне верят заявлениям крайне (и явно) заинтересованных деятелей-националистов, даже не удосужившись проверить то, о чем те говорят? Ведь архивы открыты. В сложившейся после Майдана обстановке… этот случай должен стать поводом для переоценки того, в какой степени украинская общественность может получать доступ к реальным фактам, а не к пропаганде", — пишет Джаред Макбрайд.

    "Случай с Добровским также показывает, почему нам следует перестать романтизировать украинских националистов времен Второй мировой войны. В том, что Добровский, бывший военнопленный, оказавшийся вдали от дома без связей и друзей, вступил в отряд националистов из чувства страха и для того, чтобы остаться в живых, нет ничего удивительного.

    Случаи "смены" или сокрытия национальности, подвергающей ее носителя смертельной угрозе, не имеют ничего общего с мультикультурализмом и терпимостью тех, кто представляет собой угрозу. Здесь речь идет о неопровержимых фактах эксплуатации (этого случая) и, возможно — о выживании", — говорится в статье.

    "Каким бы возмутительным ни был этот случай, Украина — далеко не единственная страна, которая пытается обелить свое прошлое и превознести своих сомнительных националистических лидеров. По всей Восточной Европе — будь то в Венгрии, Польше или Литве — попытки покончить с тяжелым, неприятным и зачастую антисемитским прошлым, используя честные и эффективные методы, в сегодняшнее неопределенное время приобретают огромное значение для будущего региона", — напоминает Джаред Макбрайд.

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