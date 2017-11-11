Главные мировые темы: Жена Трампа на Аляске, домогательства, смерть Чака Мосли

РИА Новости Украина

Политический подтекст обвинений в домогательстве

Американская газета Washington Post сообщила, что жительница США обвиняет республиканца Роя Мура в сексуальных домогательствах, которые произошли, когда ей было 14 лет, а Муру 32. В свою очередь газета Politico написала, что Национальный республиканский сенаторский комитет (National Republican Senatorial Committee) выходит из соглашения по сбору средств с Муром.

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По информации газеты, "на следующий день после публикации Washington Post" были представлены документы, "из которых следует, что Национальный республиканский сенаторский комитет более не фигурирует в составе совместного комитета по сбору средств с Муром, республиканской партией Алабамы и Национальным комитетом Республиканской партии". Как отмечают американские СМИ, эти обвинения могут повлиять и на выборы в Сенат.

В частности Hill приводит слова сенатора Майка Ли, который отказал Муру в поддержке. "Прочитав детальное описание инцидента, а также ответ от Мура и его кампании, я более не могу поддерживать его кандидатуру в Сенате", — заявил Ли. "Потеря одного республиканского места в Верхней палате Конгресса может сократить республиканское большинство (с 52 до 51 места из 100)", — отмечает французская газета Monde. В свою очередь Мур заявил, что "обвинения в сексуальных домогательствах абсолютно неверны" и "политически мотивированы".

Наезд на пешеходов во Франции

"Драма произошла в пятницу после полудня у кампуса в коммуне Бланьяк", — пишет Parisien. Как сообщают западные СМИ, автомобиль совершил наезд на пешеходов у учебного заведения на юге Франции. Как пишет газета Depeche, в результате инцидента пострадали три человека, двое из них – студенты из Китая – были госпитализированы в тяжелом состоянии. Студентка-француженка была в состоянии шока и также была доставлена в больницу.

"Водитель намеренно врезался в группу студентов", отмечает издание 20minutes. Мотив преступления не установлен. По информации британской Guardian, водитель "получал команды сделать то, что он сделал". Depeche уточняет, что водитель страдал от шизофрении и "слышал голоса в своей голове". По словам очевидцев, была паника, все кричали, одна девушка вопила: "Не ходите туда, нас убьют". Как отмечает Times, инцидент произошел незадолго до второй годовщины серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года, жертвами которой стали более 130 человек.

Меланья Трамп на Аляске

"Меланья тает: улыбающаяся первая леди принимает семьи военных на Аляске, а Трамп ломает лед с Путиным во Вьетнаме", — пишет британское издание Daily Mail. Издание отмечает, что Меланья Трамп выглядела очень "уютной" во время встречи. Конечно, это не "пьянящий официальный визит с мужем в Азию, но сотни людей заполнили центр на Аляске, чтобы хоть мельком увидеть первую леди", пишет Washington Post. Как отмечает газета, Меланья Трамп прибыла на Аляску на обратном пути в Вашингтон, после того как она провела последнюю неделю с президентом Трампом в Южной Корее и Китае. По информации западных СМИ, самолет совершил посадку для дозаправки на военной базе в городе Анкоридж. Там первая леди провела около получаса с детьми сотрудников базы.

Кончина экс-вокалиста Faith No More

Чак Мосли, экс-вокалист группы Faith No More, скончался в возрасте 57 лет. Как отмечают западные СМИ, кончина музыканта связана с алкогольной зависимостью, смерти предшествовал "период трезвости". Repubblica отмечает, что Мосли стал так популярен именно после прихода в группу. Как пишет Huffington Post, Мосли стал вторым фронтменом группы, выпустил несколько альбомов и "помог создать жанр калифорнийского фанк-метала". Как сообщает издание Rolling Stone, группа выразила соболезнования в связи с кончиной Мосли.

"Мы были семьей, странной и неблагополучной семьей, но мы будем всегда благодарны за то время, что разделили с Чаком", — говорится в сообщение группы.