Расследование Paradise Papers – фейковая сенсация?

РИА Новости Украина

Международный консорциум журналистских расследований (Consortium international des journalistes d'investigation) обнародовал новые документы о деятельности оффшорных компаний, озаглавленные "Досье налоговых гаваней" (Paradise Papers). Мейнстримовые СМИ и многие политики приводят хитроумные схемы налоговой оптимизации на грани закона, из-за которых миллиарды долларов неуплаченных налогов исчезают из бюджета разных стран.

Эрик Вераг (Éric Verhaeghe), бывший председатель Ассоциации по занятости (l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres) и создатель инновационной группы Parménide, поделился со Sputnik мыслями о фейковых новостях, "скрывающихся за псевдосенсационными разоблачениями".

Вераг критикует газету "Монд", смешивающую в статье о "Paradise Papers", понятия уклонения от уплаты налогов и налоговой оптимизации: "Поставив на одну доску Panama Papers и Paradise Papers, газета внушает простому читателю идею, что налоговая оптимизация – преступление. Они выставляют париями общества людей, следующих букве закона. Нужно не людей обвинять, а рассматривать сами тексты законов. "Монд" не гнушается распространения фейковых новостей и смешивает понятия аморальной, но в ряде случаев законной налоговой оптимизации и уклонения от налогов".

Эксперт считает, что Европа имеет свой интерес в поддержке разоблачений Paradise Papers: "В начале декабря соберется совет Министров финансов ЕС для того, чтобы принять решение не вносить в "черные списки налоговых гаваней" страны Евросоюза. Несмотря на то, что настоящими оффшорами являются Люксембург и Голландия, Швейцария, Лихтенштейн, о них не говорят (в этом расследовании). Я вижу, что Paradise Papers – это способ выставить на всеобщее обозрение налоговые гавани под британским патронажем. Это – практика выбора "козла отпущения", чтобы отвести внимания от ответственности европейских стран в практике налоговой оптимизации.

Во Франции есть две полярные политические реакции. Одна: "Смотрите! Это доказывает, что существует каста жуликов!" Я лично возмущен тем, что газета Монд поддерживает этот популистский лозунг "все жулики!" А вторая реакция, совершенно лицемерная: "ай ай ай… надо с этим бороться" Лицемерие состоит в том, что каждый год ЕС принимает законы, позволяющие налоговую оптимизацию в странах Еврозоны. И все знают, что богатейшие люди создают семейные холдинги для налоговой оптимизации. Те, кто кричит о необходимости борьбы, сами и принимали французские законы, позволяющие уйти от налогов".

Жан-Батист Бун (Jean-Baptiste Boone) Эксперт Института экономических и налоговых исследований (l’Institut de Recherches économiques et fiscales) (IREF) попытался ответить на вопрос: является ли расследование открытием века или пиар-акцией.

По мнению Буна, это международное журналистское расследование скорее напоминает журналистский маркетинг, а не журналистское расследование: "Это срежиссировано как маркетинговый прием: разоблачения выдаются понемногу, чтобы держать читателя в напряжении. Я не вижу, в чем они хотят упрекнуть указанных лиц и фирмы. Если они хотят выступить ревнителями морали, уместно напомнить, что во Франции журналисты относятся к профессиям, извлекающим наибольшую пользу из налоговой оптимизации".

По мнению эксперта, политики спекулируют на этом мнимом деле в своих заявлениях, словно не замечая, что речь идет о законной деятельности: "Уклонение от налогов, конечно, существует, и государство принимает соответствующие меры. Но не в данном конкретном случае нельзя обвинять людей, прибегающих к законной налоговой оптимизации под предлогом, что это аморально. Не журналистам и не политикам судить о том, что морально, а что аморально, более того, это даже опасно".

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Опубликованные через полтора года после знаменитого "панамского досье", результаты нового журналистского расследования проливают свет на схемы налоговой оптимизации. "Paradise papers", охватывающее полувековой период, основано на 13,4 миллионах документов о деятельности на территориях, считающихся "налоговым раем", в том числе из адвокатской конторы Appleby, зарегистрированной на Бермудах.

В материалах дела фигурируют фамилии и названия около 120 политических деятелей и транснациональных компаний, в частности Apple и Uber.

В досье "Paradise Papers" упоминаются представители британской монархии, лидеры Канады и Австралии Джастин Трюдо и Малькольм Тернбулл, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.