Пенсия по-европейски. Cколько получают на Западе

РИА Новости Украина

Авторитетный Австралийский центр финансовых исследований совместно с международной консалтинговой компанией Mercer определили перечень стран с лучшими пенсионными системами. В первую четверку вошли Дания, Нидерланды, Норвегия и Финляндия.

Чем привлекают пенсии в этих странах, и почему их считают одними из лучших в мире, — в материале издания ZIK.

Финляндия

Оформить выход на пенсию в Финляндии можно в возрасте – от 63 до 68 лет. В отдельных случаях – еще раньше. Тогда, правда, стоит готовиться к меньшим выплатам.

К слову, сейчас пенсионный возраст в стране активно реформируют – и постепенно все будут уходить на пенсию в 65-летнем возрасте.

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Почти в любом случае пожилой человек, проживающий в Финляндии, гарантированно получит от государства минимальный доход (без вычета налогов – Ред.) – 1158 евро (женатые), 1300 евро (одинокие).

Страна предлагает несколько видов пенсий – по возрасту, досрочную, по безработице, по нетрудоспособности, за неполную занятость. Конечно, все выбрать не удастся.

В основном граждане ориентируются на пенсии по возрасту. Их разделяют на две группы: первая – трудовая, вторая – народная и гарантированная.

Трудовая – это всем знакомая пенсия, которая зависит от трудового стажа и зарплаты. Шансы ее получить имеет житель любого государства (Украины, Польши, Папуа-Новой Гвинеи и тому подобное, – Ред.), который достиг 64 лет (женщины – 63, – Ред.) Выполнить нужно только одно условие – легально работать в течение определенного времени в Финляндии.

Впоследствии, если работник достигнет пенсионного возраста, ему начислят трудовую пенсию в Финляндии. Кроме того, страна имеет договоренности с Испанией, Португалией и Францией, по которой первые три года эти выплаты не облагаются налогами.

Если "трудовые" выплаты не достигают минимального дохода – на помощь приходит народная пенсия. Полная ее стоимость – 629 евро (одинокие), 557 евро (женатые). Получать можно с 65 лет (отдельные случаи – 63, но тогда месячные выплаты будут на 0,4% меньше. А если работать и до 68 – ежемесячно сумма будет на 0,6% больше).

Получить ее уже труднее. Ведь до начисления нужно проживать в стране в течение трех лет (жители не ЕС – до пяти) в возрасте от 16 до 65. Также народную не будут платить за рубежом. Но и налогами эту пенсию не обложат.

Однако выплаты уменьшаются в зависимости от размера трудового стажа, количества прожитых лет в стране, помощи и тому подобное.

Минимума до сих пор нет? Тогда пенсионерам дают гарантированную пенсию. Это – около 760 евро в месяц, которые опять-таки уменьшаются от размера предыдущих выплат.

Получают ее люди, которые прожили три года в стране и которым исполнилось 65 лет. И, если лицо вышла досрочно на пенсию (63 года, – Ред.) гарантированную абсолютно не начислять.

Кроме того, Финляндия предлагает множество разнообразных других пенсий и пособий, где каждая имеет свои нюансы. Например, финны могут претендовать на пособие на жилье, надбавку на ребенка, семейную пенсию, надбавку по уходу за пенсионером, фронтовую надбавку, дополнительную фронтовую надбавку, различные скидки на проезд, медицину и тому подобное.

В среднем финские дедушки и бабушки, по разным данным, получают 1500-1600 евро пенсии.

Норвегия

По состоянию на сегодняшний день в Норвегии реформируют пенсионную систему. Новая, которую ввели в 2011 году, охватывает людей, что родились от 1963 года. Лица, рожденные до 1954, остались в старой системе. А люди с 1954 по 1962 находятся в смешанной.

Выйти на пенсию можно с 62 лет – хотя обычно на отдых уходят в 67. Также норвежцев поощряют работать и дальше – до 75 лет. Тогда пенсия будет больше.

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Каждый пенсионер Норвегии может получать различные виды пенсии – страховую, накопительную, по коллективному договору и в частных пенсионных фондах.

Страховая пенсия позволяет гарантированно получать минимальные выплаты – она состоит из базовой пенсии и специальной надбавки.

Базовую сумму назначают без учета прежних доходов или платежей. Нужно всего-лишь отбыть в стране 3-летний страховой период (не выезжать оттуда, – Ред.) в возрасте 16-66 лет. Но, чтобы получить ее полностью, нужны 40 лет страхового стажа.

Базовую пенсию начисляют по так называемой сумме национального страхования G. В 2017-м она составляет 93 634 кроны в год (9873 евро, – Ред.) То есть: G = 93 634 кроны.

Так, пенсионер с 40-летним стажем получит свой 1G на год. Его размер специальной надбавки, за лучших условий (зависит от трудового стажа, – Ред.), составит 100% от G. Если меньше "заработанных" лет – становится все меньше.

Сумма выплат будет меняться также в зависимости от других доходов и семейного положения. Хотя есть случаи, когда можно рассчитывать на неплохие надбавки.

В частности, если пенсионер с минимальной пенсией удерживает старше 60 лет партнера, ему начислять еще и дополнительную надбавку. Поэтому, их общая минимальная пенсия составит 170% от G вместе с дополнительными 100% от 2G. Таких вариантов много.

Накопительную пенсию формируют, чтобы иметь больше денег на старости. Ее получают с помощью страховых отчислений и дохода от их инвестирования.

Эту пенсию разделяют на несколько видов, которые немного отличаются между собой.

Пенсия с установленными пенсионными взносами работник ежегодно отчисляет проценты с зарплаты (минимум – 2%, может быть и 7% – зависит от дохода). Впоследствии инвестируют средства в определенные проекты. Человек сам может решить, куда их вложить. Но должен понимать – есть риск потерять средства, потому что проекты могут "прогореть". Выплаты этой пенсии происходят с 62 лет или же позже.

Условно накопительная гарантирует, что в случае полного страхового стажа (30 лет) работнику предоставят 66% заработной платы, которую он получал перед выходом на пенсию. Однако получать ее вместе со страховой пенсией – не получится (будет больше денег, чем зарабатывал, – Ред.). Обычно, эту пенсию получают уже с 67 лет.

Чем-то средним между обоими вариантами есть пенсия-гибрид, где работодатель платит фиксированный процент с зарплаты на счета пенсионных отложений, а рабочему не нужно переживать о вероятных потерях от инвестиционных пенсионных вложений. Только надо дожить до пенсионного возраста.

Определенная группа норвежских работников может претендовать на дополнительную пенсию AFP, если она учтена в коллективный договор на предприятии. AFP помогает быстрее выйти на пенсию – в 62 года. Кроме того, она не может быть больше 70% от доходов человека.

Если доходы на пенсии будут не такими большими, как ожидалось, то всегда можно пойти на добровольное пенсионное страхование. Один из таких договоров называется IPS.

По условиям соглашения, пенсионер может отложить до 15 тысяч крон (1582 евро, – Ред.) в год и получит льготы налога на прибыль в размере 28% от заложенной суммы. Также предлагают один из двух типов сбережений: с гарантированным процентом или же с инвестициями.

Выплаты будут происходить по достижении пенсионного возраста (не ранее 62 лет – Ред.) И приостановить их человек сможет только после 77.

Известно, что можно укладывать и короткие договора. Но тогда годовая сумма пенсионных выплат должна быть не меньше 20% от G.

В такой совокупности защита дает норвежцам среднюю пенсию на уровне 1320 евро в месяц.

Нидерланды

Пенсионный возраст в Нидерландах сейчас реформируют: до 2018 года его поднимают с 65 до 66, а уже в 2021 году он достигнет 67 лет. Затем, с 2022 года, его привяжут к продолжительности жизни.

Пенсию в Нидерландах выплачивают по трем направлениям: общее пенсионное страхование (AOW), профессиональное пенсионное страхование и собственные накопления.

Получать пенсию в Нидерландах может любой человек, который хотя бы какое-то время легально работал и проживал в Нидерландах. Однако сумма, разумеется, будет зависеть от количества трудовых лет и зарплаты.

Право на полную базовую пенсию AOW можно заработать только постоянно прожив/проработав в стране на протяжении 50 лет. Каждый год легального проживания или работы в стране, дает человеку 2% будущей пенсии. Соответственно – до 50 лет удастся заработать на полный уровень.

Но есть момент: за каждый год работы за границей заработанные проценты будут уменьшаться (2% – за 12 месяцев, – Ред.) Но их можно выкупить – до 10 лет.

Сумма пенсии будет зависеть от количества лет, в течение которых человек был застрахован. На выплаты будет влиять и семейное положение человека.

На самом деле здесь есть множество нюансов. Но основные правила таковы:

• Пенсионер, который живет один, будет иметь пенсию AOW, которая базируется на около 70% чистой минимальной зарплаты – 1551 евро (в зависимости от налогового кредита. Есть – 1098 евро. Нет – 882 евро);

• Человек, который замужем или живет с кем-то, претендует на 50% минимальной зарплаты (в зависимости от налогового кредита. Есть – 757 евро. Нет – 608 евро);

• Если у человека есть партнер, который достиг пенсионного возраста, вы вместе получите 100% минимальной зарплаты (в зависимости от налогового кредита. Есть – 757 евро. Нет – 608 евро).

Кроме того, каждый пенсионер, в зависимости от ситуации, получит помощь на отдых. Она составляет от 50 до 100 евро в месяц и выплачивается единовременно в мае.

Около 90% работодателей предлагают страховку на дополнительную пенсию. В таком случае, в зависимости от пенсионной схемы, работник и работодатель уплачивают соответствующие взносы в нишевых пенсионных фондов. Они же, впоследствии, будут платить дополнительные деньги.

Третий вариант – собственные сбережения. Или же можно оплачивать взносы до частных пенсионных фондов.

В том случае, если пенсия AOW является маленькой и нет других источников дохода, гражданин получает дополнительную плату AIO, которая преимущественно поднимает доход человека до минимального уровня.

Для этого нужно проживать в Нидерландах, иметь доход ниже минимального, т. е. (по состоянию на 1 января 2017 года – 1551 евро). Сумма также будет зависеть от ситуации в семье: одинокие – 1108 евро, с партнером – 1514 евро.

Однако, если совокупный доход партнера и партнерши превышает 1439 евро – доплаты не будет.

Получить пенсию голландцы могут и за рубежом – Нидерланды имеют соглашения о соцзащите с 36 странами.

Точных данных о средней пенсии в Голландии найти не удалось.

Дания

Чтобы получать государственную пенсию в Дании, нужно достичь 65 лет. Одновременно с 2019 до 2022 года пенсионный возраст постепенно поднимут до 67.

Как правило, для получения государственной пенсии в Дании нужно выполнить три условия:

• Быть гражданином Дании

• Постоянно проживать в стране

• Прожить в стране минимум три года с 15-летнего возраста до достижения пенсии

Конечно, есть определенные нюансы. Так, граждане стран ЕС и Швейцарии, которые имеют минимум три года трудового стажа, из которого год получили в Дании, тоже могут рассчитывать на пенсию. И, чем больше стаж – тем больше пенсия.

В общем, в Дании можно выделить три основных вида пенсий – государственная, ATP и индивидуальная.

Государственную пенсию получают, когда достигают пенсионного возраста. Она состоит из двух частей – базовой суммы и пенсионных доплат.

Первая сумма – стабильная (6160 крон (827 евро) до налогов – Ред.) Вторая (6500 крон (873 евро) до налогов – Ред.) – зависит от семейного положения, других доходов (если доход будет свыше 310 тысяч крон (41 656 евро) в год – пенсионные доплаты уменьшают). Кстати, базовый доход могут и забрать, если годовой доход лица будет более 546 тысяч крон (73 368 евро). Сюда входят также различные пособия на аренду жилья, отопление и тому подобное.

Чтобы получить полную государственную пенсию, нужно прожить 40 лет в Дании в период с 15 до 65. Если меньше – меньше денег. И они облагаются налогом.

В общем, если доход пенсионера особенно высок – он может отсрочить свою пенсию. За это будут соответствующие доплаты.

Пенсия ATP гарантирует пенсионеру дополнительные деньги к государственной пенсии. Взносы являются обязательными для всех работников в возрасте от 15 до 65 лет, которые работают более девяти часов в неделю. Взносы платит работодатель (2/3), так и рабочий (1/3) – на год для штатного сотрудника это получается 3408 крон (458 евро) (данные за 2016 год, – Ред.).

Как и в других странах, здесь есть профессиональные пенсии, где охвачено около 90% рабочей силы, здесь есть соответствующие профессиональные фонды. А также можно обращаться к частным пенсионным фондам.

Средняя пенсия в Дании составляет около 2400 евро.

Информация о пенсионных системах взяты в соответствующих материалах относительно прав на социальное обеспечение в странах Европы, созданная Европейской комиссией.