ЕС усиливает газовое законодательство, но без блока "Северного потока-2"

Мария Князева, Брюссель – для РИА Новости Украина

Речь идет о поправках к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. Об этом в среду сообщила Еврокомиссия.

К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

К примеру, планируемый "Северный поток-2" по нынешнему законодательству ЕС под действие этих норм не попадает, что не устраивает Еврокомиссию.

Новое законодательство, если вступит в силу, будет применяться к тем частям трансграничных газопроводов, которые находятся на территории Евросоюза. Однако это может привести к тому, что на разных концах газопровода могут применяться разные законодательные нормы. Для решения подобных проблем Еврокомиссия предлагает ведение международных переговоров.

Еврокомиссия объясняет, что на практике изменения, если вступят в силу, повлияют на работу только морских участков газопроводов. Речь идет, в частности, о трубах, идущих в Евросоюз из Норвегии, Алжира, Ливии, Туниса, Марокко и России. Поправки также могут оказать влияние на трубопроводы, соединяющие Великобританию со странами ЕС — но после Brexit.

Еще не все

Предложенные поправки еще должны обсудить и согласовать Совет стран ЕС и Европарламент, прежде чем они смогут вступить в силу.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович надеется, что они будут одобрены в 2018 году.

Источник, знакомый с вопросом, ранее рассказал РИА Новости, что обновленное законодательство заработает с момента его принятия и что это может быть задолго до конца 2018 года.

Еврокомиссия уже получила заверения от Совета ЕС и Европарламента в том, что эти институты готовы пойти по ускоренному пути при рассмотрении поправок, сказал Шефчович.

Читайте также: О чем пишут в мире: жизнь убийцы из Гамбурга, угрозы Еврокомиссии Польше

Все равны

Еврокомиссия хочет, чтобы поправки применялись ко всем газопроводам — то есть и к уже действующим, и к будущим. Следовательно, под их действие попадут как нынешний "Северный поток", так и будущий "Северный поток-2", который планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Однако Еврокомиссия хочет разрешить государствам Евросоюза делать исключения из закона для действующих газопроводов, но только если такие поблажки не нанесут ущерба конкуренции на рынке Евросоюза или безопасности газоснабжения в ЕС.

Для существующих газопроводов, которые пересекают несколько стран Евросоюза, принимать решения об исключениях будет первая страна ЕС, в которую входит газопровод. Для уже работающего "Северного потока" — это Германия.

"Северный поток-2"

Этот проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Еврокомиссия, разъясняя в среду свои предложения, не обошла вниманием "Северный поток-2". Она напомнила, что не считает необходимым его создание, так как ждет сокращения потребления "голубого топлива" в Евросоюзе в будущем. Кроме того, Евросоюз будет продолжать поддерживать сохранение транзита российского газа в ЕС через Украину, в очередной раз заявила ЕК.

Однако предложенные ею поправки к законодательству ЕС по газу не направлены на то, чтобы препятствовать строительству "Северного потока-2". Об этом заявила сама ЕК. Кроме того, новые правила, если вступят в силу, "будут применяться к "Северному потоку-2" так же, как и ко всем другим проектам", заверяет ЕК.

По мнению официального представителя Nord Stream 2 AG ("дочка" "Газпрома", реализует "Северный поток-2") в ЕС Себастьяна Сасса, ускоренный процесс принятия поправок к закону, без должного осмысления, может в конечном итоге нанести ущерб столь необходимым инвестициям в энергетическую инфраструктуру. Кроме того, это добавит "лишней неопределенности" там, где существует хорошо функционирующая нормативно-правовая база.

Nord Stream 2 AG проанализирует содержание поправок и будет пристально следить за будущими обсуждениями в Европарламенте и Совете ЕС.

"Энергетическая безопасность ЕС зависит от наличия доступных, существенных и диверсифицированных мощностей по импорту (газа), которые, в свою очередь, основываются на стабильной и предсказуемой нормативно-правовой базе. Любые изменения в этом успешном регулировании необходимо тщательно проанализировать", — заявил Сасс.