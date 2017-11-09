В Польше действует закон о реституции - Израиль недоволен

РИА Новости Украина

Израиль потребовал у польских властей внести поправки в закон о реституции имущества, национализированного после 1945 года во времена Польской Народной Республики. Речь идет о декрете Берута.

Согласно документу, опубликованному польскими властями, только граждане Польши могут потребовать возвращения имущества своих предков, захваченного нацистами. Речь идет, прежде всего, о собственности жертв Холокоста, потому что именно их наследники, которые теперь живут за пределами Польши, особенно в Израиле, лишаются возможности потребовать возвращения имущества своих предков.

Закон для Sputnik прокомментировал Томаш Янковский (Tomasz Jankowski), эксперт Европейского Центра геополитических исследований.

Каковы шансы на внесение изменений в этот законопроект?

— Правительство "Права и справедливости" (PIS) попало в ловушку, которую само же и расставило. Уже очень долго, в принципе, более десяти лет говорилось об изменениях в законодательстве по вопросам возвращения домов, земель или имений. С другой стороны, в Варшаве есть еще одна проблема. Мы все прекрасно помним и знаем, как выглядела Варшава после подавления Варшавского восстания и немецких бомбардировок. Варшава была практически полностью разрушена. Во времена Польской Народной Республики все эти здания были восстановлены на средства и усилиями польского общества. Это вызывает много споров. Почему Польша и, в частности Варшава, должны выплачивать компенсацию прежним владельцам, если они не вносили никакого вклада в то, чтобы их дом был отстроен заново.

Проблема в том, кто должен это финансировать. Теперь получается, что мы, поляки, взяли на себя ответственность за то, что Варшава после Варшавского восстания была практически уничтожена оккупантами Третьего рейха. Поэтому, если сейчас предпринимаются какие-либо попытки легализовать возвращение земли или домов, неудивительно, что и граждане других национальностей также попытаются получить их.

Если размышлять логически, то, действительно, Израиль и другие страны, граждане которых могут потребовать возвращения своего имущества, правы. Почему только польские граждане имеют на это право? По-моему, никто не должен иметь на это право, потому что ему тогда придется полностью профинансировать или доплатить за то, что все эти здания функционировали в течение 50 лет Народной Польши.

И сейчас действия правительства PiS очень противоречивы. Если говорить о возможности внесения поправок в этот закон, то их должно быть очень много, потому что PiS — это партия, которая в некотором смысле поддерживает интересы Израиля на международной арене. Я помню, несколько лет назад депутаты PIS призвали начать переговоры с Израилем о вступлении Польши в ЕС, что было уже само по себе абсурдно. Так вот, если есть такое давление со стороны Израиля, то правительство может и отступить. Но надо честно сказать, что правительство стало заложником тех идей, которые оно само продвигает.

Закон о реституции касается тоже и немцев. Польша исключила возможность подачи судебных исков бывших граждан Третьего Рейха, которые потеряли свое имущество после войны на так называемых "западных землях" Польши. И как это соотносится с требованиями "Права и справедливости" военных репараций от нынешней Германии?

— Если смотреть на это с точки зрения логики права, это, безусловно, противоречие. Если с одной стороны мы хотим от немцев компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, а с другой стороны — не даём им возможности потребовать компенсацию за переселение, то это как бы противоречие целостности истории. Получается, что Польша не была «получателем» «западных земель» после Второй мировой войны.

То есть, как в случае с Израилем польское правительство своими законодательными актами противоречит само себе. Быть может нынешние власти хотят показать полякам, что они радеют за польский национальный интерес. Но, по моему мнению, всё выглядит совсем наоборот, потому в мире уже на нас смотрят как на несерьёзный народ. Ведь если, с одной стороны, мы хотим гарантировать свои интересы, а с другой стороны, требуем от иных стран таких уступок на международной арене — мы же исключаем граждан других стран из нашего правового поля, значит, мы не можем рассчитывать, что эти государства будут благосклонно смотреть на наши требования.

Я считаю, что такое поведение правительства "Права и справедливости" направлено на то, чтобы показать польскому обществу, что наша страна окружена со всех сторон врагами, и только "Право и справедливость" может защитить наши национальные интересы. Напомню, что это не касается исключительно немцев и россиян, которых особенно очерняет польская власть. Недавно также досталось и Венгрии, то есть традиционным друзьям Польши, когда было сказано, что если венгры не будут покупать американский газ от Польши, а продлят газовый контракт с Россией, то Венгрия таким образом предаст интересы Центральной Европы.

Читайте также: Скандал с Польшей. Порошенко боится задеть "правых" — Бортник

И скоро может оказаться, что мы должны будем закрыть все границы и разорвать дипломатические отношения со всеми соседями Польши.