Al Mada. Украинская проблема: много политики и мало смысла

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В августе 2017 года исполнилось двадцать шесть лет с момента получения независимости Украины от Советского Союза. После того, как стабильность нового российского государства укрепилась в той мере, насколько это было возможно и необходимо для того, чтобы оно оставалось в числе сильных держав, политика руководства сосредоточилась на защите нового "российского очага" от западной экспансии и предотвращении присоединения ряда стран бывшего Советского Союза к Европейскому союзу. Получившие независимость государства либо официально присоединились к ЕС, либо установили с ним стратегические отношения", — пишет Ясин Таха Хафез в статье для Al Mada.

"Все это представляет проблему для России, ключевая задача которой состоит в том, чтобы сохранить как можно больше или, по крайней мере, не дать своим противникам получить преимущества, создающие для нее угрозу. В политике это также дает возможность извлечь пользу и навязать влияние, которое служит, как старым, так и новым интересам. Поскольку Украина граничит с Польшей и находится недалеко от Германии, страх России перед ЕС возрос", – полагает автор публикации.

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"Между Россией и западными странами существуют соглашения и военные договоренности, также как и существуют они между Россией и Европейским союзом, Россией и НАТО. Кроме всего прочего, нелегко противостоять великой ядерной державе, коей является Россия", — напоминает Ясин Таха Хафез.

"В то же время мы должны признать, что наблюдали возрождение российских амбиций, когда страна немедленно приняла меры для того, чтобы предотвратить присоединение Украины к Европейскому союзу… Означают ли опасения России перед продвижением Европейского Союза (а вместе с ним и НАТО) к своим границам, что украинский народ отказывается от своей воли, независимости и современных устремлений при том, что Украина – независимое и свободное государство, имеющее право заключать политические и неполитические соглашения?", — задается вопросом автор статьи.

"Мы не должны забывать о том влиянии, которое имел Советский Союз на государства-члены советского лагеря в условиях, когда он граничил с процветающей Европой. Они подчинялись квазитоталитарным властям, чьи жесткие законы контрастировали с соблазнами западного образа жизни. В средствах массовой информации и пропаганде отсутствовали положительные стороны", – говорится в публикации.

"Разве независимое европейское государство, коим является сегодня Украина, не имеет право быть европейским и пойти на ряд реформ в общественной жизни? Ведь мы знаем о мечте многих советских граждан о прекрасной жизни, о которой они слышали из западных СМИ. Они читали о свободной жизни, в которой гарантировались свобода мысли, убеждений, свободный выезд из страны и, возможно, богатство или по крайней мере благополучие вместо строгой экономии, запретов и жесткого контроля", — пишет Ясин Таха Хафез.

"Широким слоям украинского населения не хватает доступа к доллару, который бы позволил им наслаждаться новой свободой. Однако национальная независимость остается альтернативой и источником счастья, право на которое мы не можем отнять у народов. Это право, предоставляемое в рамках сегодняшней международной действительности. Мы, в логике современной эпохи, не можем запретить народу объявить о собственной независимости и предотвратить ее международное признание", — продолжает автор статьи.

"У народов есть собственные устремления, которые могут согласовываться с интересами одних стран и противоречить интересам других. В создавшейся ситуации отсутствовали рациональное взаимодействие и взаимопонимание, которые могли бы разрешить разногласия между Россией и другими странами", — говорится в публикации.

"С другой стороны, нет никакой возможности, которая бы могла вернуть современную Украину в Советский Союз, поскольку ее народ провозгласил независимость в 1991 году. С того времени выросло новое поколение, которое уважает западные демократические ценности, пользуется правами и свободами и имеет рыночную экономику. Трансформация уже произошла, и нет смысла сдерживать ее или пытаться повернуть время вспять", — пишет Ясин Таха Хафез.

"Поэтому мы наблюдаем ситуацию конфликта между правом России защищать себя от продвижения НАТО к ее границам и правом Украины быть независимым государством, руководствоваться своими устремлениями и идти на сближение с Европой в качестве одного из европейских государств. Как следствие, вспыхнул кризис не только между двумя государствами, но и между Западом во главе с Соединенными Штатами и Востоком, представленным Россией, наследницей Советского Союза", — продолжает автор статьи.

"Можно ли разрешить противоречие между украинскими устремлениями и российскими потребностями? Можно ли поддерживать хорошие отношения между российским и украинским народами и обеспечить общественный мир внутри Украины? Можно ли найти решение для обеспечения целостности российского государства и при всем этом сохранить независимость Украины, уважать ее стремления к новой жизни, в том числе посредством вступления в Европейский союз?", — говорится в публикации.

"Вся эта ситуация, на мой взгляд, выходит за рамки стремления России защитить свои границы. Все произошло тогда, когда Украина заявила о своем желании вступить в Европейский союз спустя более десяти лет после обретения независимости. Все это выглядит странно после теорий гуманизма, свободы народов и уважения воли масс. Неужели таким образом вся общая история и национальные чувства будут уничтожены, чтобы создать социалистическую страну, в которой советский народ платил бы деньгами и кровью за конфликт между российской властью и алчностью Запада?", — пишет Ясин Таха Хафез.

"К сожалению, это происходит между двумя народами в истории которых было место успехам, жертвам и человеческой борьбе. К сожалению, мирная Украина на своем примере продемонстрировала тяжелое положение стран, которые хотят свободы, но вынуждены платить за столкновение стратегических интересов других государств, которое мы наблюдаем между НАТО с Европейским союзом и Россией, наследницей славы Советского Союза. При этом значительная часть украинской территории рассматривается в качестве буферной зоны", — продолжает автор статьи.

"Я считаю, что нужно уважать чаяния российского и украинского народов и уважать желание Украины быть независимой и свободной и получить признание своей независимости не только со стороны международного сообщества, но и России. Рационализм в политике означает понимание цивилизационных и человеческих отношений, необходимости достижения взаимоприемлемого баланса для обеспечения интересов сторон", — пишет Ясин Таха Хафез.