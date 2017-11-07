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    Преподаватель полицейской академии ФРГ: царит насилие, ненависть, саботаж

    (обновлено: )137
    В ходе двух с половиной годичного обучения будущим полицейским должны быть привиты определенные ценности, чтобы они потом смогли реализовывать правовую государственность на улицах, говорит немецкий преподаватель.
    Полиция, архивное фото
    REUTERS Alex Domanski

    РИА Новости Украина

    В немецкой прессе активно обсуждается аудиозапись с жалобами анонимного преподавателя полицейской академии в Потсдаме, в которой речь идет о невыносимых условиях, царящих в этом учебном заведении. По его словам, там царят "ненависть, саботаж учебного процесса и насилие".

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    Преподаватель объясняет это значительно возросшей долей обучающихся из числа лиц "с миграционным фоном" („Migrationshintergrund“) – этим эвфемизмом в Германии принято обозначать лиц не немецкого происхождения.

    Ситуацию в интервью Sputnik комментирует один из руководителей Германского профсоюза полицейских.

    Преподаватель жалуется на аудиозаписи на невыносимые условия в Берлинской полицейской академии в районе Шпандау. По его словам, в классе, в котором много учеников с т.н. "миграционным фоном", наблюдается ненависть, отказ учиться и насилие. Беньямин Йендро (Benjamin Jendro) из профсоюза полицейских считает эти заявления тревожными.

    В адрес немецких учащихся  раздавались "угрозы побоев", утверждает преподаватель и признается, что он и сам "действительно боится".

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    "Это будет второсортная полиция, которая будет коррумпированной", считает он. "Это будут не коллеги, а враги. Враги в наших рядах".

    "Сомнений в аутентичности этой записи у нас нет", — говорит представитель профсоюза полицейских Йендро. "Нужно просто посмотреть, насколько эти субъективные  высказывания соответствуют действительности".

    Тем не менее, высказывания, по его словам, вызывают большую тревогу. Профсоюз не разговаривал лично с преподавателем, однако подобные высказывания поступают в профсоюз из академии на протяжении последних примерно полутора лет.

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    Нужно проверить эти обвинения, говорит Йендро: "Если у нас действительно есть проблема с учениками, имеющими "миграционный фон", тогда этой проблемой нужно обязательно заняться. Нужно посмотреть, правильными ли являются структуры в полицейской академии, чтобы обеспечить надлежащее обучение полицейских. Если эти факты не соответствуют действительности, то тогда это тоже вызывает тревогу, поскольку тогда у нас большая проблема с преподавателями".

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    Однако, представитель профсоюза видит и структурные недостатки в бывшей земельной полицейской школе. Переименованием в полицейскую академию изменилось не только название, но и концепция обучения и структура, говорит Йендро: "Она развивается больше в сторону профессионального училища, где людей не особо водят за ручку, а больше предоставляют их самим себе. Но быть полицейским – это профессия, отличная от профессии столяра или парикмахера, например. В ходе двух с половиной годичного обучения будущим полицейским должны быть привиты определенные ценности, чтобы они потом смогли реализовывать правовую государственность на улицах. Тем важнее и более тесный контакт. А эти структурные реформы несколько противоречат такому развитию".

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    Пусть нынешнее поколение и отличается от поколения двадцатилетней давности, но сегодня обучается больше людей, чем пять лет назад. Взять 100 или 600 лучших – есть разница в качестве обучения, считает Йендро. И это, по его словам, касается не только учащихся с миграционным фоном, а вообще всех.

    Доля мигрантов среди обучаемых уже несколько лет постоянно держится на уровне в 35%, но они не выделяются на фоне людей без миграционного фона, говорит он.

    "Качество абитуриентов необязательно можно улучшить, но можно посмотреть, чтобы в академии была структура, где можно разглядеть в людях лучшие качества и развить их. То есть это не только общественная, но и структурная проблема", считает преподаватель.

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