Преподаватель полицейской академии ФРГ: царит насилие, ненависть, саботаж

РИА Новости Украина

В немецкой прессе активно обсуждается аудиозапись с жалобами анонимного преподавателя полицейской академии в Потсдаме, в которой речь идет о невыносимых условиях, царящих в этом учебном заведении. По его словам, там царят "ненависть, саботаж учебного процесса и насилие".

Преподаватель объясняет это значительно возросшей долей обучающихся из числа лиц "с миграционным фоном" („Migrationshintergrund“) – этим эвфемизмом в Германии принято обозначать лиц не немецкого происхождения.

Ситуацию в интервью Sputnik комментирует один из руководителей Германского профсоюза полицейских.

Преподаватель жалуется на аудиозаписи на невыносимые условия в Берлинской полицейской академии в районе Шпандау. По его словам, в классе, в котором много учеников с т.н. "миграционным фоном", наблюдается ненависть, отказ учиться и насилие. Беньямин Йендро (Benjamin Jendro) из профсоюза полицейских считает эти заявления тревожными.

В адрес немецких учащихся раздавались "угрозы побоев", утверждает преподаватель и признается, что он и сам "действительно боится".

"Это будет второсортная полиция, которая будет коррумпированной", считает он. "Это будут не коллеги, а враги. Враги в наших рядах".

"Сомнений в аутентичности этой записи у нас нет", — говорит представитель профсоюза полицейских Йендро. "Нужно просто посмотреть, насколько эти субъективные высказывания соответствуют действительности".

Тем не менее, высказывания, по его словам, вызывают большую тревогу. Профсоюз не разговаривал лично с преподавателем, однако подобные высказывания поступают в профсоюз из академии на протяжении последних примерно полутора лет.

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Нужно проверить эти обвинения, говорит Йендро: "Если у нас действительно есть проблема с учениками, имеющими "миграционный фон", тогда этой проблемой нужно обязательно заняться. Нужно посмотреть, правильными ли являются структуры в полицейской академии, чтобы обеспечить надлежащее обучение полицейских. Если эти факты не соответствуют действительности, то тогда это тоже вызывает тревогу, поскольку тогда у нас большая проблема с преподавателями".

Однако, представитель профсоюза видит и структурные недостатки в бывшей земельной полицейской школе. Переименованием в полицейскую академию изменилось не только название, но и концепция обучения и структура, говорит Йендро: "Она развивается больше в сторону профессионального училища, где людей не особо водят за ручку, а больше предоставляют их самим себе. Но быть полицейским – это профессия, отличная от профессии столяра или парикмахера, например. В ходе двух с половиной годичного обучения будущим полицейским должны быть привиты определенные ценности, чтобы они потом смогли реализовывать правовую государственность на улицах. Тем важнее и более тесный контакт. А эти структурные реформы несколько противоречат такому развитию".

Пусть нынешнее поколение и отличается от поколения двадцатилетней давности, но сегодня обучается больше людей, чем пять лет назад. Взять 100 или 600 лучших – есть разница в качестве обучения, считает Йендро. И это, по его словам, касается не только учащихся с миграционным фоном, а вообще всех.

Доля мигрантов среди обучаемых уже несколько лет постоянно держится на уровне в 35%, но они не выделяются на фоне людей без миграционного фона, говорит он.

"Качество абитуриентов необязательно можно улучшить, но можно посмотреть, чтобы в академии была структура, где можно разглядеть в людях лучшие качества и развить их. То есть это не только общественная, но и структурная проблема", считает преподаватель.