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    Зарубежье

    В Германии раздали призы за фейковые новости и теории

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    Раз в году в Берлине на церемонии вручения премии "Золотая шапочка из фольги" выбирают самые одиозные теории. На этот раз в центре внимания были: единороги, интернет-разводы по выманиванию денег и партия "Альтернатива для Германии".
    Церемония вручения премии Золотая шапочка из фольги в Берлине
    Sputnik Deutschland

    Марсель Йоппа и Илона Пфеффер – Sputnik, для РИА Новости Украина

    В Берлине прошло награждение авторов распространяемых в сети наиболее "выдающихся" теорий заговоров. Среди них – ведущий политик партии Альтернатива для Германии Беатрикс фон Шторх, утверждающая, что канцлер Меркель намерена эмигрировать в Чили, автор проекта искусственного вызова природных катастроф, блогер, "доказывающий", что Земля плоская, что Солнце расположено в 6000 километрах от Земли, а все съемки из космоса на самом деле делаются в специальных бассейнах.

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    Sputnik присутствовал на церемонии награждения и рассказывает о некоторых наиболее интересных "проектах". 

    Социальные СМИ – это место высокой концентрации "альтернативных фактов" и теорий заговора. Раз в году в Берлине на церемонии вручения премии "Золотая шапочка из фольги"  выбирают самые одиозные теории. На этот раз в центре внимания оказались: единороги, интернет-разводы по выманиванию денег и партия "Альтернатива для Германии". Более серьезные случаи – "альтернативная терапия раковых заболеваний" и убежденные противники прививок.

    Что общего у журналиста Мартина Лежена (Martin Lejeune), противника прививок Михаэля Ляйтнера (Michael Leitner) и политика партии "Альтернатива для Германии Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storch)? Все они – лауреаты премии "Золотая шапочка из фольги 2017" (der Goldene Aluhut), и все трое постоянно распространяют – в первую очередь онлайн – спорные тезисы и точки зрения. Само по себе это не обязательно означает что-то плохое:  в конце концов, в сети тоже действует свобода слова. Но некоторые теории не просто поляризуют общественное мнение – они ложны с научной точки зрения и даже опасны для жизни.

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    Церемония прошла в берлинском клубе "Хайматхафен" (Heimathafen). Премии были распределены на основании голосования среди пользователей  платформы "Золотая шапочка из фольги", то есть самих пользователей социальных СМИ. Первой в это вечер получила премию баварская эзотерическая интернет-площадка OZ Orgonite, торгующая "энергетическими кристаллами" – по большей части изготовленными из синтетической смолы, металлолома и разноцветных камешков, которые  якобы  превращают негативные вибрации в позитивную энергию. Помимо прочего, в ассортименте OZ Orgonite имеется так называемая "колонна Акаши" по цене 4450 евро.

    В номинации "Политика" на первое место вырвалась Беатрикс  фон Шторх. Тому есть сразу несколько причин: зампредседателя фракции АдГ в бундестаге заявляла, что ЕС планирует ввести сексуальное просвещение уже в начальной школе. Кроме того, фон Шторх распространяет информацию о том, что ЕС якобы требует "приборы для мастурбации для детей от 0 до 4 лет". Столь же уверена фон Шторх и в том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода в отставку эмигрирует в Чили. Доказательств  всех этих утверждений  она не представила, что и принесло ей премию  "Золотую шапочку из фольги 2017".

    Sputnik Deutschland
    Церемония вручения премии "Золотая шапочка из фольги" в Берлине
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    В рубрике "СМИ и блоги" победил журналист Мартин Лежен – единственный из всех лауреатов, кто лично присутствовал на мероприятии. Активист из Ганновера ранее писал для многочисленных немецких СМИ, но на данный момент привлекает внимание исключительно своими онлайн-публикациями, которые размещает на собственном ресурсе. В этих материалах он  занимается в том чисел и такими проблемами, как  "манипулирование погодой", искусственные землетрясения и секретная мировая элита. Лежен получил премию лично и, по собственному утверждению, считает ее стимулом для проведения новых журналистских расследований. Для него, как он сам сказал, "заговоры – это реальность", которой  он и в будущем хочет уделять внимание. 

    Противник прививок Михаэль Ляйтнер собрал большинство голосов сетевого сообщества в категории "Медицина". Бывший автор фильмов твердо уверен в том, что презерватив не предохраняет от передачи ВИЧ, отрицает существование вируса Эбола, и заявляет, что вирусы свиного гриппа – это выдумки СМИ. Ляйтнер уверяет, что при СПИДе лекарства не помогают, а только целенаправленно и  намеренно убивают людей – с точки зрения медиков, абсолютно бессмысленное и попросту ложное утверждение.

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    Последняя премия была отдана YouTube-каналу Vegan & Lecker ("Веган и гурман")  и его автору (Peter), который принадлежит к числу убежденных сторонников утверждения, что Земля плоская и похожа на диск. Петер уверен, что Солнце находится на расстоянии около 6000 километров от Земли, космические фильмы и снимки NASA сделаны в бассейне на Земле, а гравитация – полная чушь. Достаточная причина для "Золотой шапочки из фольги 2017".

    Церемония была разбавлена докладами о других широко  распространенных теориях заговора. Так, например, один медик предостерегал от обращения к различного рода шарлатанам в случае  раковых заболеваний. Многие альтернативные средства, такие как  вызывающие серьезную критику MMS, не только дороги, но и  вызывают внутренние химические ожоги и могут привести к смерти, предупредил он.

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    Обсуждалась также и тема единорогов, поскольку  в сети имеется множество "сообщений" о случаях встречи с ними и мошеннических предложений по продаже "энергии единорога" в онлайн-магазинах – вплоть до розовых "колбасок из единорога" в супермаркетах. 

    Главный вывод этого вечера: теории заговора играют на страхах людей – именно поэтому в социальных СМИ им уделяется столько внимания. Но клеймить любой труднодоказуемый тезис как "теорию заговора" всё же не следует.

    Тем не менее, лауреаты этого вечера не располагают никакой  логической, медицинской или профессиональной основой (для своих утверждений) и потому по праву победили в голосовании на присуждение "Золотой шапочки из фольги 2017". Это мероприятие, которое юмористическим образом показывает, что критически относиться к иным мнениям совершенно необходимо, а некоторые утверждения в Интернете ничто иное, как чистое самовыражение и вытягивание денег. 

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