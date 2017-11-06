Самый грандиозный скандал в истории искусства Германии

TOBIAS SCHWARZ / AFP

РИА Новости Украина

2 и 3 ноября в Берне и Бонне открылись параллельные выставки работ экспрессионистов и импрессионистов, которые при фашистах были запрещены/украдены/перепроданы/незаконно изъяты. Данные произведения принадлежали коллекционеру Гильдебранду Гурлитту, который при Гитлере занимался закупкой картин. После его смерти коллекцию унаследовал его сын Корнелиус Гурлитт.

Всего в коллекцию входит более 1500 произведений, в том числе ценные работы Сезанна, Мане и пр. На протяжении 60 лет, картины хранились в домах Гурлитта, об их существовании общественность узнала случайно в 2010 году.

СМИ поспешили анонсировать "крупнейший скандал в истории искусства в Германии" и заявили, что, скорее всего "фашистское сокровище" принадлежало еврейским коллекционерам. 1 ноября журналист Морис Филип Рэми представил в Берлине свою новую книгу, посвященную Гурлитту. Он лично знал коллекционера и детально ознакомился с коллекцией и документами. Рэми утверждает, что все произведения (кроме 5 или 6 картин) были приобретены законным образом, а настоящий скандал – это изъятие картин из дома Гурлитта и искажение фактов со стороны правительства и освещение событий со стороны СМИ.

Журналист и писатель Морис Филип Реми обвинил прокуратуру Аугсбурга в смерти коллекционера предметов искусства Корнелиуса Гурлитта после неправомерной конфискации и его публичной травли из-за того, что он обладал, в частности, "перемещенными культурными ценностями", вывезенными нацистами из оккупированных стран. Кроме того, по его словам, в оценке этих картин немало противоречий.

Точно к открытию двойной выставки в Бонне и Берне, посвященной Гурлитту, в ходе которой публике впервые будут представлены экспонаты из его коллекции, писатель Морис Филип Реми опубликовал 700-страничную книгу под названием "Дело Гурлитта – истинная история о крупнейшем скандале в Германии, связанном с искусством".

Слова, подобранные Реми в адрес организаторов выставки, никак нельзя назвать хвалебными. Скорее можно сказать, что журналист, писатель, режиссер-документалист и телепродюсер, занимающийся, главным образом, исследованием времен национал-социализма и известен своими фильмами вроде "Миф Роммеля" (2002) выразил возмущение по поводу действий федеральных властей в "деле Гурлитта". Еще в 2013 году он спродюсировал фильм "Странный господин Гурлитт", за который подвергся жесткой критике.

Но о чем, собственно говоря, идет речь? В начале 2012 года представители прокуратуры Аугсбурга устроили обыск в квартире Корнелиуса Гурлитта в Мюнхене и конфисковали более 1200 предметов искусства, принадлежавших пожилому коллекционеру. В дальнейшем были конфискованы предметы искусства также из его дома в Зальцбурге. В общей сложности Гурлитт лишился 1566 предметов. Власти обосновали свои действия тем, что, предположительно, этот антиквариат стоимостью в несколько миллиардов евро ранее был вывезен нацистами из оккупированных стран. Эти картины Корнелиус Гурлитт унаследовал от отца Хильдебрандта Гурлитта, который в свое время по поручению Гитлера занимался поиском и продажей предметов "дегенеративного искусства". Его сын, который никогда в жизни не работал и жил весьма уединенно, хранил этот антиквариат на протяжении 60 лет, не привлекая к нему никакого внимания общественности.

Однако в итоге эта информация стала достоянием прессы. Как Реми написал в своей книге, журнал Focus в номере от 4 ноября 2013 года обобщенно написал о подозрениях, что коллекция Гурлитта состоит из так называемых "перемещенных культурных ценностей". Через несколько дней последовало уточнение, что речь шла о 970 предметах, из которых 590 являлись "перемещенными". В опубликованном в январе 2016 года докладе рабочей группы, которой было поручено данное расследование, говорилось, однако, о том, что соответствующие подозрения существовали в отношении 117 картин, а еще через полгода эта цифра сократилась до 91. Тем не менее, Реми сомневается и в ее достоверности. По его оценке, "перемещенными" могли бы быть лишь около десятка картин.

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С каких пор картина считается "перемещенной" культурной ценностью? Этим вопросом автор открыл в среду пресс-конференцию, посвященную презентации своей книги. В качестве примера он привел автопортрет Макса Либерманна из коллекции Гурлитта. По его словам, в данном случае очевидно посвящение некоему господину Браунталю – предположительно, Максу Браунталю, еврейскому текстильному фабриканту из Франкфурта. Он в 1929 году бежал во Францию, но после ее оккупации нацистами стал испытывать все большее давление и в итоге был вынужден продать часть своей коллекции.

"Неизвестно, когда и где ее приобрел Гурлитт; возможно, он честно купил, а может быть, он просто воспользовался затруднительным положением жившего в Париже Браунталя. Главным для утверждений, что те или иные предметы являются "перемещенными ценностями", являются конкретные доказательства", — пояснил Реми.

Но если таких доказательств нет, то некорректно говорить о "перемещенных ценностях", а все остальное – не более чем досужие вымыслы. И именно в этом автор книги и обвиняет организаторов двойной выставки.

"Вы не можете ворваться в частную квартиру, забрать оттуда картины и выставить их на всеобщее обозрение. Если вы утверждаете, что это "перемещенные ценности", то должны предъявить конкретные факты. Но если вы при этом копаетесь в каталоге, то теряете контроль над ситуацией. В своем "вестнике" от 27 июня 2017 года Федеральный выставочный зал объявил о скорой выставке, в рамках которой будут представлены около 250 картин, "большинство из которых были насильно конфискованы нацистами у законных владельцев". Иначе говоря, это не что иное, как "перемещенные ценности" либо предметы, происхождение которых неизвестно. Вот это и есть досужие вымыслы! 48 из этих картин, определенно, не являются "перемещенными", в отношении 189 нет подозрений в том, что они являются таковыми, в отношении 50 есть такие подозрения, и у вас есть 1+1 предмет "перемещенных ценностей". Они всего лишь играют на слабости публики к сенсациям. В моем каталоге есть 27 случаев, о которых я могу сказать, что описание не соответствует действительности и просто неверно", — пишет Реми.

Одна из трех наиболее ценных картин из коллекции Гурлитта – небольшая картина маслом Эдуарда Мане под названием "Буря на море" (Marine, temps d‘orage). Согласно каталогу, в ее отношении есть подозрение, что она входит в число "перемещенных ценностей", сказал Реми: "Правда состоит в том, что эта картина была в коллекции Мацукаты. Мацуката был японским промышленником, а японцы во время войны были нашими союзниками, и рабочая группа сама выяснила, что Мацуката продал эту картину в начале 1944 года в Париже. Этот японец продал этого Мане, определенно, без всякого давления извне. У Гурлитта он появился через два месяца. Мы не знаем, купил его Гурлитт непосредственно у Мацукаты или у какого-то французского торговца антиквариатом. Но одно точно исключено: то, что какой-то еврей, у которого вдруг возникли проблемы, в январе или феврале 1944 года купил этого Мане, а потом был ограблен Гурлиттом. Эта картина абсолютно "чиста", но в каталоге указана как предположительная "перемещенная культурная ценность"".

Кроме того, автор сомневается, что выставка в Бонне и Берне призвана способствовать расследованию происхождения предметов из коллекции Гурлитта: "В Бонне можно увидеть лишь 290 из 1566 картин – то есть лишь малую долю от общей коллекции. Организаторы выставок утверждают, что хотят помочь в расследовании. Но зачем мне нужна выставка в Бонне, если у меня есть выход в интернет? И возможные владельцы, живущие где-нибудь в Нью-Йорке, Лондоне или Южной Америке, вполне могут увидеть их там. Предложение показать их в интернете вполне справедливо и правильно, но я исхожу из того, что около 150 картин из коллекции Гурлитта вообще никогда не показывали общественности".

По словам Реми, до сих пор нет полного перечня картин, принадлежавших Гурлитту, и это противоречит обещанию госсекретаря Моники Грюттерс обеспечить полную прозрачность "дела Гурлитта".

Кроме того, автор подробно остановился на судьбе семейства Гурлиттов и на конфискации коллекции. Реми уверен, что конфискация была неправомерной, и органы власти попросту воспользовались немощью пожилого коллекционера. Корнелиус Гурлитт умер еще до окончания расследования в 2014 году в возрасте 82 лет: "Они воспользовались тем, что пожилой человек был психически и физически болен и не мог защищаться, в частности, нанять адвоката. Затем они опубликовали результаты расследования в прессе. Они попросту растоптали презумпцию невиновности. Корнелиус Гурлитт был упомянут в журнале Focus, было опубликовано фото его дома и звонок у его входной двери. А потом начался настоящий "телефонный террор" — они преследовали его, публиковали его фото в интернете и без всяких на то оснований обвиняли в обладании "перемещенными ценностями". Они стигматизировали его отца. Если угодно, они в итоге довели этого человека до смерти. Если бы этого не произошло, то он мог бы пожить подольше. Но никто не нашел в себе смелости сказать: "Черт возьми! Вы зашли слишком далеко"".

По словам автора, нельзя забывать, что Гурлитт стал последним гражданином Германии, официально обязавшимся вернуть "перемещенные ценности": "Мы не должны забывать об этом, видя фотографии госминистра Грюттерс, которая строит из себя просветительницу, заботящеюся о возвращении "перемещенных ценностей". Это не ее коллекция, и это решение приняла не она, а Корнелиус Гурлитт".

Автор напомнил, что депутат Бундестага Ансгар Хефелинг (ХДС) однажды сказал, что 60% всех немецких музеев, предположительно, имеют в своих запасниках "перемещенные культурные ценности".

"Если действовать по методу Гурлитта, то получается, что все предметы из коллекции музеев, происхождение которых неизвестно, являются "перемещенными ценностями"? Но так же нельзя", — сказал Морис Филип Реми.