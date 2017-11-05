Мировые тренды: отставка премьера Ливии, задержания саудовских принцев

РИА Новости Украина

Новый комитет по борьбе с коррупцией, созданный в Саудовской Аравии распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров, а чиновники Белого дома и высокопоставленные лица азиатских стран в последнее время весьма обеспокоены. Что стало причиной этих и многих других мировых событий – в кратком обзоре зарубежных СМИ от РИА Новости Украина

Внезапная отставка

Одной из самой обсуждаемых тем сегодня стала неожиданная отставка премьер-министра Ливана Саада Харири. Объявив об уходе со своего поста, Харири рассказал, что на него готовилось покушение. Издание Time приводит краткую справку о политике: Харири был назначен на свой пост в конце 2016 года и возглавил правительство национального единства, которое хорошо справлялось со своей задачей.

Такой внезапный шаг поверг Ливан в пучину неопределенности на фоне и так напряженной региональной ситуации, считает газета. В частности, речь идет об отношениях Саудовской Аравии и Ирана. Об отставке Харири объявил находясь в Эр-Рияде. В ходе своего выступления он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в арабском мире и заявил, что сейчас в Ливане установился такой же климат, какой был в преддверии убийства его отца — бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири — в 2005 году.

Все равны

Новый комитет по борьбе с коррупцией, созданный в субботу в Саудовской Аравии и возглавляемый наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства. В число попавших в опалу вошли еще десятки бывших министров и известные бизнесмены. Имена задержанных не раскрываются.

На фоне произошедшего газета Financial Times вспомнила о том, что ранее в этом году принц Мухаммед, автор амбициозной программы реформ, пообещал, что все лица, вовлеченные в коррупцию, понесут ответственность "вне зависимости от того, министр это или принц". Издание New York Times среди всех высоких лиц особо выделило миллиардера и принца Аль-Валида ибн Талала, поскольку известия именно о его задержании станут шоком для финансовых центров как в самой Саудовской Аравии, так и по всему миру.

Принц является одним из самых богатых людей планеты, он владеет существенными долями в Citigroup, Twitter, Apple, Motorola и других компаниях. Не обошла газета и личность инициатора реформ наследного принца Мухаммеда, который в свои 32 года стал главным голосом саудовских политических курсов. Такое положение вызвало недовольство в королевской семье, посчитавшей, что он сосредоточил в своих руках слишком много власти.

Перепалка на высоком уровне

В субботу в СМИ появились сообщения о подготовке к изданию книги американского историка Марка Апгроува "Последние республиканцы". Экс-президент США Джордж Буш-старший высказал свое мнение о нынешнем американском лидере Дональде Трампе на страницах новой книги, посвященной Бушу-старшему и Бушу-младшему. "Он мне не нравится", — честно признался он.

"Я не знаю многого о нем, но знаю, что он хвастун. Я не слишком в восторге от того, что он лидер", — приводит слова Буша издание Hill, которому среди прочих, удалось взглянуть на книгу до ее официального выхода 14 ноября. Похожего мнения придерживается и Буш-младший, заявивший, что в ходе выборов он предпочел не голосовать ни за кого из представленных кандидатов. "Этот парень не знает, что значит быть президентом", — так он оценил Трампа еще во время его борьбы за то, чтобы стать кандидатом от своей партии.

В этой борьбе он обошел и члена семьи бывших президентов Джеба Буша. Реакция Белого дома на комментарии Бушей не заставила себя ждать. "Если один кандидат в президенты может разрушить политическую партию, это говорит о том наследии, которое на самом деле оставили после себя два предыдущих президента, представлявших ее", — говорится в заявлении.

Страхи и опасения

Президент США Дональд Трамп, тем временем, отправился в турне по странам Азии. Чиновники Белого дома и высокопоставленные лица в азиатских странах опасаются, что КНДР может использовать этот момент и пойти на провокацию, пишет издание Politico. Предполагается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предпримет еще один пуск баллистической ракеты или ядерное испытание во время визита Трампа в Японию и Южную Корею, а американский президент, в свою очередь, ответит эскалацией.

Предыдущие ракетные испытания Трамп воспринимал с нарастающим раздражением, отмечает газета. Несмотря на это, на борту своего самолета по пути в Японию Трамп высказался о КНДР весьма лаконично: "Это большая проблема для нашей страны и всего мира, и мы хотим разрешить ее". А приземлившись в Токио, Трамп в ходе своего выступления вообще не стал упоминать о Северной Корее.

Всего три дня назад национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что Пхеньян может осуществить новые ядерные и ракетные испытания. Сотрудники службы заметили "активное движение" автомобилей рядом с ракетным исследовательским центром в северокорейской столице.