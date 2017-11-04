Atlantic Council: как нам положить конец войне на востоке Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В последнее время главными темами американских дебатов о России были дезинформация, пропаганда и вмешательство Москвы в наши выборы, однако кризис на Востоке Украины не менее важен, — пишет в статье для Atlantic Council старший научный сотрудник Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Атлантическом совете Александр Вершбоу. "Сейчас на кону стоит не только сохранение Украины как независимого демократического государства, но и будущее международного порядка, основанного на диктатуре закона", — полагает эксперт.

"Именно поэтому тот факт, что, несмотря на все опасения, президент Дональд Трамп не стал жертвовать Украиной ради перезагрузки отношений с Москвой, а администрация ясно дала понять, что налаживание отношений с Россией невозможно без урегулирования украинского кризиса, является очень хорошей новостью. Чиновники администрации разработали разумную и последовательную стратегию, направленную на выработку дипломатического решения, и назначили опытного дипломата Курта Волкера ответственным за ее реализацию", — продолжает автор статьи.

"Эта стратегия станет успешной только в том случае, если США будут оставаться сильными, сохранят единство со своими союзниками и не станут отказываться от своих принципов. К настоящему моменту Путин уже понял, что санкции не будут сняты просто так, и что единство трансатлантического сообщество не так легко разрушить, как он ожидал. Более того, сейчас ему необходимо принимать во внимание вероятность того, что США могут предоставить Украине дополнительное оборонительное вооружение…", — пишет Вершбоу.

"Таким образом, складывается впечатление, что новая стратегия США начинает работать, и сентябрьское предложение Путина о развертывании миротворческих сил, возможно, указывает на то, что он пытается найти способ уменьшить свои потери. Вполне вероятно, он примет окончательное решение только после президентских выборов 2018 года. И до сих пор неясно, будет ли он готов пойти на полное восстановление украинского суверенитета над Донбассом или попытается заморозить этот конфликт", — продолжает американский эксперт.

"Мандат миротворческой миссии должен предполагать полное выполнение всех условий минского соглашения, а не только обеспечение безопасности наблюдателей ООН, как предлагает Путин. Эти миротворческие силы должны получить полномочия для обеспечения соблюдения условий режима прекращения огня и вывода тяжелого вооружения, для восстановления законности и порядка и для обеспечения безопасности гражданского населения, а также для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. В идеале эти силы должны обеспечить формирование временной гражданской администрации под эгидой ООН, которая поможет восстановить эффективную систему управления, подготовить почву для проведения выборов и ускорить восстановление украинского суверенитета над этими территориями", — полагает Вершбоу.

"Все это невозможно будет сделать, если мы не заставим Путина начать серьезные переговоры. Что касается санкций, крайне важно, чтобы администрация без промедления занялась реализацией нового закона о санкциях, предварительно проведя консультации с нашими европейскими партнерами", — продолжает эксперт.

"Кроме того, в соответствии с этим законом администрация должна в ближайшее время подготовить доклад о российских олигархах, близких к путинскому режиму. Если олигархи, являющиеся опорой путинского режима, увидят, что их доступ к международной финансовой системе и их способность ездить на Запад, оказались под угрозой, они могут усилить давление на Путина и заставить его пойти на сделку по Донбассу", — продолжает автор статьи.

"Администрация также должна выполнить свои обещания о предоставлении Украине оборонительного вооружения. В краткосрочной перспективе украинская армия будет в основном нуждаться в несмертельном военном оборудовании, таком как контрбатарейные радары, дроны-разведчики, бронетранспортеры и системы защищенной связи. Но, если Россия откажется пойти на деэскалацию, вполне возможно, что Украине понадобится смертельные системы, такие как противотанковое оружие…. Фактические поставки этого оружия можно привязать к изменениям ситуации на местах", — пишет Вершбоу.

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"Будет ли этого достаточно, чтобы изменить планы Путина? Нет никаких гарантий, но я считаю, это поможет. Тот факт, что Путин заговорил о вводе миротворцев спустя несколько недель после того, как министр обороны США Джим Мэттис поднял вопрос о предоставлении Украине смертоносного оборонительного вооружения, а Конгресс подавляющим большинством голосов одобрил закон о санкциях, — вовсе не совпадение", — полагает американский эксперт.