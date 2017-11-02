Deutsche Welle: сколько заработали и потеряли украинские олигархи

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В 2017 году 105 самых богатых граждан Украины увеличили свое состояние на 33 процента и сейчас суммарно владеют 26,7 миллиарда долларов, цитирует Deutsche Welle рейтинг, составленный украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital.

"В руках первой четверки самых богатых людей страны — Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Константина Жеваго и Вадима Новинского сконцентрировано почти 11 млрд долларов. Увеличение их состояний связано, в первую очередь, с повышением мировых цен на сталь и руду", — говорится в статье.

"Для групп СКМ, "Интерпайп", Ferrexpo и "Смарт-Холдинг" этот финансовый год окажется более успешным именно благодаря существенному росту цен на металлы, уголь и железную руду. За первые 10 месяцев 2017 года средние цены на экспортируемую с Украины и из России сталь выросли на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а цены на железную руду, соответственно, на 32 процента ", — рассказал DW руководитель подразделения финансового анализа компаний инвестиционной группы ICU Александр Мартыненко.

Сталь побеждает блокаду

"Украинскому олигарху Ринату Ахметову в 2017 году удалось увеличить свое состояние на 68 процентов — до 6,9 миллиарда долларов. Не помешала даже потеря всего бизнеса в неконтролируемой Киевом части Донбасса. Принадлежащая Ахметову финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), в которую входят компании ДТЭК и "Метинвест", утратила контроль над 18 предприятиями и недвижимостью на востоке Украины", — пишет DW.

Но рост цен на сталь и руду был настолько значительным, что перекрыл эти потери, говорится в статье. "В первой половине 2017 года консолидированная выручка "Метинвеста" увеличилась на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,9 миллиарда долларов. Это связано со стабилизацией мировых цен на металлопродукцию, железную руду и уголь", — говорится в сообщении компании "Метинвест".

В пояснении компании Dragon Capital, отправленном в ответ на запрос DW, говорится, что большая часть состояния Ахметова зависит от двух главных активов — "Метинвест" и ДТЭК. За последние 12 месяцев на стоимости этих активов положительно сказалось не только значительное повышение цен на сталь и руду, но и меры по компенсации потерь, вызванных блокадой Донбасса, такие, как расширение производства в Мариуполе и диверсификация поставок угля, отметил глава аналитического департамента Dragon Capital Андрей Беспятов.

"Росту цен на сталь обязан резким повышением уровня доходов и владелец горнорудной компании Ferrexpo, депутат Верховной рады Украины Константин Жеваго. За год его состояние выросло на 209 процентов и сейчас составляет 1,4 миллиарда долларов, что позволило ему подняться в рейтинге сразу на десять позиций и занять третье место в списке богатейших людей Украины", — пишет DW.

За первое полугодие Ferrexpo увеличила прибыль до вычета расходов по выплате налогов на 79,3 процента — до 287 млн долларов, говорится в статье. "Рост состояния Жеваго выглядит закономерным: акции его основного актива — компании Ferrexpo — выросли за год в 3,5 раза. Это связано с ростом цен на руду", — объяснил руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

"Еще один рекорд по увеличению уровня доходов поставил владелец одной из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины "Смарт-холдинг" Вадим Новинский. Состояние олигарха, являющегося также одним из основных акционеров международной вертикально интегрированной горно-металлургической компании "Метинвест", выросло на 113 процентов — до 1,2 миллиарда долларов", — отмечается в публикации.

Банкротство — не повод для потерь

"Среди украинских олигархов, чьи доходы в текущем году снизились, владельцы крупнейшей украинской финансово-промышленной группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В прошлом году их состояния уменьшились соответственно на 11 и 9 процентов", — пишет DW.

"Причиной стало банкротство и национализация "Приватбанка", основателями которого являлись Коломойский и Боголюбов. Но, несмотря на потери, они по-прежнему остаются в первой десятке самых богатых людей Украины. В соответствии с рейтингом журнала "Новое время" и компании Dragon Capital, состояние Игоря Коломойского оценивается в один миллиард долларов, а Геннадия Боголюбова — в 763 млн долларов", — говорится в статье.

"Кто больше пострадал от национализации "Приватбанка" — экс-владельцы или государство — до сих пор не ясно. Национальный банк обвинил акционеров в выводе из банка денег, а также выдаче всех корпоративных кредитов компаниям, связанным с Коломойским. Вопреки обещанию бывших владельцев "Приватбанка" провести реструктуризацию инсайдерских кредитов, этого так и не произошло. В итоге, все расходы по национализации банка, которая обошлась более чем в 150 млрд гривен, легли на плечи налогоплательщиков", — отмечается впубликации.

Стабильная десятка

"Устойчивые позиции в первой десятке богатейших людей Украины занимает и президент страны Петр Порошенко. В 2017 году он опустился в рейтинге на одну строчку, тем не менее, состояние главы государства увеличилось на семь процентов — до 1 миллиарда долларов. В руках владельца международной холдинговой компании Group DF Дмитрия Фирташа сосредоточено 746 млн долларов, состояние владельца агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка оценивается в 693 млн долларов, а замыкают десятку совладельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр-К" и "Новая линия" Галина и Александр Герега (688 млн долларов)", — продолжает DW.

"Некоторым из украинских миллионеров оказывает значительную поддержку государство. В 2017 году состояние владельца "Мироновского хлебопродукта" Юрия Косюка увеличилось на 10 процентов, на сегодняшний день он располагает активами на 693 млн долларов. За первые шесть месяцев текущего года чистая прибыль его компании выросла на 89 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 210 млн долларов", — говорится в статье.

"При этом, согласно данным Государственной фискальной службы, только за первое полугодие 2017 года группа компаний "Мироновский хлебопродукт" (ЧАО "Мироновская птицефабрика", СООО "Старинская птицефабрика", ЧАО "Орель-Лидер" и ГП "Победа новая") получила из государственного бюджета максимальную долю всех дотаций для аграрных предприятий — 42 процента или 809 млн грн", — отмечается в публикации.

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В правительстве это объясняют тем, что "Мироновский хлебопродукт" является одним из крупнейших предприятий на аграрном рынке. "Порядок поддержки аграрного сектора предусматривает помощь не конкретному предпринимателю, а производителю. Кто больше производит, тот получает и больше дотаций", — объясняет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.