Riga.Rosvesty: "Волынь" еще аукнется Украине потерей территорий

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Польская военная драма "Волынь" была снята в 2016 году режиссером Войцехом Смажовским и стала первой картиной, повествующей о т. н. "Волынской резне" — трагедии, которой так стыдятся в Украине, а посольства и украинский МИД требуют запретить показ, где бы то ни было. Фильм был создан по мотивам сборника рассказов Станислава Сроковского "Ненависть" и рассказывает о судьбе молодой польской девушки, ее семье и любимом человеке", — пишет Олег Пономарев для Riga.Rosvesty.

"По словам режиссера Станислава Сроковского, картина хоть и художественная, но основана на реальных исторических фактах и событиях. На площадке, для "чистоты эксперимента" постоянно присутствовал историк", — говорится в статье.

Украинские националисты вырезали даже "своих"

"А теперь давайте вернемся в историю, в 1943 год. "Волынская резня" или как ее называют в Польше — Rzeź wołyńska, было массовым уничтожением Украинской повстанческой армией ОУН(б) (экстремистская, запрещенная в России организация — прим. ред.) этнического польского населения на территории Волыни, которая до сентября 1939 года являлась польской территорией", — продолжает автор публикации.

"Возможно, причиной ненависти двух народов стало и то, что немецкая оккупационная власть всячески способствовала разжиганию этнического конфликта между поляками и украинцами. Вот только в отношении украинцев политика проводилась куда более мягкая: Германия не преследовала украинскую интеллигенцию и духовенство и позволила сформировать украинскую полицию, верой и правдой служившую Вермахту. Вспомните и о том, что большинство охранников в польских концентрационных лагерях также были украинцы", — пишет Олег Пономарев.

"В 1942 году именно ОУН (б) и "породила" Украинскую повстанческую армию во главе со Степаном Бандерой, которые и вырезали с особой жестокостью 179 поляков в селе Паросла Перша. Своего пика жестокость украинских "вояк" достигла летом 1943 г., когда одновременно было атаковано более 150 польских населенных пунктов. УПА не жалела никого: убивали даже своих, украинцев, которые помогали прятать поляков", — продолжает автор статьи.

"Было бы не честно говорить, что поляки не убивали. Отряды, входившие в состав вспомогательной полиции и жандармерии Вермахта и подчинявшиеся немцам, также устраивали зачистки украинских сел", — говорится в публикации.

"В ходе проведенного в Польше исследования "Карта" было установлено, что в результате действий УПА-ОУН(Б) и СБ ОУН(б), в которых принимала участие большая часть местного украинского населения, число погибших на Волыни поляков составило не менее 36,5 тысяч человек, чьи имена и место гибели удалось установить польским историкам. Еще порядка 23 тысячи человек так и остались безымянными жертвами этой нечеловеческой "зачистки". В целом же, кроме Волыни, жертвами украинской армии на других территориях в общей сложности стало 75-100 тысяч человек. При этом "потери" украинской стороны составили около 2-3 тысяч человек", — пишет Олег Пономарев.

Резня, геноцид, скандал, истерика

"22 июля 2016 года Верхняя палата польского Сейма квалифицировала "Волынскую резню" как геноцид польского народа, а украинцы в ответ заявили, что поляки их резали не меньше. Но как видим, 100 тысяч поляков против 3 тысяч украинцев все-таки указывает на особую жестокость именно последних. Теперь же, каждого 11 июля в Польше будет отмечаться День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой", — продолжает автор статьи.

"В результате совершенного во время 1943-1945 годов геноцида были убиты более ста тысяч граждан Второй республики, в основном крестьян. Их точное число до сих пор неизвестно, и многие из них до сих пор не были достойно захоронены", — говорится в тексте документа, утвержденного Сеймом. Депутаты Сейма также отметили, что среди пострадавших, помимо поляков, были евреи, армяне, чехи, представители других нацменьшинств, а также украинцы, которые выступили против ОУН-УПА.

"Данное решение, естественно, вызвало волну протеста в Украине. Вот только осудить принятый Сеймом документ решилось 26 из 450 народных депутатов Верховной рады. Более того, у президента Петра Порошенко хватило разума не поссориться с Польшей и не принимать зеркальные меры. Не желая портить отношения с Варшавой, которая периодически выступает "адвокатом" Украины в ЕС, Порошенко заявил, что он "сожалеет о решении польского Сейма признать геноцидом Волынскую резню и призывает народы к взаимному прощению", — говорится в публикации.

"Самое интересное, что позиция официального Киева самим полякам очень понравилась, и они были почти готовы "простить и забыть". Но, прося одной рукой прощения у Польши, другой Украина начала неистово менять названия городов, проспектов и улиц на столь раздражающие поляков имена Коновальца, Бандеры и прочих "героев" ОУН-УПА", — продолжает Олег Пономарев.

"Мы тоже сожалеем, что вы назвали городские улицы именами людей, ответственных за убийство женщин, детей и мужчин", — жестко ответили пользователи польского сегмента в Facebook.

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"Довольно глупо и уже в который раз в данной ситуации себя выставил и посол Украины в Польше Андрей Дещица. Напомним, что он являлся министром иностранных дел Украины и за похабную песенку про Путина у стен посольства России в Киеве лишился своей высокой должности и был "сослан" в Варшаву. Так вот, по его словам, он очень сожалеет, что часть польских политиков, принимая решение о чествовании жертв Волыни, так и не учла неоднократных обращений и предложений украинской стороны относительно совместной оценки общей трагической истории", — продолжил автор сттьи.

"Жаль, что предпочтение было отдано односторонний политической оценке событий, а не профессиональным международным или хотя бы украинского-польской экспертным исследованиям и соответствующим правовым выводам случившегося", — написал Дещица в своем Facebook.

"Еще глупее себя выставил главный идеолог декоммунизации в Украине и глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. Его ведомство давно и не безосновательно называют в Украине "Институтом национального беспамятства имени Алоиса Альцгеймера" за массу неадекватных решений и полное переписывание истории в угоду национальной украинской идее", — говорится впубликации.

"В годы Второй мировой значительно больше поляков, в том числе с т.н. "кресов" (Восточные кресы — польское название территорий нынешних западной Украины, — прим. ред.) погибли от рук нацистов и коммунистов, но никаких резолюций о признании этих убийств геноцидом польский парламент не рассматривал. Зато обвинения сформулированы против украинского народа. Не потому ли, что большая часть так называемых "кресов" в настоящее время является украинской территорией?", — заявил он.

Весьма неадекватным Вятровича считает эксперт Украинского института анализа и менеджмента Владимир Воля: "Ну, вот скажите, в здравом уме Вятрович? Вместо того, чтобы взять паузу, взвешенно отреагировать, этот главный деятель его "национальной памяти" и до того напряженную ситуацию переводит на другой уровень: обвиняет Польшу, что ей на самом деле нужны территории, а не люди".

Его поддерживает и политолог Константин Бондаренко: "Лучше, чтобы украинские политики вообще не поднимали тему Восточных кресов, потому, что в Польше тоже есть националистические силы, пока маргинальные, которые готовы в отместку нашим радикалам взять эту тему на вооружение и жестко потребовать или возвращения земель или компенсации. Поэтому я считаю, что Украине следует воздержаться от дальнейших споров на эту тему".

Польша вспомнит Украине не только Волынь, а и все "свои земли"

"Подняв же скандал с картиной "Волынь" и упомянув не к месту кресы, Украина даже предвидеть не могла, какими злопамятными могут оказаться поляки. И если скандал с фильмом еще можно как-то "замять" или забыть, то потерянные территории Польша никогда не забудет. Поэтому, все мы становимся свидетелями очередного витка куда более громкого скандала", — пишет Олег Пономарев.

"Самой мощной и подготовленной организацией, выдвигающей претензии на польские территории в Украине, является Польская неправительственная организация "Реституция Кресов". По неофициальным данным она поддерживается польским МИДом и все ее заявления могут быть так или иначе завуалированы под заявления польских властей", — пишет автор статьи.

Напомним, что Восточные кресы (пол. Kresy Wschodnie, от польского слова "кресс" — граница, конец, край. Нем. Kreis — граница, окружность, район — прим. авт.) — польское название территорий нынешних западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав межвоенной Польши (с 1918 по 1939 гг.), говорится в статье.

"Так вот, по словам главы "Реституции Кресов" Конрада Ренкаса, вступление Украины в ЕС может быть омрачено довольно неприятным для официального Киева "сюрпризом". Вспомните т. н. закон о реституции, который начал действовать в Прибалтике в начале 90-х. По закону бывшие владельцы объектов недвижимости, домов, строений, земли могли предоставить документы, подтверждающие их права на объекты реституции и получить их обратно в свою собственность", — продолжает автор публикации.

"Вот вам яркий тому пример. В 1993 году, после вступления Латвии в ЕС, знаменитая латышская и советская актриса Вия Артмане потеряла права на свою квартиру. Долгое время актриса жила на хуторе в 40 км от Риги (в деревянном доме, отремонтированном за деньги России)", — напомнил Олег Пономарев.

"Так вот, по словам Ренкаса, в Польше сегодня насчитывается более 120 тысяч человек, рассчитывающих не только на материальную компенсацию от Украины, но имеющих и имущественные претензии. А если Украина, как она заявляет, собирается соблюдать принципы ЕС в случае вступления в союз, то вернуть придется все, вплоть до территорий", — говорится в статье.

Глава "Реституции Кресов" заранее отметает, что платить Киеву все равно придется: "Польские требования на начальном этапе, это 5 миллиардов долларов. Евросоюз вливает в киевский режим миллиарды евро, а это значит, что этот режим в состоянии погашать давние долги, а не только покупать оружие против собственных граждан".

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"И польские, и украинские политические эксперты уверены, что финансовые претензии поляков к Украине — это всего лишь начало масштабного процесса по переформатированию Запада Украины, тем более за финансовыми претензиями однозначно подтянутся и территориальные, поскольку, как видим, официальная Варшава уже особо не стесняется озвучивать свои планы по возврату исконно польских территорий", — полагает Олег Пономарев.