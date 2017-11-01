Deutsche Welle: откуда растут ноги у доходов украинских политиков

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Свежие изменения в декларации лидера украинской парламентской фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко привлекли к себе внимание всей Украины. Оказалось, что политику изрядно везет с деньгами. Только этим можно объяснить тот факт, что финансовое состояние Ляшко улучшилось на 571 тысячу гривен благодаря трем подряд выигрышам в лотерею. Если верить изменениям в декларации, опубликованным на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), каждый из этих выигрышей в "Украинской национальной лотерее" принес Ляшко больше сотни тысяч гривен", — пишет Александр Голубов в статье для Deutsche Welle.

"Лотерейный оператор отказался подтвердить выигрыш политика, ссылаясь на тот факт, что данные конкретных игроков являются конфиденциальной информацией. Однако Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже решило проверить задекларированную Ляшко информацию. Вечером, 27 октября об этом сообщил председатель бюро Артем Сытник. Правда, лидер "Радикальной партии" далеко не первый среди украинских власть имущих, которые объясняют собственные доходы так, что это вызывает некоторые сомнения", — говорится в публикации.

Молчание и бережливость

"Бывший секретарь Киевсовета, а ныне — народный депутат группы "Воля народа" Олесь Довгий еще в 2010 году заявил, что за четыре года работы в столичной власти заработал себе только язву. Но уже в его декларации за 2015 год было написано, что он имеет 95 картин, в том числе XIX века, 10 скульптур, 11 часов и полтора миллиона долларов наличными", — продолжает автор статьи.

"Однако биография Довгого на его личном сайте свидетельствует — свою карьеру он начал как референт Украинской ассоциации молодых юристов и научный сотрудник. А на момент избрания в Верховную Раду был "временно безработным", — пишет Голубов.

"На вопрос журналистов о происхождении средств политик всегда отвечал неохотно. Так, в 2014 году в интервью "Общественному телевидению" он просто сказал, что является успешным человеком и "гордится этим". Уже в 2017 году Довгий становится фигурантом расследования Генпрокуратуры из-за подозрений в махинациях с землей, а 11 июля этого года украинский парламент по просьбе прокуроров соглашается снять с нардепа неприкосновенность", — напомнил автор публикации.

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"Политики, которые до начала политической карьеры успели поработать в частном секторе или создать собственный бизнес, имеют больше возможностей для маневра и обычно уверяют, что уже заработали достаточно денег и теперь могут позволить себе жить на сбережения. Так, Руслан Демчак из "Блока Петра Порошенко", согласно его декларации за 2015 год, имеет 133 миллиона гривен наличными и дом в Лондоне площадью в 355 квадратных метра. Однако депутат объясняет все просто — он продал свой бизнес, прежде чем идти в депутаты. Теперь трое его детей учатся в Лондоне, там же живет жена нардепа, а сам он считает, что "нужен Украине", используя свой опыт в государственной работе", — говорится в статье.

Хорошее наследство

"Еще один из самых популярных способов объяснения политиками своего нескромного образа жизни связан с большим трудолюбием и изобретательностью их родственников. Председателю фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко возможность беспрепятственно заниматься политической деятельностью предоставляет ее муж. В то время как сама Тимошенко, согласно ее декларации за 2015 год, как народный депутат заработала 156 000 гривен, Александр Тимошенко получил доход от трех иностранных компаний на сумму более трех миллионов гривен", — напоминает Голубов.

"Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, наоборот, может спокойно работать в парламенте благодаря своей жене. Она, согласно декларации Бурбака за 2015 год, является владельцем восьми грузовиков и конечным бенефициаром корпоративных прав на компанию, занимающуюся грузовыми перевозками, стоимостью четыре миллиона гривен. Сам Бурбак также получает только депутатскую зарплату", — продолжает автор статьи.

"Народному депутату от "Блока Петра Порошенко" и в прошлом известному антикоррупционному журналисту Сергею Лещенко собрать средства на новую квартиру в центре Киева площадью 192 квадратных метра, по его словам, помог его "любимый человек", известная диджей Анастасия Топольская. По этому поводу генеральная прокуратура даже возбудила дело по подозрению в "незаконногом обогащении", которое, впрочем, закрыла уже в конце 2016 года. А Лещенко женился на Топольской в сентябре 2017 года", — говорится в публикации.

"Многим везет также на хорошее наследство. По словам Игоря Мосийчука, коллеги народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового, последний стал владельцем большого наследства. Это, мол, позволило нардепу задекларировать в 2015 году, кроме значительной суммы наличными, коллекции вин, картин, оружия и икон, несколько дорогих часов и мебель XIX века. В дополнение к этому в декларации был указан крест-энколпион со святыми мощами XIII века", — пишет Голубов.

"Впрочем, прокуратура в историю с наследством не поверила и обвинила Лозового в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,8 миллиона гривен. Сам народный депутат назвал это попыткой дискредитировать его политическую партию, призвав "поклониться этим мощам и покаяться", ведь попытка оценить такие вещи в денежном измерении является, по его мнению, "святотатством". Снять с Лозового неприкосновенность летом этого года в Верховной Раде так и не удалось", — напоминает автор публикации.

Удачные инвестиции

"Лозовой уверяет, что часть задекларированного им имущества — это просто удачная инвестиция. Журналистам депутат рассказал, что знает, где купить антиквариат дешево. Так, голлалотендскую мебель можно выгодно приобрести в Луцке на антикварных рынках, а "старую Англию" — в Бродах, райцентре Львовской области", — говорится в статье.

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"Особенно удачно приобрел свои раритетные издания народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Грынив, которому, согласно его декларации за 2015 год, принадлежат редкие книги "Апостол" и так называемая "Острожская Библия", изданные книгопечатником Иваном Федоровым в 1574 и 1581 годах соответственно. По словам депутата, последнюю из них он смог приобрести во Львове за "ноль копеек", — продолжает автор публикации. "Во Львове мне ее предложил еврей, должен был ехать в Израиль", — рассказал Грынив.

"Некоторые депутаты, вместо антикварных ценностей, концентрируются на новых технологиях. Общественное движение "Честно" еще в августе 2017 сообщило — судя по декларациям за 2016 год, как минимум три народных депутата стали владельцами биткоинов. Наиболее предусмотрительным из них оказался Дмитрий Голубов, который, по данным активистов, приобрел осенью 2012 года 4376 биткоинов за 402 тысячи гривен. С тех пор, вместе с ростом курса этой криптовалюты, их цена выросла до 125,2 миллионов гривен по состоянию на конец лета 2017 года, отмечают в "Честно", — продолжает журналист Голубов.

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"Но, несмотря на все многообразие объяснений о причинах появления у депутатов денег и имущества, которые не совсем соответствуют уровню депутатской заработной платы, наиболее оригинальным остаются слова нардепа Владимира Парасюка. В его декларации написано, что 19 декабря 2015 он получил в подарок часы стоимостью 7999 гривен", — напоминает напоследок автор статьи. "Принес Святой Николай. Но точно сказать не могу, потому что я спал", — лаконично пояснил народный депутат.