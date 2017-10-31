Мало денег. Экс-офицер ЦРУ о контроле США Google и Facebook

РИА Новости Украина

Аналитик и бывший офицер ЦРУ Джек Райс рассказал Sputnik о том, необходимо ли больше "прозрачности в интернет", и о том, как tech-гиганты стараются избежать подобных ограничений любой ценой.

"На самом деле мы говорим о необходимости большей прозрачности, в первую очередь с точки зрения того, откуда идут деньги", — считает Райс. С его точки зрения сенатор МакКейн, который вновь поднял вопрос о регулировании контента в интернет, всего лишь играет на новом скачке интереса к тому "кто продвигает политическую рекламу и тому, сколько денег вовлечено в этот процесс".

"Джон МакКейн давно уже поднимает этот вопрос", — сказал Райс.

Однако, с точки зрения экс-офицера ЦРУ, tech-гиганты будут стараться уйти от любых ограничений, во что бы то ни стало.

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"Все дело в деньгах. Интернет изо всех сил сопротивляется попыткам цензуры, потому что там делаются большие деньги и люди не готовы к прозрачности".

Еще одной сложностью для возможных будущих попыток регулировать контент со стороны властей США, с точки зрения Райса, будет то, что "не понятно, насколько реально возможно модерировать деятельность Google, Facebook и Twitter, насколько их возможно штрафовать или заставлять вести себя определенным образом".

"Когда мы говорим о гигантских корпорациях, то основной препон в том, что непонятно, где они на самом деле базируются? У них есть большие офисы в Штатах или Западной Европе, в Юго-Восточной Азии, но, тем не менее, очень сложно разобраться, кто они и где они на самом деле существуют", — заявил экс-офицер ЦРУ.

По словам Райса, "когда речь идет о внутреннем рынке США – то тут еще можно что-то отследить, но проблема с интернет в том, что сеть не расположена в одном конкретном месте и отследить кто, что и откуда делает крайне проблематично" причем для любого, кто возьмется за масштабное модерирование онлайн пространства.