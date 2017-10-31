Евро глубоко и неизлечимо больно, считает эксперт

РИА Новости Украина

В конце прошлой недели президент Европейского центрального банка объявил о решении оставить без изменения учетную ставку на нулевом уровне. При этом сумма, на которую банк собирается в 2018 году закупать государственные ценные бумаги, сокращается вдвое до 30 мрд евро.

Sputnik поговорил с немецким финансовым экспертом Марком Фридрихом (Marc Friedrich), который считает курс Марио Драги и руководимого им ЕЦБ "катастрофой".

Насколько отчаялся ЕЦБ, видно из его планов, говорит эксперт. Банк будет дорого покупать время, чтобы продолжать поддерживать денежную карусель — и все это за счет граждан. Другого инструмента, как ему кажется, не существует.

"В общем-то, ЕЦБ должен был завершить программу выкупа активов в декабре 2017 года — то есть она должны была быть сокращена до нуля", — подчеркнул экономист в интервью Sputnik.

"Теперь же, напротив, она расширяется до сентября 2018 года. И это будет не конец истории. Это означает, что еще будет 270 миллиардов евро сверху, за ними еще 2,28 триллиона, за которые мы все несем ответственность. Для меня это расширение безответственной игры, с огромным сопутствующим ущербом для нас, граждан. Безумие ЕЦБ продолжает расти, это преимущественно затягивание объявления о банкротстве, чтобы в первую очередь спасти южные страны Европы и родную страну Драги, Италию. Я не вижу в этом ничего положительного, и прежде всего не вижу изменений с процентами, как это описывают многие СМИ в Германии. Проценты тоже продолжают оставаться на уровне нуля, и останутся на этом уровне еще долго", — говорит эксперт.

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Кажется, ЕЦБ в полном отчаянии, считает Фридрих. Сейчас он будет только покупать за большие деньги себе время – за счет граждан. За счет поддержания нулевой ставки лишения терпят граждане. Накопления к пенсии будут продолжать таять, и гражданам, вероятно, придется жить в бедности в старости. Автор бестселлера "Иначе будет взрыв" (Sonst Knallt’s) Фридрих считает, что это катастрофичное развитие, которое является лишь доказательством того, что нет решения, и крушение является решением.

Последующие 30 миллиардов, на которые Драги планирует купить в 2018 году облигации, создаются виртуально и просто печатаются, объясняет финансовый эксперт. То есть они действительно возникают из ничего. "Каждый коммерческий банк, но также и центробанки могут генерировать деньги из ничего – создавать деньги – и это фатально. Это, конечно, повысит инфляцию. Это заметно по все новым повышениям на рынках недвижимости и акций. Но все это построено на песке. Как говорится, идет торговля воздухом. Поэтому пузырь на финансовом рынке, рынке акций и недвижимости будет только продолжать раздуваться, а сопутствующий ущерб расти. В какой-то момент нас накроет цунами. Тогда центробанки окажутся, определенно, безоружными".

Если верить официальным сообщениям, то в Европе все супер, но экономический подъем наблюдается только в Германии. Евро для немцев очень недорогой, для Италии или Греции же евро слишком дорогой. В то время как Германия рада рекордам экспорта, южные страны Европы пребывают в состоянии банкротства. Это ужасающее развитие для общества, для экономики, народного хозяйства и для обычных людей, считает Фридрих. Хотят стабилизировать рынки и поднять процентную политику снова на нормальный уровень, но этого больше не произойдет. Ныне живущее поколение больше не увидит значительного роста процентов. Проценты фактически отменили – с разрушительными последствиями.

Нельзя ожидать, что Марио Драги будет проводить политику политиков, считает эксперт. Но нужен вновь приличный процентный уровень. В качестве дальнейших шагов для решения Фридрих называет контролируемый отход от евро, списание задолженности южным странам и введение национальных, суверенных валют.

Он отмечает: "Это, конечно, радикальные меры, но я хочу представить это таким образом. У нашей финансовой системы и евро – рак последней стадии. Близок конец. Нет спасения, мы это видим на протяжении многих лет. Это означает, что необходимо хирургическое вмешательство, удаление опухоли и поиск креативного разрушения. Поскольку лишь тогда может возникнуть что-то здоровое новое. При помощи текущей поддерживающей терапии не может быть улучшения. Единственное, чего мы можем достичь – что экономики продолжат влачить существование, что людям будет постоянно становиться хуже, а крайние левые и правые партии будут укреплять свои позиции".