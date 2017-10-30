ТОП событий в мире 30 октября: ураган "Герварт", митинги в Барселоне

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РИА Новости Украина

Трамп против "охоты на ведьм"

Американский президент Дональд Трамп призвал к ответу своего экс-оппонента Хиллари Клинтон, в то время как СМИ ожидают появления первых деталей расследования о "связях РФ" с предвыборным штабом самого Трампа уже в начале недели. "Урановая сделка с Россией — 33 тысячи (долларов), плюс удаленные электронные письма… Но вместо этого они ищут фальшивые связи Трамп/Россия, которых не существует", — цитируют многие зарубежные СМИ сообщения Дональда Трампа в Twitter.

К нападкам на Клинтон Трампа могла подтолкнуть информация, что досье о его предполагаемых связях с РФ помогал составлять работавший для кампании Клинтон адвокат, отмечает The Hill. Трамп с необычной яростью обвинил демократов в охоте на ведьм и призвал "что-то сделать" с Клинтон, пишет Guardian. Газета отмечает, что "российское вмешательство в выборы 2016 года наложило тень на президентство Трампа". Напряженность между республиканцами и демократами по делу о "вмешательстве РФ" в американские выборы нарастает, отмечает газета Washington Post.

Митинг в Барселоне

От нескольких сотен тысяч до более чем 1 миллиона человек, по разным данным, приняли участие в митинге против независимости Каталонии в воскресенье в Барселоне, пишут многие мировые СМИ.

"Лишь через два дня после того как каталонский региональный парламент сделал одностороннее заявление о независимости, сотни тысяч людей наводнили улицы Барселоны, выйдя на масштабный митинг в поддержку сохранения региона в составе Испании", — пишет газета Independent.

Как отмечает Los Angeles Times, на демонстрации можно было увидеть людей, закутанных в национальный испанский флаг и распевающих народные песни, а многие участники митинга говорили о чувствах страха и беспокойства в связи с заявлением о независимости. "В настроениях, царивших на митинге, как и в настроениях в Барселоне в целом в эти выходные, было заметно облегчение: напряженность последних недель, связанная с референдумом 1 октября и последовавшим за ним возмездием центрального правительства Испании, утихла", — пишет New York Times. Однако, по мнению авторов статьи, пока неизвестно, действительно ли настроения поменялись или это лишь передышка перед следующей конфронтацией.

На Европу обрушился "Герварт"

Ураган "Герварт" обрушился в воскресенье утром на несколько стран Европы, сообщают многие зарубежные СМИ.

"Несколько человек погибли и ранены, остановлено железнодорожное сообщение, ветром снесены крыши домов, строительные леса обрушены, наводнения. Шторм сильно ударил по Европе. На Вангероге (остров в Германии) были смыты огромные массы песка", — описывает картину Tagesspiegel.

"Ураган "Герварт" принес хаос в Германию и Восточную Европу", — отмечает Sueddeutsche Zeitung. По данным газеты, в Германии погибли два человека, еще один пропал без вести. Neue Zürcher Zeitung пишет, что "Герварт" пронесся по территории Швейцарии со скоростью 150 км/ч, отмечается, что в некоторых районах Германии и Швейцарии скорость ветра достигала 180 км/ч. Как пишет Deutsche Welle, при падении деревьев в Чехии и Польше погибли не менее четырех человек. Сотни тысяч домов остались без электричества, отмечает телерадиокомпания. Британцы в этой связи делают прогнозы относительно того, какая погода ожидается на Туманном Альбионе поздней осенью и зимой. "Британия готовится к самой холодной земле за последние пять лет, морозный воздух с Северного полюса опустит столбики термометров до минус 11 градусов по Цельсию", — прогнозирует Daily Mirror.

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Отставка Барзани

Возглавлявший более десятка лет Иракский Курдистан Масуд Барзани по собственному желанию уходит с поста президента автономии, пишут многие зарубежные издания. Как сообщает газета Financial Times, парламент Иракского Курдистана был вынужден последовать совету экс-президента и перераспределить его полномочия, после чего недовольные сторонники Барзани устроили беспорядки у здания парламента в Эрбиле. Проведение референдума о независимости обернулось для автономии политическим кризисом в отношениях с Багдадом и со всем ближневосточным регионом в целом, что стало одной из причин решения Барзани, отмечает газета Guardian. Однако ответственным за уход Барзани для многих курдов станет международное сообщество, которое "снова использовало и покинуло их", считает Newsweek.