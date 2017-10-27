Литва: Бизнесу хотят вернуть "госплан"

РИА Новости Украина

Бизнес по-литовски

Помните сцену из фильма "Бриллиантовая рука" с продажей-навязыванием лотерейных билетов жильцам советской многоэтажки? Колоритная домоправительница в исполнении гениальной Нонны Мордюковой на вопрос "А если не будут брать?" жестко ответила: "Отключим газ!" Методы героини Мордюковой сегодня собираются применить в Литве, пишет Александр Липовец для Sputnik Литва.

Депутаты Сейма, озабоченные поиском "агентов Кремля" не только в своих рядах, решили сунуть свой нос в святая святых демократии – дела частного бизнеса. И не просто в отчетность и кошелек мелкого рыночного торговца, а в дела крупнейших компаний страны, которые формируют своими налогами существенную долю государственного бюджета.

В недрах Сейма уже созрел план – утвердить на законодательном уровне порядок, по которому государство может заблокировать сотрудничество частных компаний со своими зарубежными партнерами одной формулировкой – "в целях государственной безопасности" и "политической целесообразности".

Садистские методы с выкручиванием рук собираются применить против трех крупнейших частных компаний – нефтеконцерна Orlen Lietuva, который к тому же владеет Бутенгским нефтетерминалом, компании телекоммуникационных сетей Telia Lietuvai и химического концерна Achema, который является крупнейшим потребителем газа в стране.

Все крупные контракты с партнерами эти бизнес-монстры литовской экономики, по задумкам политиков, должны будут согласовывать с Департаментом госбезопасности и правительством Литвы. И если в этих контрактах будут, не дай Бог, фигурировать российские компании, то этому сотрудничеству будет положен конец. Национальная безопасность дороже экономической свободы и выгоды.

Рассмотрим это на примере крупнейшего в регионе химконцерна Ахема. В цикле производства азотных удобрений природный газ – основной элемент. А цена на него прямо влияет на цену конечной продукции, которая и помогает компании конкурировать на мировых рынках. Ахема уже долгие годы заключает с российским Газпромом прямые, в обход государства, контракты на поставку голубого топлива. По каким ценам? Коммерческая тайна. Но выгоду от сотрудничества в Газпромом в Ахеме никогда и не скрывали.

Но это никак не вяжется с литовскими мега-планами по масштабным закупкам американского сжиженного природного газа. Шутка ли, сам президент США Дональд Трамп назвал Литву чуть ли не "любимой газовой женой в Европе".

Ведь дальновидные литовские политики еще несколько лет назад предвидели такой поворот событий и за бешеные деньги купили огромный плавучий терминал СПГ под звучным названием "Независимость". И не важно, что все три года эксплуатации он приносит лишь убытки литовской казне (150 тыс. евро в сутки). Главное – регулярно рапортовать, что в Литву прибыла очередная партия СПГ. Вот и 24 октября газовоз Arctic Discoverer доставил 140 тыс. кубометров газ в порт Клайпеды. Часть из него, как сказано в сообщении, будет направлена на йонавский комбинат Ахема. А куда его потом девать и как списывать убытки – пусть это будет головной болью бизнесменов, а не политиков.

Главное – "политическая целесообразность" и похвала из Вашингтона, за которую мы можем и сами приплатить, как это уже бывало в рамках "равноправного" сотрудничества американского бизнеса с литовскими политиками.

Основу такому странному сотрудничеству в начале века заложили патриоты Литвы, продав нефтеконцерн "Мажейкю нафта" (ныне Orlen Lietuva – Sputnik) американскому "Вильямсу". После недолгого хозяйствования американцев на литовском предприятии, убытки концерна выросли до 1 млрд. литов (около 300 млн. евро). Их, в конечном итоге, погасили из карманов литовских налогоплательщиков. Затем МН купил российский "Юкос". Навел на предприятии порядок и повысил рентабельность. Но в результате уголовного преследования компании в России, балтийский актив был выставлен на продажу.

Одним из возможных покупателей тогда назывался российский Лукойл. Но в Литве разразился скандал. Патриоты требовали "не пускать Ивана к сделке"! В результате концерн с обещаниями всякого содействия со стороны государства продали польскому Orlen.

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Однако, поляков тоже обманули. Дешевая нефть на комбинат по нефтепроводу "Дружба" из России перестала поступать. Завозить ее танкерами – очень дорого. Чуть дешевле – железнодорожными цистернами из Латвии. Но в целях "государственной безопасности" литовские стратеги… разобрали рельсы, соединяющие Латвию и Литву. Такому "содействию" со стороны государства Литовского, поляки были, мягко говоря, удивлены. Начали возмущаться не только польские нефтянники, но и латвийские железнодорожники. Но литовские стратеги помалкивали и, улыбаясь, лишь разводили руками.

В дело пришлось вмешаться Еврокомиссии и только в этом году под страхом штрафа и прилюдного позора, Литву заставили восстановить разобранный участок железной дороги. За счет кого будут восстанавливать железнодорожные пути и выплачивать штрафы? Правильно – из карманов литовских налогоплательщиков.

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Вот такой свободный бизнес на коротком поводке литовских политиков. И поводок этот собираются в ближайшее время еще больше укоротить. Проект закона уже прорабатывается в профильных комитетах Сейма.

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