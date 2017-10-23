Референдумы в Ломбардии и Венето: сигнал о грядущих переменах

ANDREA PATTARO / AFP

Александр Логунов — Милан, для РИА Новости Украина

Результаты референдумов в итальянских областях Ломбардия и Венето, жители которых проголосовали за расширение полномочий регионов, посылают ясный сигнал парламенту и правительству страны о необходимости перераспределения ресурсов и полномочий, заявили опрошенные местные политики.

В воскресенье две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий, пишут РИА Новости.

Согласно первым объявленным результатам, свыше 95% жителей Ломбардии проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%. Результаты голосования в Венето пока неизвестны, однако явка составила около 60%. Президент Венето Лука Дзайа уже заявил о "победе людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", и пообещал уже в понедельник начать работу над контрактом, который будет предложен центральным властям.

"Победа ответа "да" это показатель желания народа иметь перемены, особенно жителей Венето, которая уже годами добивается автономии. Мы надеемся, что это начало процесса, который приведёт к тому, что Италия станет страной с федеративным устройством. Это даст возможность Ломбардии и Венето иметь полномочия и деньги, которые они зарабатывают и которые сейчас зачастую оседают в котле государства", — заявил заместитель национального секретаря партии "Лига Севера", депутат Европарламента Лоренцо Фонтана.

По его словам, население обеих областей дало сигнал о необходимости изменения "немощного государства, которое не работает".

"Но перемены должны коснуться не только Италии, но и Евросоюза. Он превращается в технократию, которая имеет все признаки того, чтобы привести его к диктатуре. Она наступает тогда, когда пропадает уважение к людям и к народам и их особенностям. Европа может стать сильной, если она начнёт уважать народы и государства с теми различиями, которые у них имеются. Вместо этого Евросоюз делает все для крупных промышленников и банков и ничего ради простых людей. Подобная система не может понравиться никому", — заключил один из лидеров "Лиги севера", которой принадлежит идея проведения референдумов.

"Мы впервые провели голосование, которое не было организовано государством. Теперь правительству Италии придется принять как данность тот факт, что несколько миллионов жителей Ломбардии решили, что регион выполняет свои обязанности лучше, чем центральные власти", — заявил председатель областного совета Ломбардии Раффаэлле Каттанео.

Он подчеркнул, что победа могла быть крупнее, если бы явка была выше, однако Ломбардия показала самые высокие результаты на всех референдумах в области за последние 15-20 лет.

"Явка в 40 процентов для референдума, который замалчивался на телевидении и национальными СМИ, — это значимый результат", — подчеркнул Каттанео.

По его словам, областной совет Ломбардии уже во вторник начнет обсуждение результатов, после чего в ноябре должен принять резолюцию. Она будет направлена в Рим для начала рассмотрения в парламенте вопроса о расширении автономии области.

"Итоги голосования говорят о том, что Венето и Ломбардия требуют больше внимания со стороны государства. Нам нужно начать самим распоряжаться своими ресурсами, потому что мы живём в самых богатых регионах Италии и одних из самых богатых в Европе. Жители устали от того, что средства, заработанные Венето и Ломбардией, оказываются в чьих-то чужих руках и не остаются на их территории", — сказал депутат областного совета Ломбардии Яри Колли.

По его словам, жители Венето и Ломбардии показали, что не приемлют ситуации, при которой одни регионы страны зарабатывают за счет других. "Правительство Италии не может бойкотировать эти результаты и будет вынуждено идти на компромиссы", — сказал политик.